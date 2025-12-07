Verstappen triomphe à Abu Dhabi et finit la saison dans les roues de Norris

, le Néerlandais a maîtrisé chaque relais, chaque relance, chaque tour sous pression pour signer une huitième victoire en 2025. Une prestation solide, presque clinique, qui illustre sa superbe fin de saison. Le pilote

s’est porté à la deuxième place dès les premiers tours, laissant Norris verrouiller la troisième position, indispensable pour conserver son avantage au championnat. Verstappen, lui, n’a jamais été réellement inquiété en tête, mais dépendait d’un faux pas du Britannique, qui ne viendra jamais. Après 58 tours impeccablement tenus, le verdict tombe : victoire de Verstappen… et consécration historique pour Norris.

La course s’est rapidement figée dans le trio de tête : Oscar Piastri s’est porté à la deuxième place dès les premiers tours, laissant Norris verrouiller la troisième position, indispensable pour conserver son avantage au championnat. Verstappen, lui, n’a jamais été réellement inquiété en tête, mais dépendait d’un faux pas du Britannique, qui ne viendra jamais. Après 58 tours impeccablement tenus, le verdict tombe : victoire de Verstappen… et consécration historique pour Norris.

La course s’est rapidement figée dans le trio de tête : Oscar Piastri s’est porté à la deuxième place dès les premiers tours, laissant Norris verrouiller la troisième position, indispensable pour conserver son avantage au championnat. Verstappen, lui, n’a jamais été réellement inquiété en tête, mais dépendait d’un faux pas du Britannique, qui ne viendra jamais. Après 58 tours impeccablement tenus, le verdict tombe : victoire de Verstappen… et consécration historique pour Norris.