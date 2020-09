Le Onze FIFA 20 des phénomènes de la saison 2019-2020

ls auront marqué cette saison d’une pierre blanche. Ce ne sont pas forcément les plus évidents à chaque poste mais ils ont considérablement marqué les esprits, eu un impact très impressionnant sur leur équipe et affolé les réseaux sociaux ou le coeur des supporters, cloitrés de nombreux mois loin des stades. Ce sont les

Neuer, l’évidence

, le plaçant sans aucun doute possible au Panthéon des plus grands à son poste depuis que le ballon est rond et la pelouse verte.

. Impérial. Le champion du monde âgé de 34 ans continue d’être cet incroyable gardien de but qui a marqué et marque encore l’histoire du

Alexander-Arnold et Davies, les rois des couloirs

a confirmé tout le bien que l’on pensait déjà de lui. Couronné meilleur jeune de PL, auteur de 13 passes décisives en championnat, poison continu dans son couloir, il est une évidence à droite et un vrai régal à voir jouer. Mention spéciale à Trippier : l’Anglais a signé à l’Atlético et personne n’y croyait, il s’y est imposé avec force et classe. N’oublions pas non plus Hakimi, étonnant avec Dortmund, Hateboer et Castagne de l’Atalanta ou Wan-Bissaka, seule vraie satisfaction défensive de Manchester United.

mondial avec Mbappé. Lui qui devait passer le plus clair de son temps sur le banc n’en a pas vu la couleur, envoyant l’indéboulonnable Alaba dans l’axe et la recrue fort coûteuse Hernandez hors du terrain (même si le Français a été longtemps blessé). Davies est monstrueux, diablement technique, audacieux et d’une grande lucidité, ce qui est loin d’être évident quand on joue balle au pied aussi vite. Son slalom face au Barça traumatisera longtemps Semedo et a fait le tour du monde, un monde du ballon rond que Davies s’apprête à conquérir.

En défense centrale, Ramos la légende, Upamecano l’avenir

. Bien évidemment, on pourrait en dire de même de Benzema, le Français le méritant tout autant. Ramos, capitaine émérite des Merengues a marqué onze fois et montré à quel point il était indispensable au Real lors du match retour de LDC face à City. Varane avait l’air perdu sans l’intenable Espagnol à ses côtés. Les années passent, et comme Neuer, Ramos continue de sidérer. Quel joueur…

, il a signé une superbe saison, à l’image de son club, et est sans aucun doute le futur des Bleus et un profil idéal pour de nombreux grands d’Europe.

Joshua Kimmich, le Divin Gamin

depuis ses débuts est exceptionnel. Aujourd’hui âgé de 25 ans, il est une pièce maîtresse de la Mannschaft et du Bayern avec qu’il a été éblouissant cette année, jusqu’en finale face à Paris. Lui qui devait remplacer Lahm au poste de latéral droit à laissé sa place à PAAAAAAVAAAAARRRRDDD et s’est installé dans le milieu aux côtés de Goretzka, indiquant le chemin du banc au pourtant génial Thiago Alcantara. Lors du Final 8, il est redescendu pour combler la blessure du Français. Face au Barça, il a marqué, lui le latéral droit sur un centre du … latéral gauche. Le Bayern n’a pas gagné la

De Bruyne, Fernandes, Odegaard, un milieu très offensif

n’a pas pris le temps de défaire ses valises avant de décoiffer Old Trafford et la Premier League. L’excellente fin de saison de l’équipe de Solskjaer, elle le doit surtout à lui, métronome au milieu. Toujours titulaire : 14 matchs, 8 buts, 7 passes décisives et un statut de patron de l’équipe acquis à la vitesse de l’éclair. ManU va pouvoir construire l’avenir autour de lui, avec la prouesse en plus d’avoir donné à Pogba l’envie de rester chez les Red Devils.

