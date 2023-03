Comment bien défendre dans FIFA 23

Vous êtes dans les dernières secondes du temps additionnel d'un match de coupe d'Allemagne, le score est nul et vierge. Vous avez le Bayern Munich et le

, les offensives ont tendance à régner en maître sur la méta, ce qui rend la défense plus difficile, mais d'autant plus importante. Tout comme l'attaque, la défense est une responsabilité à multiples facettes. Pour pallier à votre inefficacité offensive lorsque vous êtes dans un mauvais jour, ajoutez immédiatement ces quelques astuces à votre style de jeu !

Dans notre premier exemple, l'IA a assumé la plupart des responsabilités défensives. Si l'utilisation de tactiques comme la pression du second homme (maintien de RB/R1) peut parfois être efficace, n'oubliez pas que l'IA reste… une intelligence artificielle, ce qui signifie qu'elle a des schémas qui peuvent être exploités à la fois par l’IA adverse et par les vrais joueurs qui savent ce qu'ils font. De la gestion des lignes de passe à la pression sur le ballon, vous aurez généralement beaucoup plus de succès si vous défendez manuellement. En d'autres termes, utilisez l'IA avec parcimonie.

Dans notre premier exemple, l'IA a assumé la plupart des responsabilités défensives. Si l'utilisation de tactiques comme la pression du second homme (maintien de RB/R1) peut parfois être efficace, n'oubliez pas que l'IA reste… une intelligence artificielle, ce qui signifie qu'elle a des schémas qui peuvent être exploités à la fois par l’IA adverse et par les vrais joueurs qui savent ce qu'ils font. De la gestion des lignes de passe à la pression sur le ballon, vous aurez généralement beaucoup plus de succès si vous défendez manuellement. En d'autres termes, utilisez l'IA avec parcimonie.

Dans notre premier exemple, l'IA a assumé la plupart des responsabilités défensives. Si l'utilisation de tactiques comme la pression du second homme (maintien de RB/R1) peut parfois être efficace, n'oubliez pas que l'IA reste… une intelligence artificielle, ce qui signifie qu'elle a des schémas qui peuvent être exploités à la fois par l’IA adverse et par les vrais joueurs qui savent ce qu'ils font. De la gestion des lignes de passe à la pression sur le ballon, vous aurez généralement beaucoup plus de succès si vous défendez manuellement. En d'autres termes, utilisez l'IA avec parcimonie.

, défenseur central de Leipzig (91 en vitesse, 82 d’endurance), sont indispensables à toute équipe. Ils possèdent à la fois des qualités défensives et de vitesse qui garantissent que votre adversaire aura du mal à passer à l'offensive. Si votre défense peut suivre le rythme de l'attaque, il n'y a aucun moyen pour lui de vous distancer et marquer des buts faciles.

Le jockeying (en maintenant LT/L2) permet au défenseur que vous contrôlez de rester face au joueur qui a le ballon. Vous pouvez utiliser cette technique pour forcer votre adversaire à se placer dans des positions défavorables, ce qui peut amener une interception ou le pousser à effectuer une mauvaise passe. C'est un procédé que les joueurs utilisent dans la vie réelle, en refusant de donner au dribbleur du temps ou de l'espace avec le ballon. Le jockeying ne ralentit peut-être votre adversaire que pendant une seconde ou deux, mais sur FIFA, c’est un laps de temps précieux qui peut faire toute la différence entre prendre un but... ou non.

Le jockeying (en maintenant LT/L2) permet au défenseur que vous contrôlez de rester face au joueur qui a le ballon. Vous pouvez utiliser cette technique pour forcer votre adversaire à se placer dans des positions défavorables, ce qui peut amener une interception ou le pousser à effectuer une mauvaise passe. C'est un procédé que les joueurs utilisent dans la vie réelle, en refusant de donner au dribbleur du temps ou de l'espace avec le ballon. Le jockeying ne ralentit peut-être votre adversaire que pendant une seconde ou deux, mais sur FIFA, c’est un laps de temps précieux qui peut faire toute la différence entre prendre un but... ou non.

Le jockeying (en maintenant LT/L2) permet au défenseur que vous contrôlez de rester face au joueur qui a le ballon. Vous pouvez utiliser cette technique pour forcer votre adversaire à se placer dans des positions défavorables, ce qui peut amener une interception ou le pousser à effectuer une mauvaise passe. C'est un procédé que les joueurs utilisent dans la vie réelle, en refusant de donner au dribbleur du temps ou de l'espace avec le ballon. Le jockeying ne ralentit peut-être votre adversaire que pendant une seconde ou deux, mais sur FIFA, c’est un laps de temps précieux qui peut faire toute la différence entre prendre un but... ou non.

