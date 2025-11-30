Verstappen remporte le GP du Qatar et jouera le titre à Abu Dhabi !

Résultats et classement
Résultats du Grand Prix du Qatar de F1 2025
Position
Pilote
Temps
Points
1
🇳🇱 Max Verstappen (Red Bull) - #1
1:24:38.241
25
2
🇦🇺 Oscar Piastri (McLaren) - #81
+7.995s
18
3
🇪🇸 Carlos Sainz Jr. (Williams) - #55
+22.665s
15
4
🇬🇧 Lando Noris (McLaren) - #4
+23.315s
12
5
🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - #12
+28.317s
10
6
🇬🇧 George Russell (Mercedes) - #63
+48.599s
8
7
🇪🇸 Fernando Alonso (Aston Martin) - #14
+54.045s
6
8
🇲🇨 Charles Leclerc (Ferrari) - #16
+56.785s
4
9
🇳🇿 Liam Lawson (Racing Bulls) - #30
+60.073s
2
10
🇯🇵 Yuki Tsunoda (Red Bull) - #22
+61.77s
1
11
🇹🇭 Alexander Albon (Williams) - #23
+66.931s
0
12
🇬🇧 Lewis Hamilton (Ferrari) - #44
+77.73s
0
13
🇧🇷 Gabriel Bortoleto (Sauber) - #5
+84.812s
0
14
🇦🇷 Franco Colapinto (Alpine) - #43
+1 tour
0
15
🇫🇷 Esteban Ocon (Alpine) - #31
+1 tour
0
16
🇫🇷 Pierre Gasly (Alpine) - #10
+1 tour
0
17
🇨🇦 Lance Stroll (Aston Martin) - #18
N'a pas terminé
0
18
🇫🇷 Isack Hadjar (Racing Bulls) - #6
N'a pas terminé
0
19
🇬🇧 Oliver Bearman (Haas) - #87
N'a pas terminé
0
20
🇩🇪 Nico Hülkenberg (Sauber) - #27
N'a pas terminé
0
Top 10 du championnat du monde de F1 2025 après le Grand Prix du Qatar
- 🇬🇧 Lando Noris (McLaren) - 408 points
- 🇳🇱 Max Verstappen (Red Bull) - 396 points
- 🇦🇺 Oscar Piastri (McLaren) - 392 points
- 🇬🇧 George Russell (Mercedes) - 309 points
- 🇲🇨 Charles Leclerc (Ferrari) - 230 points
- 🇬🇧 Lewis Hamilton (Ferrari) - 152 points
- 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 150 points
- 🇹🇭 Alexander Albon (Williams) - 73 points
- 🇪🇸 Carlos Sainz Jr. (Williams) - 64 points
- 🇫🇷 Isack Hadjar (Racing Bulls) - 51 points