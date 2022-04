Sergio Perez, 2e du grand-prix d’Australie derrière Leclerc

La victoire semble alors promise à Charles Leclerc avec les deux voitures Red Bull juste derrière sur le podium. Mais au 39e des 58 tours du

, alors qu’il se trouve à 5 secondes du leader,

sent une odeur de brûlé venir de son véhicule. Il immobilise sa monoplace entre les virages 1 et 2. Abandon. «Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû arrêter la voiture, a réagi le champion du monde à l’issue de la course. On va devoir enquêter. C'est inacceptable quand on veut se battre pour le championnat. Il faut qu'on travaille. 46 points (de retard sur le leader du championnat du monde Charles Leclerc), c'est un énorme écart. Il nous faut une voiture plus rapide.»