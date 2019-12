Que vous soyez un vétéran du 11 contre 11 décidé à tester ses skills dans la rue ou un nostalgique de Fifa Street désireux de mettre ses compétences à jour, on vous donne quelques tips pour briller dans Volta, le mode de FIFA 20 qui sent bon le bitume (et le champagne).

Training Day

Le foot de rue, ce boulot comme les autres © EA Sports

Après avoir joué le match d'ouverture de Volta, vous pourrez vous adonner à divers mini-jeux d'entraînement. Ils vous permettront évidemment de gagner du level, mais aussi de recevoir des points d'expérience bien utiles pour acheter de nouveaux skills.

L'idée, c'est bien sûr de bien bosser vos fondamentaux pour que chaque geste devienne quasi-instinctif. Le jeu va plutôt vite dans Volta, et vous n'aurez pas le temps de cogiter mille ans avant chaque action.

Des skills, des skills et encore skills

Avec Volta, jouez des 3v3, des 4v4, des 5v5 ou des matches de futsal © EA Sports

Vous le savez, le foot de rue est un art du spectacle. Avis aux otaries : vous aurez besoin de connaître tous les gestes du jeu pour contrôler le ballon dans les petits espaces ou le glisser sournoisement dans les cages. Et comme vous commencez Volta avec deux petites étoiles en skills, on vous conseille tout simplement de level up.

Laissez la machine bosser

Volta vous permettra de customiser vos joueurs © EA Sports

La solution la plus simple est souvent la meilleure. Ce qui est vrai dans la vie, mais aussi dans FIFA 20. Maintenez donc R2 et L2 (ou RT et LT sur Xbox One) et bougez le stick droit pour sortir les gestes que le jeu attend de vous à ce moment là.

Bien sûr, si vous êtes un vrai fan de FIFA, vous connaissez toutes les combinaisons de boutons. Mais rappelez-vous, encore une fois, que Volta va très vite. Alors pourquoi ne pas laisser l'ordinateur bosser pour vous ?

Utilisez les murs

Entre l'octogone, le terrain vague et le Maracana © EA

Certaines arènes Volta sont livrées avec des murs. Ce qui est une double bonne nouvelle : la balle ne sortira pas, et vous allez pouvoir les utiliser lorsque vous êtes acculés. En faisant rebondir la balle contre les parois pour la récupérer ensuite ou la laisser à un équipier, vous exploiterez la ressource la plus précieuse du jeu : l'espace.

Abusez du Jockey

There's no such thing as "pied haut" © EA

On vous l'a dit : les terrains de Volta sont petits. Très petits. Vous pouvez couvrir pas mal d'espace avec trois joueurs seulement, et on vous conseille donc de garder L2 enfoncé lorsque vous défendez pour couper les lignes de passes.

De plus, et c'est l'une des beautés de FIFA 20, le jockey (parce qu'on appelle ça la technique du jockey) vous permettra de bloquer automatiquement des tirs adverses. Bref, n'hésitez pas, et clouez votre index au bouton lorsque vous n'avez pas le ballon.

Ne sortez pas votre gardien

Lionel Messi, l'homme qu'on ne voit pas assez aux cages © EA Sports