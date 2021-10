FIFA 22 : les meilleurs jeunes milieux de terrain du mode Carrière

Sachez-le : avec FIFA 22 , le mode Carrière de la licence d'EA Sports n'a jamais été aussi complet. On note d'ailleurs la possibilité, désormais, de créer son club à partir de rien. Ce qui était, selon les développeurs, particulièrement demandé par les joueurs. Ok, mais comment faire en sorte que le club en question atteigne le toit du monde (parce que vous ne visez pas plus bas, hein) ?

"Que vous soyez un nouveau venu dans le mode Carrière de FIFA 22 ou un vétéran, il est important de comprendre la valeur des jeunes joueurs dans la construction d'un club" nous explique le joueur pro Ryan Pessoa . D'après lui, "ce n'est pas le genre de mode où vous pouvez acheter Messi, Mbappé et Neymar dès le premier jour. Vous devrez prendre des décisions judicieuses quant aux joueurs que vous ferez signer. Rechercher de jeunes joueurs à fort potentiel est un bon début. Le milieu de terrain est un secteur particulièrement important à cet égard, car un milieu de terrain ou un joueur solide peut vous faire vivre pendant des années".

Ryan a donc fouillé dans la base de données de FIFA 22 pour identifier quelques bons candidats autour desquels construire votre team (ou vos teams, si vous multitaskez, comme on dit dans le monde d'après). Chacun de ces joueurs est âgé de 20 ans ou moins au début du cycle de jeu, ce qui vous donne des années de potentiel à exploiter.

Ansu Fati (AG) - FC Barcelone - Note actuelle : 76 - Note potentielle : 90

Pur produit de la Masia de Barcelone, Ansu Fati est l'un des seuls espoirs des supporters dans une saison de turbulences au Camp Nou. Déjà appelé quatre fois en équipe d'Espagne, avec un but à son actif contre l'Ukraine en septembre 2020, Fati est un petit attaquant qui peut jouer sur le côté gauche du milieu de terrain comme en attaque dans FIFA 22. Par contre, vous devez vous en douter, mais l’Espagnol n’est pas gratuit non plus. Il va falloir amputer une bonne partie de votre budget pour le recruter.

Bukayo Saka (MD) - Arsenal - Note actuelle : 80 - Note potentielle : 88

Les fans d'Arsenal n'ont pas beaucoup de raisons de se réjouir à l'approche de la saison 2021-22, mais Bukayo Saka en est certainement une. Le jeune milieu immensément talentueux est très porté sur l'attaque, et ses solides performances de la saison dernière lui ont permis de faire partie de l'équipe qui a emmené l'Angleterre en finale de l'Euro 2020.

Billy Gilmour (MC) - Norwich City - Note actuelle : 72 - Note potentielle : 86

L'un des meilleurs jeunes milieux de terrain écossais de l'histoire récente, Gilmour, 20 ans, est un joueur de Chelsea actuellement prêté à Norwich City, une autre équipe de Premier League. Il a été titularisé pour la première fois avec l’Écosse lors du match nul 0-0 contre l'Angleterre à Wembley lors de l'Euro 2020 - un véritable baptême du feu - et il compte six sélections au total. Normalement, Gilmour ne devrait pas vous coûter un bras en raison de sa note générale assez basse. Mais, si vous lui accordez du temps, vous pouvez en faire un des meilleurs milieux du jeu.

Eduardo Camavinga (MC) - Real Madrid - Note actuelle : 78 - Note potentielle : 89

Le milieu de terrain français Eduardo Camavinga était un joueur populaire de FIFA pendant ses saisons à Rennes, alors attendez-vous à ce que son profil explose maintenant qu'il a rejoint le Real Madrid. Il est le plus jeune joueur à jouer pour l'équipe nationale française depuis plus de 100 ans, et nous ne sommes pas à une époque où l'EDF est en manque de milieux de terrain talentueux. Recrutez-le dans votre équipe en mode Carrière et vous serez tranquille sur son poste pour une douzaine d'années. Après, transfert au Real oblige : il faut passer à la caisse (avec de grands sacs) pour cela.

