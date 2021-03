FIFA 21 : comment obtenir les meilleurs milieux droits sur FUT 21

FIFA 21 Ultimate Team a un problème. Et on ne parle pas de votre pote qui ne joue que trois semaines par an mais a packé Neymar et Mbappé alors que vous avez une liste de transferts pleine de gardiens espagnols à 82. Non, le souci vient du fait qu'il existe une pénurie de très bons joueurs à prix raisonnable pour jouer sur l'aile droite. Choisissez n'importe quelle autre position, lancez une recherche sur Futbin ou Futhead et vous aurez beaucoup trop de choix. Mais sur le côté droit, il faut soit être millionnaire en crédits FUT, soit avoir beaucoup de chance.

Heureusement, il existe des moyens de contourner ce problème, et on vous en parle ci-dessous.

Option 1 : un joueur sans collectif

Salah est super, mais pas autant que Mané © EA

Le Collectif est la UHU qui lie les joueurs d'une équipe dans FUT, et nous avons tous été formatés pour penser que nos équipes ont besoin d'un collectif global de 100 avec chaque joueur à 10 (ou "full chem" en langage communautaire). Mais la vérité est que certains joueurs sont tout à fait capables de jouer avec un peu moins de 10 de collectif. La clé, pour comprendre ça, est de décomposer l'impact de la note de collectif en fonction des stats d'un joueur.

Prenons l'exemple de Sadio Mané. Au moment où nous écrivons ces lignes, Mane coûte environ 120 000 crédits sur PlayStation et 90 000 sur Xbox. Sa position par défaut est AG, ce qui signifie qu'il peut être déplacé entre AVG, AG et MG avec des modificateurs de position. Si vous le jouez loin de ses positions naturelles, sur le côté droit de votre équipe, la plus grande note en collectif qu'il peut atteindre est 7.

La première chose à comprendre est que la réduction du collectif perso n'a aucun impact sur les statistiques de base de sa carte. Il a toujours 95 en accélération et 93 en vitesse, 85 en tir et 90 en dribble, qu'il ait 1 de collectif ou 10.

Au contraire, la différence se fait sentir lorsque vous appliquez un style. Cela peut être problématique pour les joueurs qui s'appuient sur le style Chasseur pour maximiser leur vitesse, car une carte avec une vitesse inférieure à 90 (par exemple, 85 d'accélération et 85 de vitesse) passe de 95/95 avec Chasseur à 10 de collectif à 91/91 avec Chasseur à 7 de collectif.

Mais Mané n'a pas forcément besoin d'un style Chasseur parce qu'il a naturellement une vitesse explosive. Si vous lui mettiez un style Chasseur en le plaçant en AD, MD ou AVD, il aurait encore des notes de vitesse à 99/99 avec 7 de collectif. Même avec Oeil de lynx, il serait à 98/96, ce qui est très compétitif. En d'autres termes, un Mané avec 7 de collectif est absolument parfait sur le flanc droit.

Pour mieux le comprendre, comparons Mané à son coéquipier Mohamed Salah, qui joue naturellement du côté droit. Les statistiques de la carte de Salah sont extrêmement similaires à celles de Sadio. Un Salah à 10 de collectif est légèrement meilleur qu'un Mane à 7 dans certaines catégories, mais pas dans d'autres. Et Mane a 4 étoiles en gestes techniques et pied faible, alors que Salah a 4 en gestes techniques et seulement 3 pour son pied faible. Pourtant, Salah coûte 50 000 crédits de plus. Nous préférons donc Mané avec 7 de collectif pour ce poste. (Déso Mo.)

Par ailleurs, il faut également tenir compte de la façon dont vous vous sentez par rapport à certains joueurs en sortie de banc. Des cartes comme celles de Mané et Salah sont toujours très rapides, même si les remplaçants n'ont qu'un peu plus de six de collectif. La raison pour laquelle ils sont si rapides est que les joueurs adverses sont généralement fatigués au moment où vous introduisez les remplaçants, et que Mané et Salah ont une vitesse de base élevée, qui n'est pas affectée par la réduction de collectif.

