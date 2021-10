FUT 22 : les meilleurs joueurs de Premier League pour démarrer

Si vous voulez notre avis (et si vous êtes là, c'est qu'a priori oui), vous devriez éviter d'opter pour un starter pack full Premier League sur FIFA 22 . Pourquoi ? Tout simplement parce que même des joueurs modestes risquent de vous coûter (très) cher. Mais si vous aimez vivre dangereusement (et on vous comprend), on peut quand même orienter vers les meilleurs options.

"Je pense que la carte du jeune buteur de 22 ans Patson Daka, de Leicester, sera très bonne au départ" explique ainsi le joueur pro Ryan Pessoa . "Personnellement, j'ai très envie de tester Martin Ødegaard maintenant qu'il a signé à Arsenal. Les 5 étoiles en gestes techniques ont été super importantes par le passé."

Quoi qu'il en soit, sachez que si les attaquants ne seront pas donnés, les défenseurs centraux rapides devraient aussi vous forcer à craquer votre PEL. Mais n'en disons pas plus, et attaquons la liste.

Oui, on peut faire de bonnes affaires en Premier League © EA

Ben Godfrey (77, DC) - Everton, Angleterre

Sachez-le : Joe Gomez ne sera pas le DC rapide le plus convoité du game cette année, mais il coûtera quand même très cher. Allez donc faire un tour du côté de Stanley Park, où le petit Ben (plus de 80 en vitesse) vous attend pour faire très correctement le job.

Christian Pulisic (82, MG) - Chelsea, États-Unis

Nous avons tellement d'options à droite cette année qu'Adama Traoré ne fait même pas partie de cette liste. À gauche ? C'est plus compliqué. Si des joueurs comme Rashford ou Pulisic vous coûteront donc pas mal de pétrodollars, le second reste l'option la plus abordable. L'autre option ? Faire jouer un MD à gauche, comme un petit malin.

Daniel James (77, MD) - Leeds United, Pays de Galles

James le fulgurant © EA

Ok, Dan James n'est qu'un milieu droit parmi d'autres options tout aussi séduisantes, mais il est aussi absolument supersonique. Et forcément, on aime ça.

Davinson Sanchez (79, DC) - Tottenham, Colombie

Parce qu'il va moins vite et n'a pas ses liens british, Davinson Sanchez sera moins cher que Joe Gomez tout en affichant une vraie solidité, dont vous aurez du mal à vous passer.

Diogo Jota (82, AG) - Liverpool, Portugal

EA n'a pas été très sympa avec Jota côté note - et il n'est certes pas d'une rapidité folle - mais ses 5 étoiles de pied faible pourront vous rendre de fiers services. Très utile dans un 4-3-3, il pourra également remplacer un buteur en cours de match. Ce qui est toujours appréciable.

Stamford Bridge, plus réaliste que jamais sur FIFA 22 © EA

Edouard Mendy (83, GB) - Chelsea, Sénégal

Oui, il existe d'autres gardiens de Premier League très talentueux, mais Edouard Mendy fait 1m94. Un argument de taille (littéralement) au moment de recruter votre premier portier. Surtout que Nick Pope sera certainement très cher.

Emerson Royal (79, DD) - Spurs, Brésil

Royal , mais pas si rapide, le Brésilien fera tout de même l'affaire au départ. De plus, il est plutôt grand et pourra donc vous caler quelques têtes, tout en faisant ses liens auriverde.

Ibrahima Konaté (78, DC) - Liverpool, France

Si lui aussi manque de vitesse, Ibrahima pourrait compter sur son talent et ses liens franco-liverpuldiens pour intégrer une Team of the Week. Et sa carte sera donc très populaire.

Lucas (81, MD) - Spurs, Brésil

L'ami Lucas Moura, bien connu des parisiens © EA

Lucas n'est plus aussi bien noté que par le passé, mais il est toujours aussi rapide. Cependant, il risque aussi d'être pas mal convoité, réputation oblige. Mais n'hésitez pas à craquer, vous aussi, ne serait-ce que pour ses 4 étoiles en gestes techniques et en mauvais pied.

Martin Ødegaard (82, MOC) - Arsenal, Norvège

Ødegaard est désormais un gunner, et pour de bon. Bon dribbleur, bon passeur et excellent cajoleur de gonfle (5 étoiles en gestes techniques, il saura rayonner au coeur du jeu durant les premières semaines.

Rodrigo (79, MOC) - Leeds United, Espagne

Moins rapide que jadis, l'ami Rodrigo peut toujours faire le job sur le front de l'attaque. Et avec la bonne alchimie, sa vitesse en dessous de 90 peut-être boostée aux maximum, ou presque.

Saúl Niguez (82, MC) - Chelsea, Espagne

C'est un fait : Saúl n'a toujours pas fait d'étincelles en Premier League . Mais le néo-blues tout droit venu de l'Atletico peut tout de même compter sur une grosse réput et 4 étoiles sur son mauvais pied pour jouer les box-to-box d'élite. Du moins sur FIFA 22 .

Sergio Reguilón (81, DG) - Spurs, Espagne

Sergio Reguilón © EA

Depuis le départ de Patrick van Aanholt vers Galatasaray l'été dernier, les arrières gauches se font relativement rares en Premier League . Ce qui veut dire deux choses : qu'il faut vous jeter sur Sergio , d'abord, mais aussi qu'il coûtera cher. Cela dit, croyez-nous : c'est un bon investissement.

Steven Bergwijn (80, MG) - Spurs, Hollande

Comme beaucoup de joueurs à son poste, Bergwijn a perdu des points de vitesse sur ce FIFA 22 . Mais il sera toujours aussi létal sur les côtés, et pourra même repiquer efficacement grâce à sa bonne qualité de dribbles.

Thomas Partey (83, MC) - Arsenal, Ghana

Ok, tout le monde veut Ngolo Kanté au milieu, mais personne (ou presque) n'a les moyens. La meilleure alternative ? Le Ghanéen d'Arsenal, qui est à la fois efficace et capable de se projeter vers l'avant. Partey all night long.