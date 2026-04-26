Tout savoir sur les nouvelles célébrations de FC 26 et comment les réaliser

EA FC 26 enrichit une nouvelle fois son système de célébrations , avec une série de nouvelles animations qui vont de la provocation assumée au second degré. Certaines sont clairement pensées pour le spectacle, tandis que d’autres servent à déstabiliser votre adversaire. Ci-dessous, nous mettons en avant quatre nouvelles célébrations marquantes avant de conclure avec un guide de toutes les nouveautés. Si vous découvrez le jeu, consultez d'abord notre dossier complet sur EA Sports FC 26 : toutes les nouveautés et infos clés .

01 Pouls

Xherdan Shaqiri prend son pouls © EA Sports

Degré de provocation : 🔥

Sans doute la nouvelle célébration la plus cool de EA Sports FC 26, le Pouls. Après avoir marqué, votre joueur s’arrête net, ferme les yeux et pose un doigt sur son cou pour checker son rythme cardiaque.

Comment réaliser le Pouls dans FC 26 : maintenez L2/LT et poussez le stick droit à gauche puis à droite.

02 High kick

Le high kick en action © EA Sports

Degré de provocation : 🔥🔥

Le High Kick remet une nouvelle fois le buteur au centre de l’attention. Inspirée de Zlatan Ibrahimović à son apogée, cette célébration voit votre joueur simuler un grand coup de pied en direction d’un coéquipier, qui s’écroule alors théâtralement au sol.

Comment réaliser le High Kick dans FC 26 : maintenez R1/RB et poussez le stick droit vers le haut.

03 La Mascotte

La mascotte du RB Leipzig à la Red Bull Arena © EA Sports

Degré de provocation : 🔥🔥🔥

La célébration avec la mascotte fait son retour et reste l’une des options les plus provocatrices du jeu. Vous aurez besoin d’une équipe disposant d’une mascotte active. Après avoir marqué, votre joueur court vers la ligne de touche et interagit directement avec la mascotte – particulièrement efficace après un but victorieux en fin de match.

Comment réaliser la célébration avec la mascotte dans EA FC 26 : dirigez votre joueur vers la mascotte.

04 Sieste

Petite sieste dans FC 26 © EA Sports

Degré de provocation : 🔥🔥🔥🔥🤯

Nouvelle et inhabituelle, la célébration Sieste voit votre joueur s'allonger et faire semblant de s'endormir. Le message est sans équivoque – et provoquera presque à coup sûr une réaction chez votre adversaire. Pour aller plus loin dans la maîtrise du gameplay, consultez aussi notre guide complet des gestes techniques sur EA FC 26 .

Comment réaliser la Sieste dans EA FC 26 : maintenez R2/RT et poussez le stick droit à droite puis à gauche.

05 Célébrations dans EA FC 26 PS5 et Xbox : toutes les nouveautés en un coup d’œil

Célébration FC 26 Commandes (Playstation et Xbox Series X) Tout en un Maintenir R1/RB + faire tourner le stick droit dans le sens inverse des aiguilles d’une montre Chef d'orchestre Maintenir L1/LB + pousser le stick droit à gauche puis à droite Cabaret Maintenir L2/LT + maintenir le stick droit vers le haut Danse Maintenir L1/LB + pousser le stick droit vers le haut puis vers le bas Coup au sol Maintenir R1/RB + pousser le stick droit vers le bas deux fois Guitare Maintenir L2/LT + faire tourner le stick droit dans le sens inverse des aiguilles d’une montre High kick Maintenir R1/RB + maintenir le stick droit vers le haut Mascotte Diriger votre joueur vers la mascotte Pouls Maintenir L2/LT + pousser le stick droit à gauche puis à droite Course Maintenir R2/RT + pousser le stick droit vers le bas puis vers le haut Sieste Maintenir R2/RT + pousser le stick droit à droite puis à gauche Glissades et baisers Maintenir R1/RB + maintenir le stick droit vers le bas Étirement Maintenir R1/RB + faire tourner le stick droit dans le sens des aiguilles d’une montre Qui, moi ? Maintenir L1/LB + maintenir le stick droit à droite

