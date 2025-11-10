Du stand au podium, la remontée fantastique de Verstappen au Brésil

Isack Hadjar Désormais pilote de F1, passé par la Red Bull Junior Team depuis une victoire remarquée en Formule Régionale à Monaco, Isack Hadjar a fait ses preuves en F3, F2 et désormais en Formule 1.

, une intervention interdite une fois la voiture placée sous régime de parc fermé. Cette décision a entraîné un départ obligatoire depuis la voie des stands — la sanction maximale prévue par le règlement. Dès lors, Red Bull a décidé d’aller au bout de sa stratégie en remplaçant l’intégralité du groupe propulseur, thermique et électrique, dépassant ainsi le nombre de composants autorisés sur la saison.

Avec un moteur tout neuf, le départ fut pourtant tout sauf idéal pour Verstappen : pris dans la cohue du premier tour, le Hollandais a dû repasser par les stands après une crevaison causée par des débris. Reparti bon dernier, il s’est alors lancé dans une remontée d’anthologie, enchaînant dépassements et rythmes de course effrénés. Grâce à une stratégie limpide et une monoplace enfin équilibrée, le triple champion du monde a retrouvé toute sa verve. « Du stand au podium, je n’y croyais pas moi-même. J’ai dû tout tenter, mais c’est pour ce genre de courses qu’on fait ce métier », confiait-il, le sourire retrouvé.

