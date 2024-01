La Streif : Fabio Wibmer décolle à Kitzbühel

Fabio Wibmer: Kitzbühel et la Streif ont toujours représenté quelque chose de spécial. J'ai grandi à un peu moins d'une heure d'ici et, enfant, j'avais l'habitude d'encourager les stars du ski lorsqu'elles dévalaient la pente. C'était toujours la plus grande descente à ski possible. À un moment donné, une vision s'est imposée à moi : descendre la Streif, mais pas de la manière traditionnelle sur des skis, sur mon vélo et avec quelques obstacles supplémentaires.