Verstappen remporte le GP du Qatar et jouera le titre à Abu Dhabi !

n’avait plus le droit à l’erreur dans cette fin de saison sous haute tension. Sur

, le pilote

Oracle Red Bull Racing

a parfaitement répondu au défi en s’imposant solidement, signant sa septième victoire de l’année et repoussant la décision du titre au dernier

Grand Prix

. Parti juste derrière les deux McLaren, il a d’abord jailli au départ pour sauter de la troisième à la deuxième place dès les premiers mètres, une manœuvre déterminante pour la suite.