Yuki Tsunoda (Red Bull) mène devant Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) sur le circuit d’Interlagos lors du Grand Prix du Brésil de Formule 1 2025 à São Paulo.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Du stand au podium, la remontée fantastique de Verstappen au Brésil

Parti des stands, Max Verstappen a livré une course d’attaque monumentale pour décrocher la 3ᵉ place du Grand Prix du Brésil, derrière Lando Norris. Lawson et Hadjar ont brillé dans le top 10.
Écrit par Geoffroy Bresson
Fait partie de cet article

Max Verstappen

Né pour être rapide, Max Verstappen, fils du pilote de Formule 1 Jos Verstappen, est le champion du monde de F1 en titre.

Pays-BasPays-Bas

Liam Lawson

L'ascension fulgurante du Néo-Zélandais Liam Lawson dans les rangs du sport automobile, avec ses premières victoires dans plusieurs catégories, l'a mené au sommet de son rêve d'enfant : la Formule 1.

Nouvelle ZélandeNouvelle Zélande

Isack Hadjar

Désormais pilote de F1, passé par la Red Bull Junior Team depuis une victoire remarquée en Formule Régionale à Monaco, Isack Hadjar a fait ses preuves en F3, F2 et désormais en Formule 1.

Le public brésilien a encore eu droit à un scénario digne d’Interlagos. Sous un soleil retrouvé, Max Verstappen a transformé une situation compromise en véritable démonstration de panache. Parti des stands, le Néerlandais s’est frayé un chemin spectaculaire jusqu’au podium, terminant à seulement dix secondes du vainqueur Lando Norris.
À la suite d’une séance de qualifications décevante, l’équipe de Laurent Mekies a choisi de revoir en profondeur les réglages de suspension de la RB21, une intervention interdite une fois la voiture placée sous régime de parc fermé. Cette décision a entraîné un départ obligatoire depuis la voie des stands — la sanction maximale prévue par le règlement. Dès lors, Red Bull a décidé d’aller au bout de sa stratégie en remplaçant l’intégralité du groupe propulseur, thermique et électrique, dépassant ainsi le nombre de composants autorisés sur la saison.
Max Verstappen (Red Bull) et Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) célèbrent leur podium au Grand Prix du Brésil de Formule 1 2025 sur le circuit d’Interlagos à São Paulo.

Verstappen a encore réussi un sacré numéro à Interlagos

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Avec un moteur tout neuf, le départ fut pourtant tout sauf idéal pour Verstappen : pris dans la cohue du premier tour, le Hollandais a dû repasser par les stands après une crevaison causée par des débris. Reparti bon dernier, il s’est alors lancé dans une remontée d’anthologie, enchaînant dépassements et rythmes de course effrénés. Grâce à une stratégie limpide et une monoplace enfin équilibrée, le triple champion du monde a retrouvé toute sa verve. « Du stand au podium, je n’y croyais pas moi-même. J’ai dû tout tenter, mais c’est pour ce genre de courses qu’on fait ce métier », confiait-il, le sourire retrouvé.
« La performance de Max aujourd’hui a été tout simplement exceptionnelle, a lâché Laurent Mekies. Nous savons tous qu’il avait déjà réussi l’an dernier à s’imposer depuis la 17e place sous la pluie — une course restée dans les mémoires. Mais cette fois, il a presque réédité l’exploit : parti de la voie des stands, sur le sec, et contraint à un arrêt supplémentaire à cause d’une crevaison lente dès son premier relais. Chapeau à lui et à toute l’équipe : la stratégie a été exécutée de manière remarquable pour lui permettre de remonter tout le peloton. Plus important encore, la voiture était enfin « vivante » à nouveau, au niveau de performance que nous attendions. Ce n’est pas une victoire, mais c’est une journée très positive pour nous, chacun a accompli un travail exceptionnel. Nous avons pris des risques, commis des erreurs, exploré différentes directions tout au long du week-end — mais cela fait partie du processus d’apprentissage nécessaire pour courir au plus haut niveau. La voiture avait sans doute le rythme pour jouer la gagne aujourd’hui, et c’était précisément l’objectif des changements décidés dans la nuit.»
Isack Hadjar (France) mène devant son coéquipier Liam Lawson (Nouvelle-Zélande) au volant des Visa Cash App Racing Bulls lors du Grand Prix F1 du Brésil 2025 sur le circuit d’Interlagos à São Paulo.

