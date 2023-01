Que vous lanciez vos premiers matchs ou passiez votre vie sur FUT, vous pouvez toujours progresser sur FIFA 23. Surtout si vous comptez devenir champion du monde de la discipline comme Umut « Umut » Gültekin, membre émérite de la team esport du RB Leipzig. Alors suivez le guide.

La joie d'Umut après sa victoire à Copenhague © Joosep Martinson/FIFA

01 Défense : maîtrisez les bases et apprenez les nouveautés

Les bases

Non, vous n'allez pas devoir tout réapprendre pour performer sur FIFA 23. Si vous maîtrisiez les bases de FIFA 22, alors vous comprendrez rapidement celles de FIFA 23. Mais attention : il va falloir être costaud. Si l'attaque fait gagner des matchs, la défense permet de décrocher des titres.

Ne pas sortir le défenseur central : c'est tout simplement l'une des plus grosses erreurs que vous puissiez commettre. Principalement parce que ce genre d'abordage crée de grands espaces que les joueurs adverses peuvent exploiter sans pitié.

Défendre avec un milieu de terrain : pour conserver l'alignement de vos défenseurs centraux tout en défendant avec un joueur devant la surface, vous devez vous replier avec un milieu de terrain. Vous générez ainsi un surnombre et comblez les failles éventuelles.

Le bon pressing : un pressing ciblé est la clé pour gagner des ballons. Utilisez donc les touches R1 ou RB pour exercer une pression constante sur le porteur du ballon avec un autre coéquipier (celui qui a une icône grise au-dessus de la tête). Plus vous êtes agressif, plus vous désorientez l'adversaire. Mais attention : en faisant ça, vous créez des brèches potentielles dans votre ligne défensive. Soyez donc prudent(e).

Un bon exemple de pressing raté © EA Sports

N'oubliez pas la défense rapprochée : pas question de vous passer de L2/LT pour défendre efficacement sur un attaquant dans un petit périmètre. Sauf si vous tenez à laisser des espaces gigantesques et perdre tous vos duels. Et vous pouvez même, depuis FIFA 20, vous déplacer plus rapidement en gardant la touche de sprint enfoncée en parallèle. Mais attention à ne pas utiliser L2/LT si vous voulez rattraper un adversaire en plein sprint. Une fois à sa hauteur, vous pourrez à nouveau passer en mode chien de garde.

La défense manuelle est payante : ces dernières années, de nombreux joueurs FIFA ont volontiers laissé la défense aux joueurs contrôlés par l'IA. Et avant tout parce qu'ils étaient relativement efficaces. Mais leur intelligence a été considérablement atténuée avec le temps. Depuis FIFA 20, on vous déconseille donc de compter uniquement sur l'ordinateur. L'idée est de prendre les choses en main. D'autant plus sur FIFA 23.

Les bons timings récompensés : depuis FIFA 21, le timing des duels est plus important que jamais. En effet, l'adversaire n'obtient pas de contre favorable si votre intervention est effectuée au bon moment. C'est également le cas dans FIFA 23. Si vous vous positionnez parfaitement avec votre défenseur et que vous taclez ensuite au bon moment, vous gagnerez tout simplement le ballon. L'effet "ping-pong" des années précédentes a (heureusement) disparu. Cependant, ne vous attendez pas à ce qu'un joueur avec une note globale de 60 et 40 en tacle gagne tous ses duels simplement parce que vous êtes bien placé...

Nouveautés

Parce que les bases ne suffisent pas, voyons ce que FIFA 23 vous propose pour passer à un niveau supérieur derrière.

Pressing avec un deuxième joueur

En appuyant deux fois sur R1/RB et en maintenant R1/RB appuyé la deuxième fois, vous ordonnez à deux de vos joueurs de presser vos adversaires et de couper les lignes de passe de façon plus agressive. Ils s'approchent donc activement de leurs adversaires et exercent une pression sur eux. Une nouvelle fonctionnalité cool qui va vous rendre plus solide que jamais lorsqu'elle est bien utilisée.

Le tacle glissé appuyé

Vous pouvez exécuter ce tacle glissé 2.0 en appuyant sur R1/RB et carré/X. L'idée ? Éjecter le ballon d'une zone dangereuse. Mais il y a un risque : il n'est évidemment pas toujours dégagé dans la direction souhaitée. Il peut donc arriver que vous placiez la balle dans une zone plus dangereuse encore. Moralité : utilisez la fonction avec parcimonie, lorsque vous êtes sûr(e) de votre coup.

Le changement de joueur adaptatif

Voilà, sans aucun doute, la meilleure nouvelle fonctionnalité défensive de FIFA 23. Bien utilisée, elle vous rendra la défense (et la vie) beaucoup plus facile. L'idée ? Jouer du stick droit comme avant, mais en définissant vous même la distance de sélection souhaitée. Plus vous maintenez le stick dans la direction souhaitée, plus le joueur que vous sélectionnez est éloigné.