Tout cela pour dire que les apparences peuvent être trompeuses et qu'un milieu de terrain gauche à 7 de collectif utilisé sur le côté droit de votre équipe n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Essayez, vous serez agréablement surpris ! Et voici quelques possibilités méta adaptées à votre budget :

Budget: <50,000 crédits FUT

Marcus Rashford - Le roi de la PL. Pas cher, super rapide avec un style Chasseur à 7 de collectif, 5* gestes techniques/4* pied faible, et sa carte est ridiculement OP.

TOTW Moussa Diaby - Si vous cherchez une option Bundesliga, la nouvelle carte de Diaby est plutôt bon marché et a une accélération de base à 99 et une vitesse à 93. Son tir est un peu faible, mais mettez-lui un style Oeil de lynx et il sera parfaitement utilisable.

Allan Saint-Maximin - Une carte inratable à moins de 4 000 crédits.

Budget : 50-100k

TOTW Jonathan Bamba - Tous ceux qui ont fait son SBC de joueur du mois en Ligue 1 devraient utiliser cette carte (étonnante), mais sa TOTW est aussi très cool.

Budget : 150-500k

Sadio Mané - Nous lui avons rendu hommage, et nous nous entendons toujours bien avec la carte de base de Mané dans nos équipes de PL. Il a ce petit truc en plus, voyez-vous.

TOTW Yannick Carrasco - Peut-être la meilleure option de la Liga, 4*/4*, et la nationalité belge lui donne de beaux liens pour les hybrides.

TOTW Allan Saint-Maximin - Sa carte or à 80 est bonne de toute façon, mais cette version turbo est une vraie menace pour vos rivaux.

Budget : Plus de 500 000 crédits

TOTW Raheem Sterling - Le pied faible 3* est légèrement rebutant, mais pas plus que ça. Sinon, cette carte est fantastique sur toute la ligne.

Future Stars Dominik Szoboszlai - L'une des cartes les plus récentes du jeu, ce milieu gauche du RB Leipzig est brillant partout où vous le faites jouer. 4*/4* aussi.

Future Stars Steven Bergwijn - Vous payez une prime en raison de ses liens avec la Premier League, mais cette carte est définitivement cool.

Option 2 : changer de formation en cours de jeu

Soyez agiles niveau orga, bon sang © EA

Cette option est la façon dont nous résolvons généralement le problème du milieu droit dans nos équipes. En gros, il s'agit de constituer une équipe en utilisant une formation qui n'a pas de cartes MD/AD/AVD, puis de profiter des options "Tactique personnalisée" de FUT 21 pour manipuler les positions des joueurs en jeu afin de les forcer à intégrer naturellement une formation adaptée au poste d'ailier droit.

Tout d'abord, vous devez avoir une formation qui n'a pas de joueur à droite. Le 4-2-2-2 et le 4-2-3-1 éliminent toutes les deux les cartes du côté droit au profit de plusieurs MOC, ce qui est parfait. Ensuite, il suffit d'identifier quelques cartes d'attaquants ou de milieux de terrain que vous seriez heureux d'utiliser sur l'aile, de les positionner dans votre XI de départ et d'utiliser des modificateurs de position pour donner à chacun un collectif complet. Voici un exemple tiré de notre équipe actuelle de la Ligue Week-end :

Une équipe qui roule © EA

Nous commençons avec un 4-2-3-1 pour que tout le monde soit dans l'équipe, ce qui signifie que Dybala Moments joue techniquement MDC et qu'Eto'o, Cristiano Ronaldo et notre Future Stars Curtis Jones sont tous MOC. Ensuite, nous nous plongeons dans la page Tactiques personnalisées.

Vous avez ici la possibilité de spécifier jusqu'à quatre autres formations que vous souhaitez utiliser une fois en jeu. Elles sont appelées Ultra défensif, Défensif, Equilibré (par défaut), Offensif et Ultra offensif, mais vous pouvez les configurer comme vous le voulez. Naviguez jusqu'à l'onglet Défensif, puis l'onglet Formation, puis choisissez simplement la formation que vous voulez vraiment et utilisez le bouton "Repositionner un joueur" pour replacer vos hommes.

Pour nos guerriers de la Ligue Week-end, nous passons sur un 4-4-2, comme ça :

L'immortel 4-4-2 © EA

Ensuite, lorsque nous lançons un match, il suffit d'appuyer à gauche sur le pavé directionnel pour passer de "équilibré" à "défensif" et notre équipe se réorganise en fonction de la tactique personnalisée. Et voilà, nous avons maintenant Samuel Eto'o comme ailier droit.