Giovanni Reyna (MOC) - Borussia Dortmund - Note actuelle 77 - Note potentielle 87

Fils du milieu de terrain de Manchester City et de Sunderland, Claudio Reyna, Gio est en fait né en Angleterre, mais a grandi aux États-Unis. Il a joué avec le centre de formation du New York City FC au début de sa carrière, puis a rejoint le Borussia Dortmund en 2019. Depuis, il s'est battu pour intégrer l'équipe première, a joué plus de 50 fois, et a fait près d'une douzaine d'apparitions pour son pays. Le tout à seulement 18 ans.

Jadon Sancho (MD) - Manchester United - Note actuelle : 87 - Note potentielle : 91

Sancho n'est pas le premier milieu de terrain anglais très prometteur à exceller en Allemagne puis à rejoindre Manchester United, mais il était une cible à long terme des Red Devils et a réalisé son rêve de signer pour eux après avoir fait partie de la belle team des Three Lions 2020. Le fait que son prix élevé ait été éclipsé par la re-signature de Cristiano Ronaldo par United sera utile, mais on sait déjà ce que cette pépite peut apporter à MU ou à votre équipe.

Jamal Musiala (MC) - Bayern Munich - Note actuelle : 75 - Note potentielle : 88

Formé à Chelsea, Musiala est au Bayern Munich depuis 2019, et compte déjà plus de 30 apparitions à son actif et une tripotée de buts inscrits depuis un poste de milieu offensif. Plus récemment, ses performances en Ligue des champions ont illuminé la compétition. Tout cela et il n'est âgé que de 18 ans. Attendez-vous à voir son nom apparaître souvent dans les années à venir, surtout si vous le signez !

Jude Bellingham (MC) - Borussia Dortmund - Note actuelle : 79 - Note potentielle : 89

Bellingham n'a que 18 ans, mais il a déjà laissé une marque presque indélébile sur ses collègues footballeurs, alors que Birmingham City a déjà retiré son maillot numéro 22 après son départ pour le Borussia Dortmund. Si cela vous semble un peu fou, il suffit de le regarder jouer en Ligue des champions pour comprendre les raisons qui ont mené le club britannique à une telle décision. Au moment où nous écrivons ces lignes, on l'a récemment vu démolir le Besiktas avec l'aide d'Erling Haaland. Attendez-vous à ce que le jeune Anglais soit lié à des gros clubs de Premier League dans les années à venir. Sinon, court-circuitez ces derniers et offrez-le vous avant eux.

Mason Greenwood (RM) - Manchester United - PR 89, CR 78

Sortir de l'académie de Manchester United pour rejoindre l'équipe première n'est pas un gage de succès futur avec avec cette dernière - demandez simplement à ce pauvre Jesse Lingard qui chauffe le banc - mais Greenwood, 19 ans, semble tirer le meilleur parti de ses opportunités à mesure qu'il avance, marquant des buts avec confiance dans une équipe qui compte Edinson Cavani et Cristiano Ronaldo parmi ses options offensives. Il ne sera pas aussi bon marché que certaines autres pépites sur cette liste, mais si vous pouvez l'obtenir, il sera une option très intéressante en attaque.

Pedri (MC) - FC Barcelone - Note actuelle : 78 - Note potentielle 89

Pedro González López, connu sous le nom de Pedri, a connu deux années plutôt excitantes. En fait, il n'a presque jamais cessé de respirer, jouant des saisons complètes pour Las Palmas et Barcelone et participant à l'Euro 2020 et aux Jeux olympiques avec l'Espagne. Ce milieu de terrain central polyvalent est excellent avec le ballon et les supporters du Camp Nou espèrent qu'il pourra former la base d'une nouvelle dynastie blaugrana à l'avenir.

Ryan Gravenberch (MC) - Ajax - Note actuelle : 78 - Note potentielle 90

L'Ajax produit de brillants jeunes joueurs depuis toujours, et Ryan Gravenberch est l'exemple type d'un milieu défensif intelligent et puissant, en plus d'être à l'aise balle au pied. Déjà appelé une poignée de fois en équipe nationale des Pays-Bas, il a fait toute sa carrière à l'Ajax, mais il ne serait pas surprenant de le voir évoluer dans un club plus important d'ici peu. Profitez-en avant que sa valeur n'explose, et faites-en un nouveau Ruud Gullit qui vous aidera à remporter un maximum de trophées.