L'évolution de la défense rapprochée

Dernière petite nouveauté : la défense rapprochée (L2/LB) est plus réaliste et plus fluide sur FIFA 23. Adieu, donc, les transitions trop abruptes du sprint à la défense rapprochée de FIFA 22. Les animations sont désormais plus naturelles et cohérentes.

02 Construction du jeu : la prime au contrôle

Un conseil général lorsque vous avez le ballon ? Restez calme !

Quand le RB Leipzig jubile sur FIFA 23 © EA Sports

Dribblez sagement : ne paniquez pas à l'approche d'un adversaire. Si vous vous précipitez, vous perdrez le ballon. Maîtrisez donc votre conduite de balle, surtout dans les espaces restreints, et gardez la tête froide au moment de dribbler dans l'entrejeu. Ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant.

03 Attaque : varier pour mieux marquer

Sur FIFA 23 comme dans la vie, un joueur prévisible est un joueur qui perd ses matchs. Alors tentez différentes approches pour marquer.

Les bases

Le jeu dans l'axe : attendez-vous à devoir prendre de nombreuses décisions rapides dans un espace restreint. Un jeu de passes rapides couplé à des dribbles et des gestes techniques est essentiel pour désorienter l'adversaire et créer des espaces conduisant à des occasions. Et souvenez-vous que les passes en profondeur ont été améliorées depuis FIFA 21. Si vous en faites une au bon moment avec un joueur du calibre de Kevin De Bruyne, elle arrivera parfaitement dans la course de votre coéquipier. En partie parce que les trajectoires des joueurs sont plus intelligentes que jamais.

Le jeu latéral : passer par les côtés, c'est évidemment s'assurer d'éviter les embouteillages de l'axe. Vous pouvez donc aller chercher des centres classiques en hauteur, mais en vous rappelant qu'ils peuvent être relativement hasardeux (même s'ils sont plus efficaces dans FIFA 23). Sinon, n'hésitez pas à tenter les passes puissantes dans la surface (croix/A + R1/RB)... ou tout simplement les raids en solo agrémentés des bons gestes techniques. Ah, et par ailleurs, n'hésitez pas à mettre vos corners directement dans la boîte, ça marchera !

Tentez plus de frappes lointaines : oui, les tirs en dehors de la surface de réparation sont efficaces. En outre, les gardiens ont été améliorés depuis FIFA 22 et il est devenu plus difficile de marquer dans la surface. Cela dit, attendez évidemment d'être dans la bonne situation pour frapper... et de le faire avec le bon joueur. Sauf si vous tenez absolument à mettre des ballons sur le parking.

Nouveauté : le power shot

C'est la nouvelle arme fatale que propose FIFA 23. Que vous soyez dans la surface ou en dehors, appuyez simultanément sur L1/LB, R1/RB et rond/B pour envoyer un missile balistique. Mais il vous faudra un peu d'espace et surtout de la précision : le ballon arrive très exactement là où vous mettez le stick gauche. Et n'appuyez pas trop longtemps sur la touche tir, sinon la balle ira rejoindre Curiosity sur mars.

Le dribbleur fou Vinícius Jr. © EA Sports

04 Dribbler, c'est gagner

Dans FIFA 23, trois grandes options s'offrent à vous au moment d'enrhumer votre adversaire.

Le dribble technique

Soit une nouvelle forme de dribble réalisable avec le stick gauche, histoire de rendre votre conduite de balle plus souple, plus sûre et plus réactive. Ce qui vous devrait vous permettre de prendre des risques payants. Mais attention : le passage du dribble technique au dribble agile, dont on va parler bientôt, n'est pas des plus réussis. Assurez-vous de bien maîtriser le ballon avant d'enclencher la transition.

Le dribble latéral

Présent depuis FIFA 20, le dribble latéral s'effectue avec L1/LB et le stick gauche. La différence avec un dribble technique ? Vous travaillez dans un périmètre plus restreint et touchez le ballon plus souvent pour gagner en contrôle. N'hésitez pas à l'utiliser pour esquiver le tacle d'un adversaire, par exemple, ou pour gagner du temps en attendant l'appel d'un coéquipier. Mais veillez à bien alterner dribbles latéraux et dribbles normaux pour protéger le ballon avec votre corps. Sauf si, bien sûr, vous êtes Lionel Messi et savez anticiper chaque move du défenseur adverse.

Le dribble agile

Inauguré sur FIFA 21, le dribble agile s'effectue avec R1/RB et permet de gagner en fluidité et en rapidité au moment de tricoter sur le terrain. Mais attention : il vous rendra réellement service que si vous le tentez avec de bons dribbleurs à la base. Et n'exagérez pas : trop de dribbles agiles tuent les dribbles agiles. Le ballon n'étant pas aussi proche du pied qu'avec un dribble classique, vous risquez tout simplement de le perdre en arrivant devant le défenseur suivant.

