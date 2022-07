Perez 2e d’un spectaculaire GP de Grande-Bretagne !

Devant, la bataille pour les premières places a été grandiose. Sergio Perez semble pourtant loin des leaders en début de course.” Au 2e départ, j’ai eu un contact

, détaille-t-il à l’arrivée. Je ne m’attendais pas à le voir à cet endroit. J’ai endommagé mon aileron.” Le Mexicain est alors obligé de repasser au stand et repart à la 17e place après 6 tours: “Il a fallu se remettre en course. C’était super de revenir dans le match.” Un peu aidé par la voiture de sécurité à 12 tours de la fin qui lui permet de recoller à Lewis Hamilton, alors 3e, Sergio Perez bataille ensuite face au pilote Mercedes et Charles Leclerc pour la 2e place: ”C’était un spectacle incroyable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, avec 3 pilotes de 3 équipes différentes qui luttent pour le podium. Mercedes avait la voiture la plus rapide aujourd'hui.”

parvient finalement à doubler Hamilton et Leclerc dans les derniers tours au terme d’un combat à 3 à couper le souffle. Carlos Sainz, quelques secondes devant, est hors de portée pour la gagne, mais le pilote Red Bull se contentera largement de cette 2e place. La F1 est de retour dès le week-end prochain avec le grand-prix d’Autriche sur le circuit de Spielberg.