GP Singapour : Verstappen prend la 2e place !

Le Néerlandais est parti derrière son rival britannique et a tenu bon tout au long des 62 tours du circuit de Marina Bay pour marquer 18 points au championnat. Verstappen a fait de régularité régularité ce dimanche, s'accrochant fermement à la deuxième place et résistant particulièrement à Lewis Hamilton au départ. Il a, une fois de plus, limité les pertes afin de ne pas concéder trop de points. Son coéquipier mexicain Sergio Pérez arrive juste dans les points grâce à sa 10e place.