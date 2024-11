F1 Las Vegas : Verstappen sacré quadruple champion du monde !

Pour le pilote Red Bull, l’objectif était clair ce dimanche : finir devant Lando Norris pour sceller le titre. Parti cinquième, il a géré sa course avec maîtrise, alors que Norris, sixième, n’a pas réussi à menacer son adversaire. « Aujourd’hui, je suis resté calme, a déclaré Verstappen à l’arrivée. J’ai dépassé les pilotes un à un. J’ai essayé de rester concentré et de faire ma propre course, et ça a payé. »

Avec ce résultat, Verstappen rejoint Alain Prost et Sebastian Vettel avec quatre couronnes à seulement 27 ans. Il reste derrière Fangio (5), Schumacher et Hamilton (7). Il devient aussi le cinquième pilote de l’histoire à remporter quatre titres consécutifs, un exploit surpassé uniquement par Schumacher et son quintuplé. Le directeur de Red Bull,