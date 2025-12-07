Verstappen triomphe à Abu Dhabi et finit la saison dans les roues de Norris
Classement et résultats
Résultats du Grand Prix d'Abu Dhabi de F1 2025
Position
Pilote
Temps
Points
1
🇳🇱 Max Verstappen (Red Bull) - #1
1:26:07.469
25
2
🇦🇺 Oscar Piastri (McLaren) - #81
+12.594s
18
3
🇬🇧 Lando Noris (McLaren) - #4
+16.572s
15
4
🇲🇨 Charles Leclerc (Ferrari) - #16
+23.279s
12
5
🇬🇧 George Russell (Mercedes) - #63
+48.563s
10
6
🇪🇸 Fernando Alonso (Aston Martin) - #14
+67.562s
8
7
🇫🇷 Esteban Ocon (Alpine) - #31
+69.876s
6
8
🇬🇧 Lewis Hamilton (Ferrari) - #44
+72.67s
4
9
🇩🇪 Nico Hülkenberg (Sauber) - #27
+79.014s
2
10
🇨🇦 Lance Stroll (Aston Martin) - #18
+79.523s
1
11
🇧🇷 Gabriel Bortoleto (Sauber) - #5
+81.043s
0
12
🇬🇧 Oliver Bearman (Haas) - #87
+81.166s
0
13
🇪🇸 Carlos Sainz Jr. (Williams) - #55
+82.158s
0
14
🇯🇵 Yuki Tsunoda (Red Bull) - #22
+83.794s
0
15
🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - #12
+84.399s
0
16
🇹🇭 Alexander Albon (Williams) - #23
+90.327s
0
17
🇫🇷 Isack Hadjar (Racing Bulls) - #6
+1 tour
0
18
🇳🇿 Liam Lawson (Racing Bulls) - #30
+1 tour
0
19
🇫🇷 Pierre Gasly (Alpine) - #10
+1 tour
0
20
🇦🇷 Franco Colapinto (Alpine) - #43
+1 tour
0
Top 10 du championnat du monde de F1 2025 après le Grand Prix d'Abu Dhabi
- 🇬🇧 Lando Noris (McLaren) - 423 points
- 🇳🇱 Max Verstappen (Red Bull) - 421 points
- 🇦🇺 Oscar Piastri (McLaren) - 410 points
- 🇬🇧 George Russell (Mercedes) - 319 points
- 🇲🇨 Charles Leclerc (Ferrari) - 242 points
- 🇬🇧 Lewis Hamilton (Ferrari) - 156 points
- 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 150 points
- 🇹🇭 Alexander Albon (Williams) - 73 points
- 🇪🇸 Carlos Sainz Jr. (Williams) - 64 points
- 🇪🇸 Fernando Alonso (Aston Martin) - 56 points