Le pilote néerlandais Max Verstappen célèbre sa victoire lors le Grand Prix d’Abu Dhabi dernière manche du championnat du monde de Formule 1 2025.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

Verstappen triomphe à Abu Dhabi et finit la saison dans les roues de Norris

Max Verstappen a remporté le Grand Prix d’Abu Dhabi au terme d’un duel étouffant: Lando Norris, troisième, décroche son tout premier titre mondial pour deux petits points devant le Hollandais.
Écrit par Geoffroy Bresson
Écrit par Geoffroy Bresson

Fait partie de cet article

Max Verstappen

Né pour être rapide, Max Verstappen, fils du pilote de Formule 1 Jos Verstappen, est le champion du monde de F1 en titre.

Pays-BasPays-Bas
Voir le profil
Max Verstappen a tout tenté. Parti en pole sous les projecteurs de Yas Marina, le Néerlandais a maîtrisé chaque relais, chaque relance, chaque tour sous pression pour signer une huitième victoire en 2025. Une prestation solide, presque clinique, qui illustre sa superbe fin de saison. Le pilote Oracle Red Bull Racing termine finalement sa folle remontée au championnat du monde à seulement deux unités d’un cinquième sacre consécutif. Car derrière lui, Lando Norris, troisième à l’arrivée, a géré les enjeux pour valider son tout premier titre mondial
Le Néerlandais Max Verstappen a dominé le Grand Prix d'Abu Dhabi, dernière manche du championnat du monde de Formule 1 2025 sur le circuit de Yas Marina.

Max Verstappen a dominé la course à Yas Marina

© Getty Images/Red Bull Content Pool

La course s’est rapidement figée dans le trio de tête : Oscar Piastri s’est porté à la deuxième place dès les premiers tours, laissant Norris verrouiller la troisième position, indispensable pour conserver son avantage au championnat. Verstappen, lui, n’a jamais été réellement inquiété en tête, mais dépendait d’un faux pas du Britannique, qui ne viendra jamais. Après 58 tours impeccablement tenus, le verdict tombe : victoire de Verstappen… et consécration historique pour Norris.
Max Verstappen roule sur le circuit de Yas Marina lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, dernière manche du championnat du monde de Formule 1 2025.

La remontée de Verstappen sur la 2e partie de saison a été presque parfaite

© Getty Images/Red Bull Content Pool

« Je n’ai pas de regrets, a admis Verstappen à l’arrivée. On a réussi un incroyable retournement de situation sur la 2e partie de saison. Je ne vois pas ce qu’on aurait pu faire de plus. Nous sommes aujourd’hui plus confiant en tant qu’équipe et c’est un bon signe pour la saison prochaine. Je suis fier de la course et de notre week-end. C’est une belle fin de saison pour nous. Perdre un championnat pour 2 points, ce n’est pas l’objectif, mais que ce soit de un, dix ou vingt points, peu importe, le résultat reste le même. »
Rendez-vous en 2026 pour une nouvelle saison qui s’annonce déjà passionnante. Le 1er grand-prix de la saison est programmé le 8 mars en Australie.

Classement et résultats

Résultats du Grand Prix d'Abu Dhabi de F1 2025

Position

Pilote

Temps

Points

1

🇳🇱 Max Verstappen (Red Bull) - #1

1:26:07.469

25

2

🇦🇺 Oscar Piastri (McLaren) - #81

+12.594s

18

3

🇬🇧 Lando Noris (McLaren) - #4

+16.572s

15

4

🇲🇨 Charles Leclerc (Ferrari) - #16

+23.279s

12

5

🇬🇧 George Russell (Mercedes) - #63

+48.563s

10

6

🇪🇸 Fernando Alonso (Aston Martin) - #14

+67.562s

8

7

🇫🇷 Esteban Ocon (Alpine) - #31

+69.876s

6

8

🇬🇧 Lewis Hamilton (Ferrari) - #44

+72.67s

4

9

🇩🇪 Nico Hülkenberg (Sauber) - #27

+79.014s

2

10

🇨🇦 Lance Stroll (Aston Martin) - #18

+79.523s

1

11

🇧🇷 Gabriel Bortoleto (Sauber) - #5

+81.043s

0

12

🇬🇧 Oliver Bearman (Haas) - #87

+81.166s

0

13

🇪🇸 Carlos Sainz Jr. (Williams) - #55

+82.158s

0

14

🇯🇵 Yuki Tsunoda (Red Bull) - #22

+83.794s

0

15

🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - #12

+84.399s

0

16

🇹🇭 Alexander Albon (Williams) - #23

+90.327s

0

17

🇫🇷 Isack Hadjar (Racing Bulls) - #6

+1 tour

0

18

🇳🇿 Liam Lawson (Racing Bulls) - #30

+1 tour

0

19

🇫🇷 Pierre Gasly (Alpine) - #10

+1 tour

0

20

🇦🇷 Franco Colapinto (Alpine) - #43

+1 tour

0

Top 10 du championnat du monde de F1 2025 après le Grand Prix d'Abu Dhabi

  1. 🇬🇧 Lando Noris (McLaren) - 423 points
  2. 🇳🇱 Max Verstappen (Red Bull) - 421 points
  3. 🇦🇺 Oscar Piastri (McLaren) - 410 points
  4. 🇬🇧 George Russell (Mercedes) - 319 points
  5. 🇲🇨 Charles Leclerc (Ferrari) - 242 points
  6. 🇬🇧 Lewis Hamilton (Ferrari) - 156 points
  7. 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 150 points
  8. 🇹🇭 Alexander Albon (Williams) - 73 points
  9. 🇪🇸 Carlos Sainz Jr. (Williams) - 64 points
  10. 🇪🇸 Fernando Alonso (Aston Martin) - 56 points

