Pendant que la majeure partie du monde fêtait Noël autour d’un bon dîner, l'ultra runneuse Fernanda Maciel décidait de porter son sac au milieu des étendues glacées de l’Antarctique dans un but bien précis : gravir le Mont Vinson, la plus haute montagne du continent. En moins de 10h, la Brésilienne réussit l’exploit de monter et descendre ce mont méconnu. Son ascension du sommet en 6h40 ainsi que son temps total (9h41) lui ont permis d’établir officiellement un record du monde.

Pour gravir, en courant, ce sommet de 4800 mètres d’altitude situé sur un continent perpétuellement gelé où le soleil ne se couche jamais en été et ne se lève jamais en hiver, Fernanda doit faire face à des températures extrêmes tout en empruntant des pistes verticales et parsemées de dangereux rochers. C’est grâce à son incroyable force physique et à un mental d’acier qu’elle parvient à réaliser l’impensable.

Fernanda a affronté des températures très basses afin d’atteindre le sommet © Jordan Manoukian/Red Bull Content Pool

Situé à 1200 km du Pôle Sud, le Mont Vinson est le “toit” de l’Antarctique et l’un des “Sept Sommets”. Chaque année, des milliers d’ascensions sont réalisées par de très nombreux alpinistes. Atteindre le sommet prend généralement 5 à 7 jours mais nombreux sont ceux qui ont tenté d’établir des records de vitesse. La performance de Fernanda n’en est donc que plus impressionnante et s’inscrit dans la légende du Mont Vinson.

Maciel n’en n’est pas à son coup d’essai. Elle a à son actif plusieurs “FKT” (“Fastest Known Time”, ndlr) ainsi que d’autres records du monde sur quelques uns des “Sept Sommets” tels que le Mont Aconcagua (6,962 mètres) en Argentine en 2016 ou le Mont Kilimandjaro (5895 mètres) en Tanzanie en 2017.

Née au Brésil, Fernanda Maciel a déménagé à Chamonix (France) en 2018 pour se perfectionner et franchir une étape dans son parcours d’alpiniste. Au début des années 2000, elle quitte son poste d’avocate en droit de l’environnement pour réaliser son rêve. Depuis, elle enchaîne les exploits chaque année et s’appuie sur ses prouesses pour sensibiliser le public et récolter des fonds pour des causes qui lui sont chères.

Maciel a établi le temps officiel de 6h40 © Jordan Manoukian/Red Bull Content Pool

L’un de ses derniers faits d’armes ? L’ascension du Gran Paradiso et du Matterhorn dans la même journée pour sensibiliser sur la fonte des glaciers. “Depuis que j’ai 15 ans, je me suis fixée comme mission de protéger l’environnement”, confie-t-elle.

Au mois de Septembre, quelques mois avant son exploit en Antarctique, Fernanda doit faire face au décès de son mentor et inspiration Hilaree Nelson dans une avalanche sur le Manaslu, au Népal. “J’ai beaucoup pensé à Hilaree durant mon ascension du Vinson, confie-t-elle. C’était une personne très inspirante qui m’a donné de la force pour gravir les plus hautes montagnes. Je suis une privilégiée. Vivre des émotions aussi intenses, c’est incroyable”.

Pour Fernanda, le Mont Vinson est une aventure intense aussi bien physiquement que mentalement. “J’ai beaucoup souffert à cause de l’altitude et les températures (qui oscillent entre -30 et -50 degrés) étaient insensées, explique-t-elle. Les vents ont aussi rendu la montée très ardue. La route était beaucoup plus difficile que ce que j’avais imaginé car elle était parsemée de pentes extrêmement abruptes ainsi que de sections rocailleuses”.

Durant son ascension, Fernanda doit également composer avec une casse de crampons et la gelure de ses lunettes. Mais, paradoxalement, son plus gros challenge se situe plutôt au niveau juridique. En effet, pour gravir le sommet en courant, l’obtention d’un permis est obligatoire. La montagne étant très technique, Fernanda n’est pas autorisée à courir toute seule et s’allie donc avec le guide montagnard et coureur Sam Hennessey.

Fernanda Maciel en Antarctique © Jordan Manoukian/Red Bull Content Pool Les températures au sommet étaient autour de -45°C… mais j'ai réussi à me dépasser.

“C’était bien d’avoir Sam derrière moi”, déclare Fernanda. “Notre rythme était très bon, nous avons couvert 30 km en courant et en mixant même un peu de power hiking ”.

Maciel commence son ascension à 11h30 heure locale et atteint le sommet en un temps record de 6 heures et 40 minutes. Elle parvient à conquérir trois sections bien distinctes de la montagne. La première la voit parcourir 9 km (dénivelé positif de 650 mètres) entre le Camp de Base (situé à 2100 mètres) et le Camp Inférieur (2750 mètres). Une fois sur place, elle troque ses chaussures de running contre des bottes et un équipement complet d'alpinisme. La deuxième section entre le Camp Inférieur et le Camp Supérieur, situé à 3770 mètres d’altitude force Fernanda, bien attachée à ses 1200 mètres de corde, à emprunter des pistes verticales. La dernière section, entre le Camp Supérieur et le sommet, passe par un segment très abrupte (1120 mètres de dénivelé positif) exposé à des températures frôlant les -40°C.

“C’était bien d’avoir Sam derrière moi sur la corde”, déclare Maciel © Jordan Manoukian/Red Bull Content Pool

“Les températures au sommet étaient autour de -45°C. Toute l’ascension était une épreuve et a laissé mon corps en état de choc. À certains moments, j’ai eu des baisses d’énergie mais j’ai réussi à me dépasser en prenant appui sur mon expérience acquise sur le Manaslu”, explique Fernanda.

Une fois arrivée tout en haut, la Brésilienne entame la descente jusqu’au Camp de Base. “Je suis la première personne à monter et descendre le Mont Vinson en courant, c’est juste incroyable, déclare Maciel. J’adore gravir des sommets rapidement et c’est un rêve devenu réalité que de le faire dans des conditions aussi extrêmes”.

“Une plante ne survivrait pas dans ces conditions. Ici tout est blanc, les nuages sont plus proches de nous, nous sommes entourés de glace et le soleil ne se couche jamais. C’est tellement isolé, tellement paisible… J’adore évoluer dans des environnements aussi inhospitaliers, cela me permet de progresser”.

Fernanda ne compte pas s’arrêter après sa folle performance et se prépare déjà pour son prochain objectif : courir sur le toit du monde, le Mont Everest. Nous devrions donc bientôt la voir à nouveau avec un sac sur le dos… Mais au Népal cette fois-ci.