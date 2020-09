Ecoute bien EA : on a trouvé six façons d'améliorer FIFA 20 et de préparer le terrain pour le prochain opus FIFA 21.

Ils sont indispensables, impassables et parfois même habiles devant : eux, ce sont les meilleurs défenseurs de FIFA 21, et on vous en parle ici.

Ecoute bien EA : on a trouvé six façons d'améliorer FIFA 20 et de préparer le terrain pour le prochain opus FIFA 21.

Ils sont indispensables, impassables et parfois même habiles devant : eux, ce sont les meilleurs défenseurs de FIFA 21, et on vous en parle ici.

1. Kevin De Bruyne, Manchester City, 91

On ne présente plus Kevin, qui est peut-être le meilleur joueur du monde après Messi et Ronaldo. En tout cas, on parle certainement du meilleur milieu de tout le game (le vrai et

2. Casemiro, Real Madrid, 89

Il n'est pas le plus élégant sur le pré, ni le plus doué techniquement, mais c'est un roc. Une montagne. Que dit-on, un massif. Casemiro, qui a un double des clés du rond central de Bernabeu depuis maintenant 7 ans, peut faire briller n'importe qui, n'importe quand, dans la vie comme sur FIFA 21. Un homme à sa place sur le terrain et dans cette liste.

Il n'est pas le plus élégant sur le pré, ni le plus doué techniquement, mais c'est un roc. Une montagne. Que dit-on, un massif. Casemiro, qui a un double des clés du rond central de Bernabeu depuis maintenant 7 ans, peut faire briller n'importe qui, n'importe quand, dans la vie comme sur FIFA 21. Un homme à sa place sur le terrain et dans cette liste.

Il n'est pas le plus élégant sur le pré, ni le plus doué techniquement, mais c'est un roc. Une montagne. Que dit-on, un massif. Casemiro, qui a un double des clés du rond central de Bernabeu depuis maintenant 7 ans, peut faire briller n'importe qui, n'importe quand, dans la vie comme sur FIFA 21. Un homme à sa place sur le terrain et dans cette liste.

3. Joshua Kimmich, Bayern Munich, 88

Comme Casemiro chez les Meringues, Kimmich n'est pas le joueur le plus flamboyant du Bayern. Et ce même l'homme qui a tout récemment été chercher les Grandes Oreilles de la C1 tripote mieux la gonfle que le Brésilien. Mais Joshua est là pour briller dans l'ombre. Il le sait, et il le fera dans FIFA 21.

Comme Casemiro chez les Meringues, Kimmich n'est pas le joueur le plus flamboyant du Bayern. Et ce même l'homme qui a tout récemment été chercher les Grandes Oreilles de la C1 tripote mieux la gonfle que le Brésilien. Mais Joshua est là pour briller dans l'ombre. Il le sait, et il le fera dans FIFA 21.

Comme Casemiro chez les Meringues, Kimmich n'est pas le joueur le plus flamboyant du Bayern. Et ce même l'homme qui a tout récemment été chercher les Grandes Oreilles de la C1 tripote mieux la gonfle que le Brésilien. Mais Joshua est là pour briller dans l'ombre. Il le sait, et il le fera dans FIFA 21.

4. Toni Kroos, Real Madrid, 88