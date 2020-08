Max Verstappen à six secondes de la victoire à Silverstone

À la régulière,

aurait dû terminer troisième de cette quatrième manche de la saison. Finalement deuxième à l’arrivée, le Néerlandais pouvait donc s'estimer heureux. Mais il savait surtout qu’il avait peut-être loupé une belle opportunité de signer sa première victoire de l’année. Sans cet arrêt aux stands à un tour du but, le pilote

aurait très probablement pu rattraper un

Lewis Hamilto

n à l’agonie sur les derniers kilomètres de course. "Je suis chanceux et malchanceux vous savez. Je pense qu'en course les Mercedes étaient trop rapides. Les pneus ne semblaient pas excellents à un moment, sur les 10 derniers tours notamment. Donc j'étais déjà à la radio avec l’équipe et je leur ai dit que j'allais ralentir. Ensuite, ils m'ont arrêté pour aller chercher le meilleur tour. Et je n’ai malheureusement pas pu rattraper Lewis malgré sa crevaison. Mais, vous savez, je suis très content de la seconde place. C'est à nouveau un très bon résultat pour nous."