Comme vous pouvez l'imaginer, les possibilités sont assez illimitées lorsque vous vous éloignez de la dépendance aux cartes du côté droit et que vous pouvez simplement utiliser les attaquants et les milieux de terrain à leur place. Pour faire votre choix, nous vous recommandons de réfléchir à ce que vous appréciez personnellement sur le flanc droit. Est-ce simplement la vitesse et les passes ? Aimez-vous les joueurs qui repiquent à l'intérieur pour enrouler ? Voulez-vous que votre joueur dribble magnifiquement à travers la défense ? Quel que soit votre choix, donnez la priorité à ces statistiques et souvenez-vous que vous aurez un collectif au max, et que les styles sont vos amis.

Option 3 : les DCE

Il est frais, mon bronze, il est frais © EA

Cette troisième option est plutôt contextuelle, car elle dépend entièrement des DCE qui sont disponibles à un moment donné. Nous serions cependant négligents de ne pas en parler, car certains des meilleurs joueurs de FUT 21 sont venus des DCE, et comme nous venons de le dire, un bon attaquant ou milieu de terrain peut aussi jouer ce rôle. Et de nombreux joueurs issus des DCE correspondent à ce profil.

Nous avons déjà abordé les subtilités des DCE dans un autre guide, mais l'idée globale est d'attendre qu'EA sorte des DCE répétables et limités dans le temps qui vous garantissent des joueurs de niveau moyen et supérieur. Ensuite, vous devez ouvrir une tonne de packs bronze et en échanger le contenu dans des améliorations argent et or dont vous avez besoin pour les DCE répétables. Cela prend beaucoup de temps, mais ça peut être assez rentable.

La partie "artisanale" de l'opération consiste à utiliser ces cartes à grosses notes qui sortent des DCE répétables pour compléter les joueurs DCE qui sont disponibles. Au moment où nous écrivons ces lignes, Moussa Dembele Moments est une option intéressante - il ferait un ailier droit très compétent avec un changement de formation en jeu - et ce Cristiano Ronaldo Flashback est également très tentant.

Voici une description un peu plus détaillée du système de DCE :

Packs bronze : Ouvrez un grand nombre de packs bronze à 400 crédits. Gardez les joueurs. Vendez les managers néerlandais ou brésiliens (ils partent à leur fourchette maximale). Jetez les consommables.

Améliorations argent et DCE Ligue : Si vous le pouvez, utilisez les cartes bronze de toutes les ligues majeures pour leurs DCE Ligue. Sinon, gardez-les pour pouvoir les utiliser plus tard ou vendez-les tout simplement. Tous les autres (tous les joueurs japonais et coréens, les joueurs de la ligue irlandaise, les joueurs des ligues inférieures, etc.), mettez-les dans des améliorations argent. Les joueurs de MLS, utilisez-les si possible ou gardez-les. Tous les autres, mettez-les dans des améliorations.

Améliorations or et autres améliorations répétables : En fonction des DCE répétables disponibles, vous pouvez avoir besoin de cartes or communes, d'or rare ou d'un mélange des deux. Mettez tout ce qui n'est pas utilisable dans un DCE de ligue grâce aux améliorations or et aux DCE d'améliorations répétables.

Les DCE de la gloire : Si vous le faites suffisamment, vous devriez au moins obtenir des cartes de bonne qualité. Celles-ci peuvent être utilisées pour compléter des DCE de joueur limités dans le temps, comme le CR7 Flashback mentionné ci-dessus.

Étant donné que EA reprend parfois des DCE populaires, nous vous recommandons de garder un œil sur le Romain Alessandrini Flashback, le Arjen Robben Flashback et le Lucas Moura TOTGS, qui étaient tous de fantastiques joueurs sur le flanc droit quand ils sont sortis.

Option 4 : Money money money !

L'immense Arjen © EA

Bien sûr, certains joueurs ont une chance fantastique ou ont les moyens de pouvoir investir beaucoup de points FIFA dans FUT. Si vous faites partie de cette catégorie, vous pouvez toujours aller acheter l'une des options coûteuses qui existent sur le marché. Nous en avons essayé un grand nombre, alors voici quelques recommandations rapides :