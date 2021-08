Le Onze FIFA 21 des héros de l’Euro

Alors que la nouvelle saison débute avec l’ouragan Messi , l’été football a été sacrément agité sur les terrains : Copa America pour l’Argentine, Jeux Olympiques pour le Brésil (et certainement pas pour la France) et Euro pour l’Italie. Lors de cette dernière compétition, nous nous sommes souvent régalés, surtout après la phase de groupes où le niveau était un peu à la ramasse mais pas le suspense. La course des meilleurs troisièmes a pimenté la dernière journée notamment. Revenons donc sur cet Euro avec un focus sur ceux qui ont le plus brillé. C’est le Onze des héros de l’Euro, après le Onze des grands perdants de l’Euro .

Vous avez l’habitude, cette équipe customisée, vous pouvez la jouer sur FIFA 21 . Une fois n’est pas coutume, l’UEFA a fait un onze-type de la compétition très cohérent, avec quasiment aucun joueur à modifier (incroyable), donc nous allons faire un joli medley entre le top de la perf sur le terrain ET en dehors.

Donnarumma © EA

Donnarumma dans les buts

Avant l’ Euro , dans notre équipe de ceux qui avaient le plus à perdre cet été, Gianluigi Donnarumma occupait solidement la place de titulaire : fin de contrat avec Milan, nombreuses convoitises, première grosse compétition avec l’Italie... Il pouvait attaquer la nouvelle saison le moral dans les chaussettes, et c’est tout l’inverse. Le portier italien a signé au PSG, venant concurrencer l’excellent Navas, avec un excellent contrat dans la poche. Bingo. À l’Euro, il a signé l’arrêt qu’il fallait et offert le sacre aux siens. Double bingo. Le voilà élu joueur du tournoi par l’UEFA. Triple bingo. Donnarumma a explosé aux yeux du monde. Schmeichel et Sommer ont essayé de lui piquer la place dans la notre onze, mais ils n’avaient aucune chance.

Simon Kjaer, capitaine héroïque © EA

Une défense au grand coeur

Nous allons jouer avec une défense à quatre en commençant à droite par Denzel Dumfries , le seul Hollandais qui s’est vraiment détaché du lot pendant la compétition. Malheureusement pour lui, il n’a pas eu beaucoup de temps pour s’illustrer, les Pays-Bas prenant la porte en huitième face aux Tchèques. Le capitaine du PSV est maintenant très courtisé, par l’Inter notamment.

En défense centrale, deux évidences. Commençons avec Simon Kjaer , le capitaine danois joueur du Milan AC. Alors oui, il a été irréprochable ballon aux pieds mais ça n’est pas ce que nous retiendrons de lui après cet Euro. S’il ne devait y avoir qu’un héros, c’est bien lui. Lors du premier match face à la Finlande, la stupeur s’est abattue sur le stade de Copenhague : Christian Eriksen est tombé au sol, victime d’un malaise cardiaque. Une image glaçante qui marquera longtemps ceux qui ont assisté au match, sur place ou devant son poste. Mais Eriksen est aujourd’hui debout, grâce à Kjaer notamment, qui s’est assuré qu’il ne s’étouffait pas avant de lui faire un massage cardiaque. Il a ensuite pleinement pris part à l’excellent parcours danois. Kjaer, grand joueur, grand capitaine, grand homme. À ses côtés, notre choix s’est arrêté sur Papy Chiellini . Après une saison plus que délicate, fracassé par les blessures, le joueur de la Juve a symbolisé la combativité de la sélection championne d’Europe. Un joueur hargneux, qui n’a rien lâché et commis peu d'erreurs. Sacré Giorgio. Saluons tout de même la performance d’Aymeric Laporte, le Français qui a rejoint la sélection espagnole et qui a été très bon avec la Roja.

Chiellini & Donnarumma © EA

Un autre Italien se trouve sur le côté gauche : Leonardo Spinazzola , le joueur de l’AS Roma qui a signé un début d’Euro fracassant, très impliqué dans les bons résultats de sa sélection… avant de se blesser gravement. Après la victoire face à l’Angleterre, il est monté en premier chercher sa médaille, avec ses béquilles, le sourire jusqu’aux oreilles. Une autre image forte de cet Euro. On ne le reverra pas tout de suite, mais s’il revient aussi fort, l’Italie a un sacré bonhomme pour la Coupe du Monde au Qatar. Le Danois Maehle et l’Anglais Shaw pouvaient également prétendre à la place dans notre Onze.

Deux Espagnols et un Italien entrent dans un bar…

Le milieu de terrain de l’ Euro est loin d’être celui que l’on attendait. Pas de Kanté, Pogba, Fernandes, Foden ou De Bruyne. Mais alors qui ? Jorginho pour commencer, bien évidemment. L’Italien, d’origine brésilienne, s’est offert en quelques semaines la Ligue des Champions et l’Euro, le tout en étant très précieux pour ses deux coachs, Tuchel et Mancini. On parle de lui aujourd’hui pour le Ballon d’Or derrière Messi. À ses côtés, on retrouve deux Espagnols sacrément étonnants.

Pedri, nouvelle star de la Roja © EA

Le premier était considéré comme cuit de chez cuit et pourtant Busquets a été énorme, bien au-dessus du pauvre Rodri qui avait joué le premier match en l’absence du nouveau capitaine du Barça, et qui devait faire la compétition à sa place. Le second est bien évidemment Pedri , le petit prodige de Barcelone, monstrueux à chaque rencontre, et qui est allé chercher ensuite la médaille d’argent aux JO de Tokyo. Messi n’est plus là, place à Pedri en Catalogne maintenant. En alternative, nous aurions pu citer Phillips de Leeds, Hojbjerg, Verratti ou encore Locatelli.

Aucune grande star en attaque

Là encore, les trois joueurs offensifs sélectionnés sont loin d’être les plus bankables. Si Mbappé ou Lewandowski ont souffert, d’autres ont été très bons et buteurs, comme Ronaldo, Lukaku, Kane, le Suisse Seferovic et bien évidemment Benzema qui a signé un retour efficace (4 buts en 4 matchs).

Chiesa, le fils dépasse le père © EA

Sur le côté droit, l’héroïque Federico Chiesa a été épatant. Le joueur de la Juve a régalé en vrai “chien d'la casse”, une posture de battant sans limite qui plaît beaucoup en Italie. Le fils d’Enrico Chiesa a lui aussi marqué le football de son pays. C’est donc logiquement notre premier choix, tout comme pour l’UEFA d’ailleurs. Sur l’aile gauche, place à Dani Olmo , l’Espagnol de Leipzig, que l’on a préféré au tout aussi méritant Raheem Sterling, car il a enchaîné brillamment avec les JO. On savait Olmo très bon, mais pas autant.

Dans l’axe, l’élu n’a rien d’un Tchèque en bois, puisqu’il s’agit de Patrick Schick , le joueur de Leverkusen, auteur du plus beau but de l’Euro. Il a aussi terminé co-meilleur buteur de la compétition avec Ronaldo. On aurait pu aussi choisir Mikkel Damsgaard dans cette attaque, l’ailier danois de la Sampdoria qui a brillamment remplacé Christian Eriksen. Damsgaard, un nom à ne pas oublier.

