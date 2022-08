Le Onze FIFA 22 des grands gagnants de la saison

Fin de rideau pour l’exercice footballistique 2021-2022 en Europe. Le Real a remporté la Ligue des Champions. La course au Ballon d’Or est pliée, bravo Benzema. Liverpool a fait rêver mais a perdu les deux grands trophées qui lui tendaient les bras. Le Bayern, la Juve, le PSG ont eu une saison délicate. Messi et Ronaldo ne dominent plus la planète foot. Lewandowski est allé au bras de fer. Newcastle est entré dans une autre dimension. Bordeaux et Saint-Etienne traversent l’enfer. Et tous les regards sont tournés sur la saison à venir.

Le portier belge du Real Madrid a fait une saison exceptionnelle, sans réelle concurrence, Edouard Mendy connaissant des mois plus délicats à Chelsea. Courtois a été énorme en Liga mais il a surtout écoeuré joueurs et supporters de Liverpool lors de la triste finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Il en a aussi profité pour faire amende honorable après ses propos suite à la défaite des Belges en Coupe du Monde. Plus de seum chez Courtois, que du talent. Beaucoup de talent et une stature de patron dans la poche.

Objectivement, le trio défensif sélectionné ne fonctionnerait pas idéalement sur une véritable pelouse (un latéral, deux centraux), mais sur FIFA 22 , aucun problème et ça reflète bien le gratin de l’année. Notre premier choix se porte sur un étonnant Anglais, Reece James , 22 ans, arrière droit à Chelsea, extrêmement précieux pour Tuchel, diamant dans une équipe qui a pas mal galéré. Très offensif, solide en défense, il a été le défenseur de côté le plus épatant de la saison, même si Théo Hernandez ou le duo de Liverpool Alexander-Arnold / Robertson méritaient leur place aussi. James va être une des grandes attractions de la Coupe du Monde et une cible indélogeable sur le marché des transferts. Notre second choix signe un retour au sommet presque miraculeux : Virgil Van Djik . Après une terrible blessure, le Hollandais de Liverpool n’a pas fait que revenir sur le terrain, il y est revenu à son meilleur niveau. Secondé par Matip puis Konaté, il a signé une saison d’un grand standing. Même chose pour David Alaba. L’ancien arrière gauche du Bayern passé dans l’axe par la force des choses s’y est imposé avec force et classe. Cette année, il a formé une paire étonnante avec Militao, au point où Rüdiger, fabuleusement bourrin, aura peut-être du mal à se faire une place de titulaire au Real. Alaba a presque fait oublier Ramos, chose improbable. Dommage qu’il ne brille pas autant avec la sélection autrichienne.

Nos quatre élus au milieu débordent de talent et de solidité. Le premier est le taulier du Real, le meilleur milieu défensif de la planète : le Brésilien Casemiro . Certains voyaient Camavinga lui prendre la place, on en est très loin. Sa sérénité impressionne, tout comme son intelligence de jeu. Avec Courtois, il est l’artisan de la victoire en Ligue des Champions. Il a déjà brillé de mille feux, mais là, c’était son année. À ses côtés, place à un autre Brésilien : Thiago Alcantara . L’ancien du Bayern, très technique et malin, est arrivé sur la pointe des pieds à Liverpool, blessé puis en manque de confiance. Pour sa seconde saison sur les bords de la Mersey, Alcantara s’est installé confortablement dans le Onze de Klopp aux côtés d’un Fabinho exceptionnel. Les deux forment un duo complémentaire et sont tous les deux aussi bons, à leur manière, mais si nous avons retenu Alcantara plutôt que l’ancien Monégasque, c’est pour sa capacité à avoir relevé la tête et à devenir indispensable. Il est le relai qui pue la classe entre la défense et l’attaque XXL des Reds. Un distributeur de bon ballon. Sa blessure quelques jours avant la finale de la Ligue des Champions inquiétait beaucoup Klopp et son staff. Il a joué, amoindri malheureusement.

Notre troisième choix est Marcelo Brozovic et nous n’aurions pas misé un centime dessus en début de saison. Le Croate de l’Inter a été le meilleur joueur de l’équipe italienne et une constante surprise lors de ses 37 titularisations. On le savait bon mais clairement pas à ce point. Libre en juin, il a prolongé logiquement avec le club milanais jusqu’en 2026. Devenir une pièce maîtresse, ça paye. Mérité. Notre dernier milieu était considéré comme terminé et il a prouvé tout le contraire avec le Real cette année. Il s’agit de Luka Modric , ancien Ballon d’Or de 36 ans, qui a encore été décisif et tellement classe, faisant oublier ses saisons de moins bien.

