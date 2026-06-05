Règlement F1 2026 : les changements récents s'appliquent progressivement

Ce qu'il faut savoir : en 2026, la Formule 1 a engagé la plus grande refonte de son règlement technique depuis l'introduction des moteurs hybrides en 2014 — certains disent même depuis plus de 70 ans d'histoire de la discipline. Cinq domaines sont touchés simultanément : le groupe propulseur, le châssis, l'aérodynamique, les pneus et le carburant. Et comme si ça ne suffisait pas, la saison a à peine commencé que la FIA a déjà dû revoir une partie des règles lors d'une pause en avril.

01 En bref, quels ont été les changements réglementaires prévus pour la Formule 1 en 2026 ?

En 2026 , la Formule 1 a engagé sa plus grande refonte technique depuis l'introduction des moteurs hybrides en 2014. Les changements touchent simultanément le groupe propulseur, le châssis, l'aérodynamique, les pneus et le carburant.

Ce qui change concrètement :

Groupe propulseur : toujours un V6 1,6 L turbo, mais la puissance électrique (MGU-K) passe de 120 kW à 350 kW, soit presque un triplement. Le MGU-H est supprimé. La répartition devient ~50 % thermique / 50 % électrique.

Châssis : les voitures sont plus compactes — empattement réduit de 3 600 mm à 3 400 mm, largeur de 2 000 mm à 1 900 mm. Le poids minimum tombe à 768 kg (–30 kg vs génération précédente).

Aérodynamique active : fini le DRS classique. Grâce à l'aérodynamique active, les ailerons avant et arrière sont désormais mobiles, avec deux modes — Z-mode (fort appui en virage) et X-mode ou Straight Mode (faible traînée en ligne droite, activable dans les zones définies par la FIA). Ce système d'aérodynamique active est disponible pour tous les pilotes, pas seulement pour celui qui attaque. Par ailleurs, le plancher est revenu à une configuration plus plate avec un diffuseur moins puissant, ce qui réduit l'effet de sol et les risques de "marsouinage" (phénomène de rebond des monoplaces à haute vitesse). L'appui global est réduit de 30 % et la traînée de 55 %.

Pneus : jantes 18 pouces conservées, mais pneus plus étroits (–25 mm à l'avant, –30 mm à l'arrière).

Carburant 100 % durable : toutes les voitures roulent désormais avec un carburant 100 % durable — e-fuels synthétiques ou biocarburants avancés de deuxième génération, produits à partir de carbone capturé ou de déchets industriels. C'est la première fois dans l'histoire de la F1 que l'utilisation d'un carburant durable est obligatoire pour l'ensemble du plateau.

Les dépassements doivent être plus fluides © Getty Images/Red Bull Content Pool

02 Le problème

Les F1 2026 n'ont pas reçu un accueil chaleureux. Là où la génération précédente de monoplaces à effet de sol peinait à suivre et à dépasser, on a cette saison l'inverse : trop de dépassements. La critique n'est pas infondée. Que vaut une position si vous n'avez quasiment pas à vous battre pour la conserver ? En 2026, la course en F1 ressemble pour certains à un jeu de saute-mouton. Les modes Boost et Overtake créent d'énormes écarts de vitesse entre les voitures et font du dépassement une formalité. Ces aides électriques sont plus puissantes que l'ancien DRS. Le pilote qui défend se retrouve sans défense — jusqu'à ce qu'il puisse passer lui-même à l'attaque, et la partie recommence.

Les nouveaux moteurs de F1 sont à l'origine du problème. La puissance électrique représente environ la moitié de la puissance totale du groupe motopropulseur. Cette énergie doit bien venir de quelque part. Les équipes ont imaginé toutes sortes d'astuces pour stocker un maximum d'électricité pendant que la voiture roule. Mais tout le monde n'apprécie pas la méthode.

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Le phénomène du « superclipping », en particulier, a hérissé une partie des fans. Ils sont habitués à voir les F1 foncer à pleine vitesse vers la zone de freinage. Plus le moteur monte dans les tours, plus le son devient assourdissant. Voir les voitures ralentir autant dans les lignes droites juste pour recharger la batterie, c'est presque un sacrilège.

C'est aussi dangereux. Comme la recharge se déclenche de façon automatique et brutale, l'écart de vitesse avec le pilote qui attaque derrière peut parfois dépasser les 30 km/h. Sans anticipation, l'accident peut être grave. On l'a vu à Suzuka, lorsque Franco Colapinto et Ollie Bearman se sont accrochés.

La Formule 1 a donc décidé d'intervenir.

Verstappen, critique du règlement de 2026 © Getty Images/Red Bull Content Pool

03 La solution

À cause de la guerre au Moyen-Orient, les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie saoudite ont été annulés. Le calendrier s'est retrouvé avec une fenêtre inattendue de cinq semaines — et l'occasion en or pour tout le monde de se mettre autour de la table et de bâtir une solution.

Le 20 avril, la FIA a confirmé que les parties prenantes — écuries, pilotes, constructeurs, motoristes et organisation de la Formule 1 — avaient mis au point un paquet de mesures pour ajuster les nouveautés techniques 2026 , avec un objectif clair : rendre la discipline plus attractive et plus sûre.