Hadjar termine dans le Top 10, tout comme son coéquipier Lawson

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Devant, Lando Norris a confirmé sa dynamique en signant une victoire autoritaire, tandis que Kimi Antonelli offrait à Mercedes un podium, malgré l’énorme retour de Verstappen dans ses roues.« Max a encore livré un chef-d’œuvre, analyse Laurent Mekies, directeur de l’équipe. Nous avons pris des risques, corrigé nos erreurs et retrouvé un niveau de performance digne de nos ambitions. »
Plus bas sur la grille, Visa Cash App Racing Bulls s’est également distinguée : Liam Lawson (7e) et Isack Hadjar (8e) ont signé une double arrivée dans les points.

Résultats et classement

Résultats du Grand Prix du Brésil de F1 2025

Position

Pilote

Temps

Points

1

🇬🇧 Lando Noris (McLaren) - #4

1:32:01.596

25

2

🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - #12

+10.388s

18

3

🇳🇱 Max Verstappen (Red Bull) - #1

+10.75s

15

4

🇬🇧 George Russell (Mercedes) - #63

+15.267s

12

5

🇦🇺 Oscar Piastri (McLaren) - #81

+15.749s

10

6

🇬🇧 Oliver Bearman (Haas) - #87

+29.63s

8

7

🇳🇿 Liam Lawson (Racing Bulls) - #30

+52.642s

6

8

🇫🇷 Isack Hadjar (Racing Bulls) - #6

+52.873s

4

9

🇩🇪 Nico Hülkenberg (Sauber) - #27

+53.324s

2

10

🇫🇷 Pierre Gasly (Alpine) - #10

+53.914s

1

11

🇹🇭 Alexander Albon (Williams) - #23

+54.184s

0

12

🇫🇷 Esteban Ocon (Alpine) - #31

+54.696s

0

13

🇪🇸 Carlos Sainz Jr. (Williams) - #55

+55.42s

0

14

🇪🇸 Fernando Alonso (Aston Martin) - #14

+55.766s

0

15

🇦🇷 Franco Colapinto (Alpine) - #43

+57.777s

0

16

🇨🇦 Lance Stroll (Aston Martin) - #18

+58.247s

0

17

🇯🇵 Yuki Tsunoda (Red Bull) - #22

+69.176s

0

18

🇬🇧 Lewis Hamilton (Ferrari) - #44

N'a pas terminé

0

19

🇲🇨 Charles Leclerc (Ferrari) - #16

N'a pas terminé

0

20

🇧🇷 Gabriel Bortoleto (Sauber) - #5

N'a pas terminé

0

Top 10 du championnat du monde de F1 2025 après le Grand Prix du Brésil

  1. 🇬🇧 Lando Noris (McLaren) - 390 points
  2. 🇦🇺 Oscar Piastri (McLaren) - 366 points
  3. 🇳🇱 Max Verstappen (Red Bull) - 341 points
  4. 🇬🇧 George Russell (Mercedes) - 276 points
  5. 🇲🇨 Charles Leclerc (Ferrari) - 214 points
  6. 🇬🇧 Lewis Hamilton (Ferrari) - 148 points
  7. 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 122 points
  8. 🇹🇭 Alexander Albon (Williams) - 73 points
  9. 🇩🇪 Nico Hülkenberg (Sauber) - 43 points
  10. 🇫🇷 Isack Hadjar (Racing Bulls) - 43 points