Le tacle appuyé est un bon moyen pour vous de forcer votre adversaire à perdre le ballon. Un tacle appuyé debout (en maintenant la touche B/O enfoncée) ou un tacle appuyé glissé (en maintenant la touche X/carré enfoncée) peut empêcher un attaquant de s'élancer vers votre but, ou déstabiliser un milieu de terrain qui essaie de conserver le ballon. Mais il faut savoir quand et comment déclencher un tacle appuyé ! Si vous ne le faites pas à temps, vous risquez de commettre une faute coûteuse ou de vous mettre hors-position. À chaque fois que vous utilisez ce geste, assurez-vous de pouvoir vous emparer du ballon en premier.

Le tacle appuyé est un bon moyen pour vous de forcer votre adversaire à perdre le ballon. Un tacle appuyé debout (en maintenant la touche B/O enfoncée) ou un tacle appuyé glissé (en maintenant la touche X/carré enfoncée) peut empêcher un attaquant de s'élancer vers votre but, ou déstabiliser un milieu de terrain qui essaie de conserver le ballon. Mais il faut savoir quand et comment déclencher un tacle appuyé ! Si vous ne le faites pas à temps, vous risquez de commettre une faute coûteuse ou de vous mettre hors-position. À chaque fois que vous utilisez ce geste, assurez-vous de pouvoir vous emparer du ballon en premier.

Le tacle appuyé est un bon moyen pour vous de forcer votre adversaire à perdre le ballon. Un tacle appuyé debout (en maintenant la touche B/O enfoncée) ou un tacle appuyé glissé (en maintenant la touche X/carré enfoncée) peut empêcher un attaquant de s'élancer vers votre but, ou déstabiliser un milieu de terrain qui essaie de conserver le ballon. Mais il faut savoir quand et comment déclencher un tacle appuyé ! Si vous ne le faites pas à temps, vous risquez de commettre une faute coûteuse ou de vous mettre hors-position. À chaque fois que vous utilisez ce geste, assurez-vous de pouvoir vous emparer du ballon en premier.

Parfois, le défenseur que vous devez contrôler n'est pas celui qui est le plus proche du dribbleur. Au lieu de vous fier à l'IA, la meilleure façon de gérer les menaces offensives les plus dangereuses est de le faire vous-même. Si vous voyez un joueur sur le point de prendre l’avantage sur votre ligne défensive sur le flanc droit, il est préférable de passer (appuyez sur LB/L1 ou, encore mieux, d’un coup sur le joystick droit) à votre arrière droit et de marquer manuellement le joueur qui effectue l’appel. Ne restez pas face à ce joueur. Vous risquez de le laisser en jeu, privilégiez donc la ligne de passe. Cela vous permettra de défendre toute ouverture potentielle vers ce joueur.

Parfois, le défenseur que vous devez contrôler n'est pas celui qui est le plus proche du dribbleur. Au lieu de vous fier à l'IA, la meilleure façon de gérer les menaces offensives les plus dangereuses est de le faire vous-même. Si vous voyez un joueur sur le point de prendre l’avantage sur votre ligne défensive sur le flanc droit, il est préférable de passer (appuyez sur LB/L1 ou, encore mieux, d’un coup sur le joystick droit) à votre arrière droit et de marquer manuellement le joueur qui effectue l’appel. Ne restez pas face à ce joueur. Vous risquez de le laisser en jeu, privilégiez donc la ligne de passe. Cela vous permettra de défendre toute ouverture potentielle vers ce joueur.

Parfois, le défenseur que vous devez contrôler n'est pas celui qui est le plus proche du dribbleur. Au lieu de vous fier à l'IA, la meilleure façon de gérer les menaces offensives les plus dangereuses est de le faire vous-même. Si vous voyez un joueur sur le point de prendre l’avantage sur votre ligne défensive sur le flanc droit, il est préférable de passer (appuyez sur LB/L1 ou, encore mieux, d’un coup sur le joystick droit) à votre arrière droit et de marquer manuellement le joueur qui effectue l’appel. Ne restez pas face à ce joueur. Vous risquez de le laisser en jeu, privilégiez donc la ligne de passe. Cela vous permettra de défendre toute ouverture potentielle vers ce joueur.