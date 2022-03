L'Iran à ski avec Fabian Lentsch

Peu de temps après avoir décroché une place sur le Freeride World Tour en 2015, le freeskieur pro Fabian Lentsch s'est retiré de la compétition pour tracer sa propre route. Il a ainsi remis à neuf un vieux camion de pompier, l'a rempli de skis et de potes, et a mis le cap sur l'est pour explorer certaines des chaînes de montagnes les plus secrètes du monde.