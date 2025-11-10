Du stand au podium, la remontée fantastique de Verstappen au Brésil

Résultats et classement
Résultats du Grand Prix du Brésil de F1 2025
Position
Pilote
Temps
Points
1
🇬🇧 Lando Noris (McLaren) - #4
1:32:01.596
25
2
🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - #12
+10.388s
18
3
🇳🇱 Max Verstappen (Red Bull) - #1
+10.75s
15
4
🇬🇧 George Russell (Mercedes) - #63
+15.267s
12
5
🇦🇺 Oscar Piastri (McLaren) - #81
+15.749s
10
6
🇬🇧 Oliver Bearman (Haas) - #87
+29.63s
8
7
🇳🇿 Liam Lawson (Racing Bulls) - #30
+52.642s
6
8
🇫🇷 Isack Hadjar (Racing Bulls) - #6
+52.873s
4
9
🇩🇪 Nico Hülkenberg (Sauber) - #27
+53.324s
2
10
🇫🇷 Pierre Gasly (Alpine) - #10
+53.914s
1
11
🇹🇭 Alexander Albon (Williams) - #23
+54.184s
0
12
🇫🇷 Esteban Ocon (Alpine) - #31
+54.696s
0
13
🇪🇸 Carlos Sainz Jr. (Williams) - #55
+55.42s
0
14
🇪🇸 Fernando Alonso (Aston Martin) - #14
+55.766s
0
15
🇦🇷 Franco Colapinto (Alpine) - #43
+57.777s
0
16
🇨🇦 Lance Stroll (Aston Martin) - #18
+58.247s
0
17
🇯🇵 Yuki Tsunoda (Red Bull) - #22
+69.176s
0
18
🇬🇧 Lewis Hamilton (Ferrari) - #44
N'a pas terminé
0
19
🇲🇨 Charles Leclerc (Ferrari) - #16
N'a pas terminé
0
20
🇧🇷 Gabriel Bortoleto (Sauber) - #5
N'a pas terminé
0
Top 10 du championnat du monde de F1 2025 après le Grand Prix du Brésil
- 🇬🇧 Lando Noris (McLaren) - 390 points
- 🇦🇺 Oscar Piastri (McLaren) - 366 points
- 🇳🇱 Max Verstappen (Red Bull) - 341 points
- 🇬🇧 George Russell (Mercedes) - 276 points
- 🇲🇨 Charles Leclerc (Ferrari) - 214 points
- 🇬🇧 Lewis Hamilton (Ferrari) - 148 points
- 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 122 points
- 🇹🇭 Alexander Albon (Williams) - 73 points
- 🇩🇪 Nico Hülkenberg (Sauber) - 43 points
- 🇫🇷 Isack Hadjar (Racing Bulls) - 43 points
Fait partie de cet article