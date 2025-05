Verstappen s’impose à Imola pour le 400e Grand Prix de Red Bull

« Remporter la victoire ici, c’est fantastique. Le départ n’a pas été le meilleur mais je dois dire que le deuxième virage s’est bien passé ! Une fois en tête, on a vraiment pu montrer ce que la voiture avait dans le ventre et j’ai pu attaquer avec confiance. La course a été plus prometteuse que ce que j’attendais, c’est une très bonne chose pour nous, et la voiture était beaucoup plus stable. On a clairement franchi un cap avec les réglages. J’ai bien géré mes pneus et la voiture était performante sur les deux types de gommes, » a résumé Verstappen. Grâce à une gestion optimale des pneus et un rythme constant sur les deux composés, Max a pu résister aux tentatives de retour de ses rivaux.