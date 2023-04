Mais au fait, comment les pilotes préparent un Grand Prix inédit ?

En mai dernier, les pilotes de la grille découvraient, pour la première fois,

: un circuit long de 5,41 km, entrecoupé de dix-neuf virages et érigé autour du Hard Rock Stadium des Miami Dolphins. En novembre, ils sauteront de nouveau dans l’inconnu en arpentant, à plus de 300 km/h, le circuit urbain de Las Vegas, bordé par hôtels et casinos, qui n’avait plus accueilli de

Grand Prix de F1

depuis 1982. Mais comment préparent-ils ce genre d’échéances ? Comment se créent-ils des automatismes et des repères sur un circuit inédit ? Éléments de réponse.