Le Onze FIFA 23 des perles de ce début de saison

Depuis fin juillet jusqu’à cette grande pause hivernale, les joueurs du monde entier ont eu le temps de briller, sur les pelouses européennes notamment. Beaucoup ont explosé, certains ont confirmé alors qu’à l’opposé d’autres ont subitement disparu des radars. Dans ce nouveau Onze FIFA 23 fictif, pour jouer dans le fun et surtout pour parler foot entre nous, découvrez l’équipe des mecs qui nous ont scié les pattes depuis l’été, et pas forcément les plus connus.

Diogo Costa © EA

01 Diogo Costa dans les buts

Le portier portugais, né en Suisse, fait le bonheur de Porto et de la Seleção. Son début de saison a été très convaincant, au point d’intéresser de grandes écuries européennes, notamment anglaises. Mais pas simple de le faire quitter Porto où il a toujours joué. Sa sérénité, sa capacité à faire des arrêts importants, a mis un terme au débat du gardien titulaire en sélection, entre lui, Rui Patricio ou Anthony Lopes.

Beaucoup de gardiens, pas forcément connus du grand public, auraient également mérité la place dans notre Onze, alors on va les citer : le marocain Yassine Bounou, Brice Samba, brillant avec Lens, Giorgi Mamardashvili qui est une des rares satisfactions de Valence, Gavin Bazunu de Southampton, Ivan Provedel de la Lazio ou encore deux revenants espagnols que l’on avait déjà enterré (trop vite) : De Gea et Kepa qui a mis Edouard Mendy sur le banc à Chelsea (!).

Mohamed Simakan © EA

02 Une défense 100% Leipzig

Jouons avec trois défenseurs dans notre Onze, tous les trois issus du championnat allemand, définitivement loin d’être, comme on le caricature souvent, celui où les défenses sont hyper perméables. Commençons par Dayot Upamecano , le Français sur qui compte Deschamps, qui a parfaitement profité du départ de Süle à Dortmund et de la blessure de Lucas Hernandez pour s’imposer comme titulaire au Bayern. C’était loin d’être gagné après une première saison bavaroise très délicate. Oublions tout cela, il est devenu le taulier de la défense munichoise sous les ordres de son ancien coach au Red Bull Leipzig, Julian Nagelsmann. Impressionnant Upamecano. Notre second choix est également français et c’est une grande révélation : le Marseillais Mohamed Simakan qui évolue à Leipzig cette année. L’ancien de Strasbourg a mis du temps à s’y installer comme une pièce majeure mais cette fois c’est du solide, au point où son nom figurait sur les possibilités de la liste de Deschamps. Simakan, c’est l’avenir de l’équipe de France. Le dernier est un phénomène, LE défenseur qui impressionne le plus depuis le début de la saison : le Croate de Leipzig Josko Gvardiol , 20 ans seulement, particulièrement complet, respirant la sérénité, le talent et capable d’instaurer dans la défense de son club et de sa sélection un sentiment de solidité qui bluff. Lui, il va affoler le marché des transferts, n’oubliez pas son nom.

Reece James aurait mérité d’en être, mais il a été blessé. Cucurella s’est bien adapté à Chelsea. Timber est la nouvelle perle défensive de l’Ajax, Molina l’Argentin qui fait du bien à l’Atlético, Romero à Tottenham et le Sud-Coréen de Naples Min-Jae Kim est terriblement précieux au leader de la Serie A. Restons en Italie avec un coup de cœur : Kalulu, titulaire avec le Milan AC, en constante progression et titulaire indiscutable. Il est aux portes de l’équipe de France