Les modifications du règlement F1 2026 portent sur quatre volets :

Les qualifications

La course

Le départ

La pluie et les conditions humides

04 Les qualifications

Les qualifications sont le moment où les F1 doivent être au sommet de leur art, à la limite absolue pour signer le meilleur temps possible. Or les nouvelles monoplaces perdaient parfois beaucoup de vitesse, surtout en fin de ligne droite ou dans les virages longs. Les ajustements du règlement répondent à ce problème :

Récolter moins d'énergie (« harvesting ») — 7 MJ au lieu de 8 — pour rouler à pleine charge plus longtemps. Désormais, le superclipping ne dure plus que 2 à 4 secondes par tour.

Relever la puissance de recharge à 350 kW (contre 250 kW). La recharge devient plus rapide et la gestion de l'énergie pèse moins sur les pilotes, y compris en course.

En amont du Grand Prix de Miami, la Formule 1 révise certaines règles © Getty Images/Red Bull Content Pool

05 La course

En course, l'objectif premier est d'améliorer la sécurité en rendant le déploiement et la récupération de l'énergie électrique plus prévisibles. On réduit ainsi les écarts de vitesse sans empêcher les dépassements. La FIA cherche à y arriver via :

Une puissance du bouton Boost revue à la baisse, pour éviter les bonds de vitesse brutaux.

Une puissance électrique maximale du MGU-K plafonnée à 250 kW. Dans les zones d'accélération clés, le MGU-K conserve ses 350 kW.

06 Le départ

Le départ a déjà souvent posé problème cette saison. Certaines voitures accélèrent très vite, d'autres bougent à peine. La FIA met donc en place des mesures de sécurité supplémentaires pour les départs :

Un système de détection pour les voitures qui accélèrent anormalement lentement.

Des feux clignotants installés sur les monoplaces, qui s'activent dès qu'une voiture rencontre un problème pendant la procédure de départ, pour prévenir les autres pilotes.

Une puissance électrique délivrée au bon moment et au bon endroit. Selon leur place sur la grille, certaines voitures se retrouvaient parfois piégées.

07 La pluie et les conditions humides

Courir sous la pluie est déjà bien assez dangereux comme ça. La Formule 1 introduit donc plusieurs mesures pour améliorer encore la sécurité et la visibilité :

La température des couvertures chauffantes pour les pneus intermédiaires est relevée, pour que les pilotes ne manquent pas d'adhérence dès qu'ils prennent la piste avec des gommes fraîches.

La puissance électrique est réduite, pour redonner du contrôle aux pilotes.

Les feux arrière ont été redessinés pour rester nets et bien repérables quand la visibilité chute.

En qualification, les pilotes veulent performer pour finir premier © Getty Images/Red Bull Content Pool

08 Le règlement F1 2026 va-t-il évoluer d'ici la fin de saison ?

C'est déjà le cas. La FIA a adopté un premier paquet d'ajustements en avril 2026, après seulement quelques Grands Prix, pour corriger les problèmes de superclipping, de sécurité au départ et de comportement sous la pluie.

À Miami, premier Grand Prix avec le nouveau règlement en vigueur, la quasi-totalité des ajustements décidés en avril ont été appliqués :

Qualifications : limite de recharge ramenée à 7 MJ/tour, puissance de recharge portée à 350 kW — le superclipping a été réduit à 2-4 secondes par tour comme prévu

Course : boost plafonné tant que le MGU-K ne déploie pas déjà 150 kW, puissance bridée à 250 kW hors zones d'accélération clés

Pluie : températures des couvertures chauffantes relevées, ERS réduit par temps humide, feux arrière redessinés

Départ : le système de détection de départ à faible puissance a uniquement été testé lors des essais libres — il n'a pas été activé en course, la FIA souhaitant analyser les données avant toute application officielle

À Monaco, le règlement réserve une autre surprise. La FIA a décidé d'interdire l'aérodynamique active pour l'intégralité du week-end — qualifications et course. Aucune zone de Straight Mode (X-mode) ne sera disponible sur le tracé de la principauté : les ailerons avant et arrière resteront fermés tout au long du tour. La raison invoquée est la sécurité : le Straight Mode aurait pu générer des vitesses excessivement élevées à la sortie du tunnel, là où les dégagements sont très réduits.

La règle non écrite en F1 : un règlement ne survit jamais intact à sa première saison. La FIA et les équipes continueront d'affiner les paramètres énergétiques (puissance MGU-K, quantité d'énergie par tour) en fonction des données collectées course après course ainsi que des caractéristiques du tracé et des impératifs de sécurité.

09 Y aura-t-il de nouveaux changements de règlement en F1 en 2027 ?

Le cadre réglementaire 2026 est prévu pour courir plusieurs saisons, comme c'était le cas pour les règlements 2014 et 2022. Des ajustements ciblés sont cependant attendus en 2027, notamment sur la gestion énergétique — la FIA a déjà laissé entendre qu'elle surveillait de près l'équilibre entre spectacle et sécurité.

Un point reste ouvert : si les écarts entre constructeurs (moteurs) restent trop importants en fin de 2026, des mesures correctives pourraient être votées pour 2027. L'arrivée du moteur GM/Cadillac est également attendue à horizon 2029, ce qui pourrait influencer l'évolution du règlement PU (PowerUnit) dans les années à venir.

Les départs de course seront toujours bondés © Getty Images / Red Bull Content Pool