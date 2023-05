GP Miami : Max Verstappen intouchable, nouveau doublé Red Bull !

Verstappen est alors revenu en course à la 2e place, mais à moins de 2 secondes de Perez et avec des pneus mediums tout frais. Résultat : Le Hollandais a à peine eu besoin de quelques minutes pour avaler son coéquipier et s’envoler ensuite en tête jusqu’à la ligne d’arrivée. Derrière les deux pilotes Red Bull, l’écart est important. Dans une course sans incident et donc sans drapeau jaune, Fernando Alonso prend la 3e place, mais à plus de 20 secondes de Verstappen. « J'ai évité les problèmes au début, j'ai fait une course propre, j'ai éliminé les voitures une par une et j'ai pu rester dehors très longtemps avec les pneus durs", a expliqué le double champion du monde à l’issue de la course. Je pense que c'est là que nous avons fait la différence. Ensuite, j’ai eu une jolie bataille avec Checo à la fin.»