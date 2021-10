FUT 22 : le meilleur onze de Serie A pour démarrer

Ok, Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo sont partis cet été, et la Serie A a donc perdu deux de ses plus beaux joyaux. Mais ce n'est pas du tout une mauvaise nouvelle pour les fans de FUT .

“Luis Muriel, de l'Atalanta, est un must-have en Serie A ," nous explique le joueur pro Ryan Pessoa . "Son allure, ses dribbles, ses skills et son pied faible 4 étoiles en font une vraie force sur le front de l'attaque." Ok, Ryan, mais avec qui faire jouer Luis ? On vous dit tout.

San Siro, l'autre cathédrale de Milan © EA

Ante Rebić (MG, 82) - Milan AC, Croatie

La jeune équipe du Milan AC a bien failli surprendre tout le monde en ligue des champions la saison dernière. Et malgré sa défaite à Anfield, Ante Rebić a su faire parler de lui. Habitué à coller aux lignes, le croate sait aussi repiquer au centre avec talent et affiche une belle frappe pour un joueur à 82. Alors pensez à lui.

Fikayo Tomori (DC, 79) - AC Milan, Angleterre

Certes, il faut débourser un sacré paquet de pétrodollars pour se payer l'ami Tomori, mais faites le vite, et vous ne le regretterez pas. Grand, fort et rapide, il va certainement obtenir une carte TOTW - EA adore les défenseurs centraux anglais - et voir son tarif monter, évidemment.

Franck Kessié (MDC, 84) - Milan AC, Côte d'Ivoire

Oui, Frank Kessié a 87 en physique © EA

Si le destroyer milanais va nécessairement bouger vers un plus grand club dans les temps qui viennent, il vous rendra de fiers services au milieu de terrain . Attendez-vous donc à des cartes spéciales et des prix en hausse.

Hirving Lozano (AD, 81) - Naples, Mexique

Hirving est le remplaçant préféré de tout le monde et une super option pour débuter. Sa vitesse folle et ses stats raisonnables vous permettront de bien écarter le jeu sur la droite, et même de bosser un peu au milieu.

Luis Muriel (BU, 82) - Atalanta, Colombie

Luis Muriel, trentenaire toujours au rendez-vous © EA

On l'a dit : Luis Muriel est une valeur sûre dans la botte, et plus particulièrement à Bergame. N'hésitez pas à le faire débuter, histoire de brûler les mollets adverses.

Federico Chiesa (AD, 83) - Juventus, Italie

Héros de l'Euro, Frédéric Église (oui, c'est ça en VF) n'est pas aussi explosif que vous le pensez, mais il peut faire mal à n'importe quelle défense. Et ça, c'est précieux.

Manuel Locatelli (MC, 82) - Juventus, Italie

Tiens, un autre guerrier de l'Euro. Turinois depuis l'été dernier, Locatelli est une superbe option au milieu pour démarrer, surtout si vous l'associez ) Kessié. Mais rapidement, il vous faudra recruter plus balèze.

Mike Maignan (GB, 84) - Milan AC, France

Le grand Mike, au non moins grand Milan © EA

Comme Donnarumma avant lui, Mike Maignan va certainement être le gardien de Serie A par défaut pour tout le monde. Certains vont tenter Handanović, mais Mike et ses liens frenchies font, à notre sens, la diff.

Nicolo Barella (MC, 84) - Inter Milan, Italie

Barella débarque sur FIFA 22 avec un Euro dans la poche et une réputation en hausse. À la fois box-to-box et parfaitement compatible avec un Locatelli et un Kessié au milieu de terrain, il est aussi à l'aise dans un 4-3-3 que dans un 4-4-2. Bref, il est fait pour vous, non ?

Rafael Leão (AG, 77) - Milan AC, Portugal

Ne sous-estimez pas le jeune portugais du Milan, dont la vitesse et les dribbles font très mal sur les ailes. Bon, ok, il ne sait pas faire une passe correcte, mais sachez que vous pouvez même le mettre dans l'axe parfois si vous manquez de buteurs.

Roger Ibañez (DC, 76) - Rome, Brésil

C'est un fait : tout le monde cherche des défenseurs centraux avec 80 et plus en vitesse. C'est pourquoi Ibañez coûte un peu cher. Mais il est fantastique, et on espère que la popularité de cartes commes Manolas et Tomoro fera baisser son tarif.

Sandro Tonali (MDC, 77) - Milan AC, Italie

Ok, Tonali n'est clairement pas la meilleure option au milieu, mais il est jeune et se défend pas mal. Bref, on parle d'une alternative cheap - mais bonne - à Locatelli et Barella.

Zlatan Ibrahimovic (BU, 84) - Milan AC, Italie

Ok, le Z a 39 ans. Ok, il n'avance plus. Mais il affiche encore une note globale de 84, un 87 en tir, et des stats solides en passe, en dribbles et en force. Associé à Muriel, il peut faire pas mal de dégâts. Certes, pas très longtemps, mais quand même.