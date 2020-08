Lorsque vous pensez au genre de “Battle royale” , vous êtes loin d’imaginer une carte colorée avec des petits blobs mignon. Pourtant Fall Guys de Devolver Digital , c'est exactement ça : pas de soldat en avant ici, le penchant pour les armes à feux du genre a été remplacé par de la plateforme chatoyante et compétitive.

L’objectif dans Fall Guys est simple : atteindre la ligne d’arrivée. Inspiré par l’émission britannique Total Wipeout et ses dérivés japonais comme Takeshi’s Castle, ce battle royale à 60 joueurs vous donne le défi de remporter 5 rounds successifs de courses d’obstacles devenant toujours plus difficiles. Avec sa sélection de jeux générées aléatoirement qui mélange le free-for-all, la coopération et le puzzle, Fall Guys reste toujours surprenant et jovial.

Dans une période mondiale très grise, il est bon de jouer à un jeu aussi léger et coloré. Alors puisque Fall Guys a été offert aux abonnés PlayStation Plus ce mois-ci et qu'il est désormais disponible sur Steam , voici tout ce que vous devez savoir pour devenir le blob le plus conquérant de vos parties.

1. Ayez conscience qu'il ne s’agit pas d’un battle royale ordinaire

Fall Guys est vraiment unique en son genre © Devolver Digital

Oubliez les affrontements sur une carte. Si vous voulez récupérez votre victoire royale - la couronne - vous devrez traverser 5 stages retords. Seul 45 des 60 joueurs lancés passent le premier round et - vous l’avez compris - chaque stage en élimine toujours plus. Cela veut dire que le nombre de joueurs ne fait que s’amenuiser pendant que l’ Ultime Knockout continue, rendant les derniers affrontements plus stressants qu’il n’y paraît. Comme quoi, les couleurs vives ne disent pas tout !

Ces épreuves sont très variées d’ailleurs (nous en parlons un peu plus tard), mais contrairement à n’importe quel autre battle royale, vous ne gagnez pas en niveau ou ne ramassez pas de nouveaux outils ou armes en jouant. Bien qu’il y ait quatre types de jeux très différents dans Fall Guys , vos capacités restent toujours exactement les mêmes. De simples mouvements, un saut, un plongeon et la possibilité de vous agripper à des objets ou des gens : Fall Guys est surprenant de simplicité. Pourtant, ce sera votre manière d’utiliser ces outils qui déterminera votre mort ou votre victoire.

2. Prenez le temps de comprendre les mini-jeux

Chaque partie vous fera vous démener © Devolver Digital

Pendant que vous vous affairerez clopin-clopant à traverser cette simili-émission de TV transformant en battle royale , vous vous retrouverez à participer à l’une des 25 cartes de Fall Guys . Appelées des rounds, chaque niveau sélectionné aléatoirement provient de 4 catégories différentes : course, équipe, survie et final. Il vaut mieux prendre le temps de comprendre ce que chacun de ces modes demande et leurs nuances, puisqu’ils se jouent très différemment.

Commençons par les cartes de course : ces grandes maps représentent la grande majorité des parties, puisqu’elles sont toujours celles du premier round. Ces niveaux en free-for-all vous demandent de vous frayer un chemin au travers de cours de récré remplies d’obstacles et de pièges. D’un niveau qui vous demande d’esquiver une avalanche de balles jusqu’à un rempli de fausses portes, un esprit tactique et de la souplesse vous seront demandés pour tout traverser. Souvenez-vous : la première course s’ouvre à 60 joueurs, mais seuls 45 pourront la terminer et passer au round 2. Soyez malins, rapides et ne vous laissez pas distancer !

Les jeux en équipe sont exactement ce que vous attendez d’eux : vous vous grouper avec d’autres joueurs, en trois équipes pour remplir un objectif précis. Qu’il s’agisse du chaos du Brouille œufs qui vous demande d’aller voler des œufs chez les équipes adverses pour les poser dans votre camp, la Balle qui tombe qui rappelle Rocket League ou la course aux balles de Rock’n’roll, ces jeux d’équipe sont tous des cartes de moyennes tailles, activés qu’après le premier round.

Maîtriser chaque type de round est primordial pour gagner © Devolver Digital

Le dernier mode de la liste est le mode survie. Ce mode vous demande de rester sur le niveau quoi qu’il arrive. Si vous tombez, c’est terminé. Qu’il s’agisse d’esquiver des tubes rotatifs géants dans “Ça roule”, le jeu de mémoire, "Les deux font la paire" qui vous demande de rester sur la bonne plateforme, ou faire de votre mieux pour avoir une queue à la fin du temps imparti dans "Attrape-queues", les niveaux de survie représentent un ton très différent (et bien plus stressant) que les autres jeux de Fall Guys.

Et enfin, bien sûr, les épreuves finales. Ces stages sont ceux qui vous offrent l’équivalent de la Victoire Royale - la couronne. Ils ont le moins de participants, et sont les plus petits et difficiles du jeu. Aucune pression bien sûr. Restez calmes et ne vous focalisez pas sur les pièges du niveau - faites surtout attention à vos adversaires.

3. N’oubliez pas la chope

Utiliser la chope au bon moment peut vraiment troubler vos adversaires © Devolver Digital

La plupart du temps dans Fall Guys, vous serez constamment en train de bourriner le bouton de saut comme si votre vie en dépendait. Sûrement parce que… c’est le cas. Et pourtant, bien que vous passiez votre temps à éviter les pièges, il vous faudra parfois devenir le piège. Comprenez : faire pleinement usage du bouton pour agripper vos adversaires.

Disponible sur la touche Maj sur PC et la gâchette de droite sur PS4, il vous faudra vraiment vous familiariser avec celle-ci. Bien que certains jeux vous demandent de l’utiliser activement, cette manipulation peut aussi vous donner l’avantage pendant d’autres compétitions. Sur la carte “Ça roule” par exemple, vous pouvez utiliser la chope pour pousser vos ennemis vers leur mort. Le secret pour l’utiliser correctement est de l’activer pile au moment où votre cible essaie de sauter.

4. Il faut parfois faire équipe… même en solo

Il faut parfois jouer de concert avec ses adversaires © Devolver Digital

Nous avons déjà parlé des parties en équipe, mais les joueurs doivent parfois faire équipe même sur des épreuves en solo. Le stage “Les balançoires” est le meilleur exemple de cela. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une épreuve en équipe, si vous ou vos adversaires n’arrivaient pas à vous équilibrer les uns les autres sur ces balançoires, la mort attendra tout le monde au bout.

Durant ces rounds, les joueurs doivent absolument s’entraider pour progresser, et laisser certains adversaires passer de temps à autre, sans quoi, vous ne passerez jamais la ligne d’arrivée.

5. Plongez pour gagner

Utiliser votre plongeon sciemment - un mauvais timing peut vous coûter cher © Devolver Digital

Lorsque la situation le réclame, le bouton de plongeon peut être la différence entre une victoire et une défaite. Retrouvable sur la touche “Ctrl” sur PC ou “X” sur PS4, le plongeon peut vous envoyer valser à travers la map. Il est extrêmement utile pour pousser les balles et d’autres objets, et peut vous propulser pour couvrir la dernière petite distance vous séparant de la ligne d’arrivée en prime. Attention cependant : il y a un petit temps de récupération sur cette capacité. Si vous foirez votre plongeon, soyez prêts à rester à terre quelques secondes.