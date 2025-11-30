Max Verstappen, vainqueur du Grand Prix du Qatar de Formule 1 2025, célèbre sa victoire dans le parc fermé entouré de son équipe Red Bull Racing, au circuit international de Losail.
Verstappen remporte le GP du Qatar et jouera le titre à Abu Dhabi !

Max Verstappen remporte le GP du Qatar après une prestation impeccable. À une course de la fin, il revient à 12 points de Norris, tandis que Piastri reste en lice pour un final explosif à Abu Dhabi.
Max Verstappen n’avait plus le droit à l’erreur dans cette fin de saison sous haute tension. Sur le circuit de Losail, le pilote Oracle Red Bull Racing a parfaitement répondu au défi en s’imposant solidement, signant sa septième victoire de l’année et repoussant la décision du titre au dernier Grand Prix. Parti juste derrière les deux McLaren, il a d’abord jailli au départ pour sauter de la troisième à la deuxième place dès les premiers mètres, une manœuvre déterminante pour la suite.
La véritable bascule est toutefois intervenue plus tard, lorsque McLaren a manqué son coup sur une neutralisation. En choisissant de ne pas couvrir immédiatement la stratégie de Verstappen, l’équipe orange s’est piégée elle-même : le Néerlandais, opportuniste et incisif, s’emparait alors de la tête pour ne plus jamais la lâcher. À partir de là, il a géré son avance avec une maîtrise clinique, sans offrir la moindre ouverture à Oscar Piastri, deuxième et solide tout au long de la soirée. « C’était une course incroyable pour nous, a commenté Verstappen. Je suis vraiment très heureux de gagner ici. On reste dans la lutte jusqu’au bout. Incroyable. »
Derrière ce duel stratégique, Carlos Sainz a complété le podium. Oscar Piastri, malgré sa pole, doit se contenter de la deuxième place, tandis que Lando Norris termine quatrième. Ce résultat resserre les écarts : Norris conserve la tête du championnat, mais son avance se réduit à 12 points sur Verstappen. Piastri demeure lui aussi en lice, quatre unités derrière le pilote Red Bull. Avec trois pilotes groupés en 12 points avant Abu Dhabi, la saison 2025 s’apprête à vivre une conclusion rare, tendue et imprévisible. Verstappen, Norris et Piastri jouent désormais leur va-tout. Et à l’image du Qatar, le moindre détail pourrait valoir un championnat.

Résultats et classement

Résultats du Grand Prix du Qatar de F1 2025

Position

Pilote

Temps

Points

1

🇳🇱 Max Verstappen (Red Bull) - #1

1:24:38.241

25

2

🇦🇺 Oscar Piastri (McLaren) - #81

+7.995s

18

3

🇪🇸 Carlos Sainz Jr. (Williams) - #55

+22.665s

15

4

🇬🇧 Lando Noris (McLaren) - #4

+23.315s

12

5

🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - #12

+28.317s

10

6

🇬🇧 George Russell (Mercedes) - #63

+48.599s

8

7

🇪🇸 Fernando Alonso (Aston Martin) - #14

+54.045s

6

8

🇲🇨 Charles Leclerc (Ferrari) - #16

+56.785s

4

9

🇳🇿 Liam Lawson (Racing Bulls) - #30

+60.073s

2

10

🇯🇵 Yuki Tsunoda (Red Bull) - #22

+61.77s

1

11

🇹🇭 Alexander Albon (Williams) - #23

+66.931s

0

12

🇬🇧 Lewis Hamilton (Ferrari) - #44

+77.73s

0

13

🇧🇷 Gabriel Bortoleto (Sauber) - #5

+84.812s

0

14

🇦🇷 Franco Colapinto (Alpine) - #43

+1 tour

0

15

🇫🇷 Esteban Ocon (Alpine) - #31

+1 tour

0

16

🇫🇷 Pierre Gasly (Alpine) - #10

+1 tour

0

17

🇨🇦 Lance Stroll (Aston Martin) - #18

N'a pas terminé

0

18

🇫🇷 Isack Hadjar (Racing Bulls) - #6

N'a pas terminé

0

19

🇬🇧 Oliver Bearman (Haas) - #87

N'a pas terminé

0

20

🇩🇪 Nico Hülkenberg (Sauber) - #27

N'a pas terminé

0

Top 10 du championnat du monde de F1 2025 après le Grand Prix du Qatar

  1. 🇬🇧 Lando Noris (McLaren) - 408 points
  2. 🇳🇱 Max Verstappen (Red Bull) - 396 points
  3. 🇦🇺 Oscar Piastri (McLaren) - 392 points
  4. 🇬🇧 George Russell (Mercedes) - 309 points
  5. 🇲🇨 Charles Leclerc (Ferrari) - 230 points
  6. 🇬🇧 Lewis Hamilton (Ferrari) - 152 points
  7. 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 150 points
  8. 🇹🇭 Alexander Albon (Williams) - 73 points
  9. 🇪🇸 Carlos Sainz Jr. (Williams) - 64 points
  10. 🇫🇷 Isack Hadjar (Racing Bulls) - 51 points

