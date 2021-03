Dix raisons de regarder la F1 en 2021

Après la saison de F1 la plus ramassée de l'histoire en 2020, c'est la plus longue qui s'apprête à commencer du côté de Bahreïn le 28 mars. Et voilà dix raisons pour lesquelles on a vraiment du mal à attendre le coup d'envoi.

1. L'heure de Max Verstappen

Verstappen, vainqueur à Abu Dhabi © Getty Images/Red Bull Content Pool

On le sait, Max Verstappen a toujours été capable de gagner des courses pour Red Bull Racing . Mais sa dernière victoire de 2020, à Abu Dhabi, nous laisse espérer des lendemains qui chantent plus souvent encore. Après avoir pris la pole, l'ami Max avait tout simplement résisté comme un chef aux assauts de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton avant de conclure en beauté une année compliquée. Et au vu de ses beaux essais de pré-saison, on imagine qu'il devrait commencer 2021 sur la même lancée...

2. Plus de courses que jamais

Avec 23 courses au calendrier, cette saison de folie va mettre les équipes à rude épreuve. Mais ce n'est pas tout : en Italie, au Brésil et au Canada, les pilotes devront se qualifier le vendredi pour un sprint de 100 km le samedi, qui déterminera la grille du dimanche. À quoi ressembleront les tactiques employées ? Des points seront-ils attribués pour les courses du samedi, qui représentent un tiers de la distance d'un Grand Prix classique ? On exige des réponses !

3. Le GP des Pays-Bas est de retour

Max Verstappen et Alex Albon se lancent dans un road-trip aux Pays-Bas

Bien sûr, Max Verstappen prendra toutes les victoires qui se présenteront, mais une victoire sur ses terres, à Zandvoort, qui fait son retour après 36 ans d'absence, aurait une saveur particulière. Et quoi qu'il arrive, attendez-vous à voir un tsunami orange s'abattre sur la F1 en septembre prochain.

Voilà à quoi ressemble le nouveau circuit de Zandvoort

4. La seconde vie de Sergio Perez

Perez débutera sa 11ème saison de F1 à Bahreïn © Getty Images/Red Bull Content Pool

Sergio Pérez , le nouveau coéquipier de Max la Menace, va attirer une foule de regards cette saison. Notamment parce que son séjour en F1 devait logiquement toucher à sa fin en 2020 après sa non-reconduction chez Racing Point. Seulement, Checo a gagné l'avant-dernière de la saison à Bahreïn et terminé le championnat à une très belle quatrième place. Fera-t-il encore mieux chez Red Bull Racing ?

5. Le phénomène Yuki Tsunoda

Tsunoda goûte à la F1 chez AlphaTauri © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda est donc devenu le nouveau pilote AlphaTauri après de belles perfs en F2. Ses premiers tours de piste en F1 étant plus que prometteurs, on se demande jusqu'où sera capable d'aller le rookie de la Scuderia AlphaTauri pour sa toute première saison parmi l'élite. Mais une chose est sûre : ce sera très intéressant à regarder.

6. Lewis Hamilton, légende mobile

Hamilton en route vers 2021 © Mercedes-AMG Petronas Motorsport

Le pilote britannique, qui a signé une prolongation de contrat d'un an avec Mercedes, pourrait gagner son huitième titre mondial et franchir le cap des 100 victoires cette saison. Ce qui serait complètement fou. Mais on vous rappelle que Lewis pourrait tout à fait continuer à rouler après son départ de l'écurie allemande...

7. On prend les mêmes et on recommence ailleurs

Daniel Ricciardo est passé chez McLaren en 2021 © McLaren Racing

Seules trois équipes - Mercedes, Williams et Alfa Romeo - ont conservé le même duo de pilotes cette saison. Pourtant, la grille est saturée de noms que nous connaissons bien. Ainsi, Daniel Ricciardo est désormais chez McLaren, Sebastian Vettel chez Aston Martin et Carlos Sainz chez Ferrari. Et on hâte de savoir ce qu'ils feront dans leurs nouveaux baquets.

8. De nouvelles couleurs pour une nouvelle vie

Aston Martin fait son retour en F1 © Aston Martin Cognizant Formula One Team

Si les couleurs pètent moins, les noms, eux, se posent là. Ainsi, cette saison, le vert d' Aston Martin remplace le rose de Racing Point, et le bleu d' Alpine éjecte le jaune de Renault, tout en accueillant un double champion du monde, l'immense Fernando Alonso . Une légende qui n'est pas sortie de sa retraite pour boire l'eau des pâtes.

9. Des étapes reconduites

Portimão, toujours au calendrier 2021 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Le meilleur aspect du calendrier 2021 ? Le retour de circuits iconiques comme Imola et l'arrivée d'étapes inédites comme Portimão ou Mugello. Et bonne nouvelle : Imola et Portimão sont de retour en 2021. Par contre, les pilotes ne se rendront pas en Toscane cette année. Pas grave : 2 sur 3, c'est déjà bien.

10. Un prince en F1