Aurélien Tchouaméni © EA

03 Au milieu, Tchouaméni et des Sud-Américains

Le départ surprise de Casemiro, numéro 6 incontestable du Real, a été l’opportunité rêvée par la recrue Aurélien Tchouameni pour montrer ce qu’il valait et essayer de se faire une place dans une équipe espagnole qui aurait pû chercher un remplaçant au Brésilien (dont l’acclimatation à Manchester United n’est pas si simple finalement). Le Français venu de Monaco a rassuré tout le monde. Il remplace Kanté chez les Bleus, n’est pas du tout contesté à Madrid et poursuivra l’aventure Ligue des Champions avec son équipe. Notre second choix est également un joueur du Real, un petit magicien qui impressionne beaucoup, l’Uruguayen Frederico Valverde . Polyvalent, intenable, c’est un des milieux les plus prometteurs de la planète, déjà l’un des meilleurs, qui a la chance de progresser, d’exploser dans l’ombre des très médiatiques Kroos et Modric. Notre troisième élu est une des raisons du fabuleux début de saison de Benfica : l’Argentin Enzo Fernandez, milieu central loin d’être un manche dans le secteur offensif. Grand espoir aussi, il voit son nom cité dans les plus grands clubs du monde. Terminons avec un Brésilien, grand artisan du raz-de-marée Arsenal en Premier League : Gabriel Martinelli, milieu offensif très technique, souvent décisif (il en claque des buts) et rendant si heureux les Gunners devant le but comme Saka.

Deux autres joueurs auraient pu être ici : Gavi du Barça et le phénomène anglais Jude Bellingham.

Frederico Valverde © EA

04 Terminator et deux génies en attaque

Offensivement, il y a le choix, et pas qu’un peu. Messi fait un début de saison exceptionnelle, Mbappé aussi, Neymar n’est pas en reste. L’Ukrainien Mudryk est très bon. Nkunku est le meilleur buteur de la Bundesliga. Dembelé a gagné en maturité et reste capable de gestes improbables avec le Barça. Le Hollandais Gakpo brille avec le PSV. Vinicius affole l’Espagne (au point d’attirer de tristes réactions racistes dans les tribunes). Gabriel Jesus revit avec Arsenal. Anthony Gordon fait un bien fou à Everton. Mais tous ces noms n’ont pas été retenus.

Erling Haaland © EA

Le premier est le phénomène de ce début d’année : Erling Haaland . Lui, quand il connaît un gros coup de moins bien, c’est qu’il n’a pas marqué lors d’un match. C’est dire, et c’est très rare. Le nouveau serial buteur de City éclipse totalement le brillant argentin Alvarez. Haaland a scoré 18 fois en 13 matchs de Premier League, 5 fois en 4 matchs de Champions League. C’est dingue. Et le pire, c’est que son équipe ne joue pas spécialement pour lui, même si De Bruyne l’aide énormément à briller. De plus, Haaland ne reste pas devant comme un poteau, il descend beaucoup. Bref, c’est déjà dit, mais clairement, c’est dingue.

Jamal Musiala © EA

Aux côtés du Norvégien, parlons de deux perles qui marquent énormément les esprits. Le premier joue au Bayern et s’y fait définitivement une place, au détriment d’un mec aussi talentueux que Gnabry. Il s’agit bien évidemment de Jamal Musiala , le plus grand espoir allemand, déjà brillant avec sa sélection où il s’est imposé comme un titulaire indiscutable. Le dernier de notre Onze a un nom aussi difficile à dire qu’à écrire : Khvicha Kvaratskhelia. On l’avait pas vu venir ce Géorgien de 21 ans, en tout cas pas à ce niveau. C’est un des grands artisans de l’immense domination du Napoli en Italie, club qui n’a lâché qu’un match cette saison, contre Liverpool en Ligue des Champions (un match sans enjeu pour les Italiens). Jouant principalement à gauche, mais capable d’évoluer sur toute la ligne d’attaque, Kvaratskhelia épate pour sa vision du jeu, ses frappes, sa technique. Dire qu’il est arrivé pour 10 millions d’euros cet été à Naples… Aujourd’hui, il en vaut 10 fois plus. Comme Musiala, un joueur à surveiller de très près.

