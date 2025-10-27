F1 : Verstappen sur le podium à Mexico et reste dans la course au titre
Résultats et classement
Résultats du Grand Prix du Mexique de F1 2025
Position
Pilote
Temps
Points
1
🇬🇧 Lando Noris (McLaren) - #4
1:37:58.574
25
2
🇲🇨 Charles Leclerc (Ferrari) - #16
+30.324s
18
3
🇳🇱 Max Verstappen (Red Bull) - #1
+31.049s
15
4
🇬🇧 Oliver Bearman (Haas) - #87
+40.955s
12
5
🇦🇺 Oscar Piastri (McLaren) - #81
+42.065s
10
6
🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - #12
+47.837s
8
7
🇬🇧 George Russell (Mercedes) - #63
+50.287s
6
8
🇬🇧 Lewis Hamilton (Ferrari) - #44
+56.446s
4
9
🇫🇷 Esteban Ocon (Alpine) - #31
+75.464s
2
10
🇧🇷 Gabriel Bortoleto (Sauber) - #5
+76.863s
1
11
🇯🇵 Yuki Tsunoda (Red Bull) - #22
+79.048s
0
12
🇹🇭 Alexander Albon (Williams) - #23
+1 tour
0
13
🇫🇷 Isack Hadjar (Racing Bulls) - #6
+1 tour
0
14
🇨🇦 Lance Stroll (Aston Martin) - #18
+1 tour
0
15
🇫🇷 Pierre Gasly (Alpine) - #10
+1 tour
0
16
🇦🇷 Franco Colapinto (Alpine) - #43
+1 tour
0
17
🇪🇸 Carlos Sainz Jr. (Williams) - #55
N'a pas terminé
0
18
🇪🇸 Fernando Alonso (Aston Martin) - #14
N'a pas terminé
0
19
🇩🇪 Nico Hülkenberg (Sauber) - #27
N'a pas terminé
0
20
🇳🇿 Liam Lawson (Racing Bulls) - #30
N'a pas terminé
0
Top 10 du championnat du monde de F1 2025 après le Grand Prix du Mexique
- 🇬🇧 Lando Noris (McLaren) - 357 points
- 🇦🇺 Oscar Piastri (McLaren) - 356 points
- 🇳🇱 Max Verstappen (Red Bull) - 321 points
- 🇬🇧 George Russell (Mercedes) - 258 points
- 🇲🇨 Charles Leclerc (Ferrari) - 210 points
- 🇬🇧 Lewis Hamilton (Ferrari) - 146 points
- 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 97 points
- 🇹🇭 Alexander Albon (Williams) - 73 points
- 🇩🇪 Nico Hülkenberg (Sauber) - 41 points
- 🇫🇷 Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39 points
Fait partie de cet article