05 Passes et transversales : la précision et la vista avant tout

Les passes

Si appuyer frénétiquement sur X/A pour enchaîner les passes suffisait à progresser rapidement sur le terrain par le passé, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous devez réfléchir à chacune de vos transmissions. Et pour qu'elles soient plus précises, essayez de contrôler le ballon avant, veillez à ce qu'aucun adversaire ne soit sur leur trajectoire et appuyez uniquement le temps nécessaire sur X/A (pour une passe courte, une pression très brève suffit, par exemple).

Les transversales

Les transversales et autres ballons aériens sont plus rapides que jamais depuis FIFA 22, et c'est une bonne nouvelle. Alors tentez de garder une bonne vue d'ensemble du terrain - quitte à surveiller le radar - et n'hésitez pas à renverser le jeu tel un Xavi digital.

Umut, le patron © RBLZ Gaming

06 3 gestes techniques simples et efficaces

Si certains gestes techniques sont aussi durs à mémoriser qu'à réaliser, n'hésitez pas à apprendre ces trois bottes secrètes qui feront (vraiment) la différence sur le terrain.

Le râteau arrière

Appuyez sur R1/RB et orientez en même temps le stick gauche vers l'arrière en fonction du sens de déplacement de votre joueur. Si vous allez par exemple vers le but de droite, orientez le stick gauche vers la gauche, si vous courez vers le but de gauche, orientez le stick gauche... vers la droite. Tout simplement. Rien de tel, par exemple, pour changer de direction et mettre un défenseur en bout de course dans le vent sur une aile ou vous dégager de l'espace à l'entrée de la surface.

La feinte de tir

Appuyez sur la touche de tir/centre puis directement sur la touche passe pour l'effectuer. Ensuite, libre à vous de faire la feinte à l'arrêt ou d'orienter votre sortie de dribble avec le stick gauche. Et vous pouvez, aussi, y ajouter une accélération en maintenant L1/LB simultanément. C'est simple, et ça marche. Notamment dans les couloirs ou, en général, lors des duels en pleine course.

Le râteau

Ici, vous avez uniquement besoin d'orienter le stick droit dans la direction souhaitée. Mais attention : une pression = un râteau. Plus vous maintenez la touche enfoncée, plus votre joueur en fera. Et il ne vous restera plus qu'à ouvrir une jardinerie. De plus, avec le râteau comme avec les autres dribbles, tout est une affaire de timing. Il sera particulièrement efficace, par exemple, pour esquiver un tacle glissé ou une intervention musclée. Alors anticipez !

07 Les penaltys : s'adapter à un tout nouveau système

Eh oui. Vous le savez certainement déjà, mais désormais, un cercle à la taille changeante se forme autour du ballon sur les penaltys. Plus ce cercle est petit, et plus la frappe sera précise. Parce que contrairement à FIFA 22, vous n'aurez plus à gérer ladite précision avec le stick gauche. Vous pouvez donc l'orienter à fond dans la direction souhaitée. À noter : pour les bons tireurs, le cercle grandit et diminue plus lentement pour vous faciliter la tâche.

Cela dit, attention : plus vous mettez de puissance dans votre tir, moins il sera précis. Tout est une question de dosage (c'est d'ailleurs le seul point commun entre les penaltys et la pâtisserie).

Le petit cercle qui change tout © EA Sports

08 Les coups francs : une nouvelle mouture et de nombreuses possibilités

Tout comme les pénaltys, les coups francs ont beaucoup changé sur FIFA 23. L'idée est maintenant de déplacer une ligne jaune située quelques mètres devant votre tireur pour déterminer la direction de votre CF. Mais ce n'est pas tout : une petite zone circulaire et une croix directionnelle apparaissent autour désormais de la balle. Cet outil de contrôle va vous permettre de déterminer la façon dont vous voulez frapper le ballon et donc influer sur sa courbe. À noter : ne mettez pas trop de puissance au risque de perdre (grandement) en précision.

Quelques types de coups francs

Intérieur du pied

Si votre joueur est gaucher, déplacez la croix directionnelle à gauche sous le ballon. S'il est droitier, déplacez-la à droite sous le ballon. Vous voulez contourner le mur ? Alors, déplacez légèrement la croix directionnelle sur le côté pour obtenir l'effet voulu.

Extérieur du pied

Déplacez la croix directionnelle vers le côté opposé de votre pied fort. L'idée ? Faire une Roberto Carlos, bien évidemment !

Coup franc flottant

Positionnez la croix directionnelle vers le centre de la balle. Vous tirerez alors un coup franc quasiment dépourvu d'effet. Mais attention : les résultats sont très aléatoires.

Coup franc à ras de terre

Déplacez la croix directionnelle vers la moitié supérieure du ballon, tout simplement.

Ça se tente © EA Sports

Voilà. Vous êtes fin prêts pour marcher sur la planète FIFA. Mais n'oubliez pas : la maîtrise du gameplay ne fait pas tout. Il faut aussi garder son calme et rester fort mentalement. La tête et les jambes, quoi.