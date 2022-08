Retour en 2011, alors que les pilotes de l’écurie Red Bull Racing ne sont autre que Mark Webber et celui qui est alors champion du monde, Sebastian Vettel. Ce 28 août 2011, l’écurie et le pilote sont au sommet. Pour cette 12ème manche de la saison, Sebastian Vettel réalise de nouveau une performance magistrale et s’impose pour la 7ème fois de l’année. Un sacré ratio. Son coéquipier australien, qui joue alors un rôle majeur dans la victoire de Vettel ce jour-là, lui emboîte le pas et grimpe sur la deuxième marche du podium.