Les stades avec une mascotte

Les célébrations avec mascotte ne fonctionnent que lorsque vous jouez un match à domicile dans les stades des clubs suivants :

AFC Ajax

Atletico Madrid

Juventus

Tottenham Hotspur

Manchester City

Paris Saint-Germain

Chelsea

FC Bayern Munich

Borussia Dortmund

Bayer 04 Leverkusen

S.L. Benfica

FC Porto

AS Roma

RB Leipzig (Red Bull Arena - Bulli la mascotte !)

Rangers F.C.

VfB Stuttgart

Note : La mascotte apparaît de manière aléatoire pendant le match. Cherchez-la près de la ligne de touche après avoir marqué ! Pas besoin d'une combinaison de boutons spécifiques.

Les nouvelles célébrations de EA Sports FC 26 s'éloignent des simples routines de danse pour miser davantage sur des gestes porteurs d'intention et de sens. Les joueurs qui veulent faire passer un message après avoir marqué disposent d'options bien plus expressives que dans les éditions précédentes. Pour ceux qui préfèrent rester fair-play, la célébration respectueuse via L1/LB + R1/RB ne change pas. Et pour marquer des buts décisifs, consultez notre guide des meilleures formations et tactiques sur EA FC 26 pour dominer vos adversaires en ligne.

06 FAQ

Comment réaliser une célébration de joueur dans FC 26 ?

Pour célébrer un but, le plus simple reste d'appuyer sur X/A ou de courir vers l'extérieur du terrain

Quelle est la meilleure célébration sur FC 26 ?

Il n'y a pas de meilleure célébration, c'est en fonction de vos préférences de définir laquelle !

Comment faire la célébration Calma sur FC 26 ?

Pour imiter Cristiano Ronaldo et faire cette célébration, maintenez L1/LB puis double-tapez Triangle /Y

Comment faire la nouvelle célébration Henry sur FC 26 ?

La célébration de Thierry Henry et ses expressions faciales est unique à ses propres cartes. Donc si vous ne l'avez pas dans Ultimate Team, vous ne pouvez pas la faire.

Comment faire la célébration chut sur FC 26 ?

En courant vers un caméraman, vous pouvez faire taire vos détracteurs (et votre adversaire).

Comment faire la célébration griddy sur FC 26 ?

Pour faire le griddy, il faut l'avoir équipé dans le menu « célébration de joueur » sur Ultimate Team. Après votre but, appuyez sur O/B pour l'effectuer.

Combien de célébrations sont disponibles dans FC 26 ?

EA Sports FC 26 propose plus de 100 célébrations uniques, incluant les célébrations classiques, les 14 nouvelles animations, les mouvements signature de joueurs (Ronaldo, Messi, Mbappé, etc.), et les célébrations débloquables en mode Clubs et EAS FC.

Comment trouver la liste complète des célébrations dans le jeu ?

Vous pouvez consulter et tester toutes les célébrations directement dans le jeu :

Allez dans Paramètres Sélectionnez Commandes / Manette Accédez à l'onglet Célébrations

Vous verrez le nom de chaque célébration avec les boutons exacts pour la déclencher, et vous pourrez les tester avant de les utiliser en match.

Les célébrations fonctionnent-elles dans tous les modes de jeu ?

Oui, la plupart des célébrations sont disponibles dans tous les modes ( mode Carrière, Ultimate Team , VOLTA, Coups d'envoi). Cependant :

Certaines célébrations Pro sont exclusives au mode Clubs

Les célébrations avec mascotte nécessitent de jouer à domicile dans des stades spécifiques (RB Leipzig Red Bull Arena par exemple)

Le mode VOLTA propose quelques animations exclusives de style street football