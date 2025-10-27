Max Verstappen (Red Bull Racing) mène sa monoplace RB21 sur le circuit de l’Autódromo Hermanos Rodríguez lors du Grand Prix du Mexique 2025, avant de décrocher la troisième place.
F1 : Verstappen sur le podium à Mexico et reste dans la course au titre

Parti cinquième, Max Verstappen a livré une course solide pour décrocher la troisième place du Grand Prix du Mexique. Le Néerlandais réduit encore l’écart au championnat, à quatre manches de la fin.
Écrit par Geoffroy Bresson
Temps de lecture estimé : 3 minutesPublished on

Sous un ciel clair et une atmosphère électrique au cœur de Mexico City, Max Verstappen a encore démontré qu’il ne lâche jamais rien. Parti cinquième, le pilote Oracle Red Bull Racing a d’abord connu un départ animé, manquant de peu le contact dans le premier virage avant de se retrouver contraint de sortir large. Rapidement revenu dans le rythme, le quadruple champion du monde a enchaîné les dépassements pour se hisser sur le podium dans les roues de Charles Leclerc pour la 2e place.
Max Verstappen (Red Bull Racing) devance Andrea Kimi Antonelli et George Russell (Mercedes) sur la piste de l’Autódromo Hermanos Rodríguez lors du Grand Prix de Formule 1 du Mexique 2025.

Verstappen a encore réussi à accrocher le podium à Mexico

Devant lui, Lando Norris a offert à McLaren une victoire incontestée, tandis que Charles Leclerc résistait jusqu’au bout à la pression du Néerlandais pour conserver la deuxième place avec seulement 0’’725 d’avance sous le drapeau à damier. Le Monégasque, qui avait alors perdu près de 10 secondes sur Verstappen sur le dernier délai a été bien aidé par une Virtual Safety Car apparu sur les 2 derniers tours. Une bataille serrée jusqu’à la dernière boucle, symbole d’un Verstappen plus combatif que jamais après un week-end où il a tiré le maximum de sa RB21.
Cette troisième place permet au pilote Red Bull de combler légèrement son retard au classement général. Norris prend la tête du championnat pour un petit point devant son coéquipier Oscar Piastri (357 contre 356), mais Verstappen, désormais à 36 unités du leader, garde ses chances à quatre courses du dénouement.
Le Français Isack Hadjar (Visa Cash App Racing Bulls) roule sur l’Autódromo Hermanos Rodríguez lors du Grand Prix de Formule 1 du Mexique 2025, un dimanche frustrant pour le jeune pilote.

Isack Hadjar a connu un dimanche frustrant à Mexico

Yuki Tsunoda termine quant à lui à la porte des points, onzième, après une prestation solide mais sans la vitesse nécessaire pour remonter dans le top 10.Dans le clan Visa Cash App Racing Bulls, Isack Hadjar s’est classé 13ᵉ après une erreur en début de course qui a compromis ses ambitions. Son coéquipier Liam Lawson, victime d’un accrochage au premier virage, a dû abandonner après cinq tours seulement.
« C’était une course frustrante, a admis le pilote Français. J’avais pris un assez bon départ, mais j’ai commis une erreur au virage 6 dès le premier tour, ce qui m’a fait perdre plusieurs positions et a pas mal compromis notre course. Dans l’ensemble, notre stratégie était bonne, mais je pense que nous n’avions tout simplement pas le rythme nécessaire pour nous battre pour les points aujourd’hui. Nous ne disposions que de pneus tendres usés, et cela ne nous a pas aidés à faire la différence, surtout quand certains pilotes partis de l’arrière gagnaient du temps avec des gommes neuves.»

Résultats et classement

Résultats du Grand Prix du Mexique de F1 2025

Position

Pilote

Temps

Points

1

🇬🇧 Lando Noris (McLaren) - #4

1:37:58.574

25

2

🇲🇨 Charles Leclerc (Ferrari) - #16

+30.324s

18

3

🇳🇱 Max Verstappen (Red Bull) - #1

+31.049s

15

4

🇬🇧 Oliver Bearman (Haas) - #87

+40.955s

12

5

🇦🇺 Oscar Piastri (McLaren) - #81

+42.065s

10

6

🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - #12

+47.837s

8

7

🇬🇧 George Russell (Mercedes) - #63

+50.287s

6

8

🇬🇧 Lewis Hamilton (Ferrari) - #44

+56.446s

4

9

🇫🇷 Esteban Ocon (Alpine) - #31

+75.464s

2

10

🇧🇷 Gabriel Bortoleto (Sauber) - #5

+76.863s

1

11

🇯🇵 Yuki Tsunoda (Red Bull) - #22

+79.048s

0

12

🇹🇭 Alexander Albon (Williams) - #23

+1 tour

0

13

🇫🇷 Isack Hadjar (Racing Bulls) - #6

+1 tour

0

14

🇨🇦 Lance Stroll (Aston Martin) - #18

+1 tour

0

15

🇫🇷 Pierre Gasly (Alpine) - #10

+1 tour

0

16

🇦🇷 Franco Colapinto (Alpine) - #43

+1 tour

0

17

🇪🇸 Carlos Sainz Jr. (Williams) - #55

N'a pas terminé

0

18

🇪🇸 Fernando Alonso (Aston Martin) - #14

N'a pas terminé

0

19

🇩🇪 Nico Hülkenberg (Sauber) - #27

N'a pas terminé

0

20

🇳🇿 Liam Lawson (Racing Bulls) - #30

N'a pas terminé

0

Top 10 du championnat du monde de F1 2025 après le Grand Prix du Mexique

  1. 🇬🇧 Lando Noris (McLaren) - 357 points
  2. 🇦🇺 Oscar Piastri (McLaren) - 356 points
  3. 🇳🇱 Max Verstappen (Red Bull) - 321 points
  4. 🇬🇧 George Russell (Mercedes) - 258 points
  5. 🇲🇨 Charles Leclerc (Ferrari) - 210 points
  6. 🇬🇧 Lewis Hamilton (Ferrari) - 146 points
  7. 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 97 points
  8. 🇹🇭 Alexander Albon (Williams) - 73 points
  9. 🇩🇪 Nico Hülkenberg (Sauber) - 41 points
  10. 🇫🇷 Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39 points

F1
Monoplaces

