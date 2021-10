Alors. On vous voit venir. Si votre but est de bâtir une team spéciale L1, vous allez évidemment tout faire pour reconstituer l'armada parisienne. "Evidemment, la Ligue 1 va être hyper populaire cette année à cause des signatures de Messi, Ramos et cie." confirme le joueur pro Ryan Pessoa. "Et si vous pouvez vous le payer, n'hésitez pas à mettre la main sur Gianluigi Donnarumma. Il a gagné l'Euro 2020, et c'est un gardien complet de 22 ans."