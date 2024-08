Grand Prix des Pays-Bas : Verstappen de retour sur le podium !

Sergio Pérez Sergio ‘Checo’ Pérez is the most successful Mexican driver in the history of Formula One and he's ready for more success with Red Bull Racing.

« Aujourd'hui, le départ a été bon et nous avons pris la tête, ce qui est un point positif. Mais une fois que Loris m’a dépassé, j’ai été obligé de gérer ma course. Je savais que je n'avais pas le rythme pour rattraper Lando», a concédé Verstappen. Il ajoute : « L’équilibre de la voiture a été difficile ce week-end, nous n’avions tout simplement pas la vitesse et nous avons eu des difficultés avec nos pneus. J’ai fait de mon mieux, mais ça n’a tout simplement pas fonctionné aujourd'hui, et il y avait un écart assez important. Ce n’était pas notre meilleur week-end et nous allons revenir pour analyser ce que nous pouvons améliorer. C’est ma 200e course et c'était agréable de conduire devant mon public. Ces courses sont passées vite, et quand j'étais enfant, je pensais à ce moment ; j’imagine que je regarderai en arrière avec fierté. C’était formidable d'être ici pour mon Grand Prix à domicile et devant les fans, mais c'est dommage, car on veut toujours gagner pour eux. »