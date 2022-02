Tout ce qu'il faut savoir sur la Team of the Year de FIFA 22

"C'est probablement la promo de l'année où nous avons les cartes les plus chères du jeu", explique Jamodo, joueur professionnel sur la licence d'EA Sports. "Et ça ne veut pas toujours dire que c'est la meilleure pour un joueur occasionnel, parce que souvent ce sont les cartes les plus inaccessibles du jeu quand il est question de plus de sept millions de crédits pour Mbappé, par exemple."

"Soyons honnêtes ici", dit-il. "Ce sera simplement celui qui a la plus grande audience et celui qui est le plus facile à utiliser dans le jeu qui gagnera, donc ce sera probablement Ronaldo". Au moment où vous lirez ces lignes, la réponse pourrait bien être connue. Mo Salah a-t-il obtenu justice ? Probablement pas.

Le prix de Jorginho est certainement beaucoup plus bas que celui de ses collègues milieux de terrain, et malgré leur réputation de monstres inpackables, certaines des cartes TOTY vont se situer dans la fourchette de 1 à 2 millions de crédits, ce qui est relativement abordable pour les fans de FUT qui jouent régulièrement et économisent. Mais cela vaut-il la peine de se ruiner pour intégrer l'un de ces monstres, plutôt que d'avoir une équipe équilibrée composée de joueurs moins chers ?

"Mon conseil serait de toujours essayer de répartir les crédits aussi équitablement que possible", répond Jamodo. "Cela dépend aussi de votre style de jeu. Si vous utilisez la carte de base de Lewandowski, par exemple, et que vous aimez sa façon de jouer, soyons honnêtes, sa version TOTY va être un coup de pouce massif sur ce point, et vous allez l'adorer. Mais si vous avez l'habitude d'utiliser des joueurs plus agiles comme peut-être un

, on l'a beaucoup vu avec des latéraux en défense centrale - et cette année, avec Cancelo (mais aussi Hakimi) je suis très intéressé de voir comment il peut évoluer en tant que milieu défensif central. Quand les statistiques d'un joueur sont aussi élevées, il tire mieux que la plupart des attaquants. Sa carte est si complète qu'il sera certainement plus efficace au milieu de terrain. Il apporte plus à l'équipe dans son ensemble qu'en étant une carte chère et très bien notée au poste de latéral."