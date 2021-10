Le Onze FIFA 22 des grands absents du Ballon d’Or

, non ? Il faut croire que ça n’est pas assez. Le second a enchaîné une énième saison au top du top et a été élu meilleur joueur de Liga qu’il a gagné avec l’Atlético. Le championnat de Messi considère que le meilleur est un gardien et le Ballon d’Or l’ignore avec ses salutations les plus distinguées ? Violent.

Demi-finaliste de la Ligue des Champions, finaliste de la Copa America, capitaine du PSG et du Brésil, buteur, leader, irréprochable sur et en dehors des terrains, Marquinhos est LE grand absent de la liste du Ballon d’Or. Quand on sait que Gerard Moreno, buteur de Villarreal, navrant à l’Euro et absent des terrains depuis des lustres, y est, c’est à se taper la tête contre un mur. Non seulement Marquinhos avait sa place, mais aussi dans le haut du panier. À ses côtés, nous avons choisi deux défenseurs de Chelsea. On aurait pu dire Thiago Silva ou Rudiger (Allemand essentiel en finale de LDC notamment), mais on s’est plutôt tourné vers le Danois Christensen, toujours oublié mais très bon en club et en sélection, et le jeune Anglais Ben Chilwell qui a coûté une fortune et qui a su rapidement s’adapter à Chelsea . On regrettera juste son début de saison difficile physiquement. On aurait pu citer Stones de City ou encore Shaw de United.