Ted Lasso dans FIFA 23, la bonne idée de EA Sports

Dans Ted Lasso, on suit un coach très atypique de football américain qui débarque sur un banc de Premier League de football, lui qui est en pleine instance de divorce. Il emmène avec lui son coach assistant, un barbu bourru qui ne parle que pour dire vrai et vit une relation des plus complexes avec une amoureuse d’échec comme lui. Il fait confiance au waterboy du club et lui donne des responsabilités, établit le contact avec la psy de l’équipe pour nous offrir d’attachants moments. Le tout en ne connaissant absolument rien au foot et à ses règles. Le tout en menant sa barque avec une philosophie unique, pleine de légèreté et de gentillesse. Ted est un mec en or qu’on aimerait avec comme pote, comme coach.

Dans Ted Lasso, on suit un coach très atypique de football américain qui débarque sur un banc de Premier League de football, lui qui est en pleine instance de divorce. Il emmène avec lui son coach assistant, un barbu bourru qui ne parle que pour dire vrai et vit une relation des plus complexes avec une amoureuse d’échec comme lui. Il fait confiance au waterboy du club et lui donne des responsabilités, établit le contact avec la psy de l’équipe pour nous offrir d’attachants moments. Le tout en ne connaissant absolument rien au foot et à ses règles. Le tout en menant sa barque avec une philosophie unique, pleine de légèreté et de gentillesse. Ted est un mec en or qu’on aimerait avec comme pote, comme coach.

Dans Ted Lasso, on suit un coach très atypique de football américain qui débarque sur un banc de Premier League de football, lui qui est en pleine instance de divorce. Il emmène avec lui son coach assistant, un barbu bourru qui ne parle que pour dire vrai et vit une relation des plus complexes avec une amoureuse d’échec comme lui. Il fait confiance au waterboy du club et lui donne des responsabilités, établit le contact avec la psy de l’équipe pour nous offrir d’attachants moments. Le tout en ne connaissant absolument rien au foot et à ses règles. Le tout en menant sa barque avec une philosophie unique, pleine de légèreté et de gentillesse. Ted est un mec en or qu’on aimerait avec comme pote, comme coach.

. Certains personnages majeurs de la série ne sont pas là, à commencer par la propriétaire de Richmond FC, l’hyper-attachante Rebecca Welton, qui a reçu le club suite à son divorce et qui ne veut qu’une chose (du moins au début) : le faire couler car son ancien mari y est très attaché. Sans oublier Higgins, le bras droit touchant de la patronne et la tornade Keeley Jones, influenceuse star qui sort avec un joueur et qui va se faire une place dans l’équipe et la série pour notre plus grand bonheur.

Il n’est bien évidemment pas seul dans ce périple. Il peut compter sur une équipe aux profils variés que l’on retrouve sur le terrain dans FIFA 23 . Certains personnages majeurs de la série ne sont pas là, à commencer par la propriétaire de Richmond FC, l’hyper-attachante Rebecca Welton, qui a reçu le club suite à son divorce et qui ne veut qu’une chose (du moins au début) : le faire couler car son ancien mari y est très attaché. Sans oublier Higgins, le bras droit touchant de la patronne et la tornade Keeley Jones, influenceuse star qui sort avec un joueur et qui va se faire une place dans l’équipe et la série pour notre plus grand bonheur.

Il n’est bien évidemment pas seul dans ce périple. Il peut compter sur une équipe aux profils variés que l’on retrouve sur le terrain dans FIFA 23 . Certains personnages majeurs de la série ne sont pas là, à commencer par la propriétaire de Richmond FC, l’hyper-attachante Rebecca Welton, qui a reçu le club suite à son divorce et qui ne veut qu’une chose (du moins au début) : le faire couler car son ancien mari y est très attaché. Sans oublier Higgins, le bras droit touchant de la patronne et la tornade Keeley Jones, influenceuse star qui sort avec un joueur et qui va se faire une place dans l’équipe et la série pour notre plus grand bonheur.

Ted Lasso, c’est ça, une galerie de personnages que l’on adore plongés dans des situations aussi drôles que bénéfiques pour le moral de ses téléspectateurs. Des répliques qui font mouche. L’envie d’en voir encore plus. Le genre de programme TV qui devrait être remboursé par la sécu. Disponible sur Apple TV+, le show s’est fait un sérieux nom dans le monde du petit écran, même si elle n’a pas l’audience qu’elle mérite, sa plateforme (et son contenu très quali) ne touchant que les clients de la marque à la pomme. Quant au côté football pur, avouons-le sans détour, la série est rarement crédible mais pas au point de bouder son plaisir.

Ted Lasso, c’est ça, une galerie de personnages que l’on adore plongés dans des situations aussi drôles que bénéfiques pour le moral de ses téléspectateurs. Des répliques qui font mouche. L’envie d’en voir encore plus. Le genre de programme TV qui devrait être remboursé par la sécu. Disponible sur Apple TV+, le show s’est fait un sérieux nom dans le monde du petit écran, même si elle n’a pas l’audience qu’elle mérite, sa plateforme (et son contenu très quali) ne touchant que les clients de la marque à la pomme. Quant au côté football pur, avouons-le sans détour, la série est rarement crédible mais pas au point de bouder son plaisir.

Ted Lasso, c’est ça, une galerie de personnages que l’on adore plongés dans des situations aussi drôles que bénéfiques pour le moral de ses téléspectateurs. Des répliques qui font mouche. L’envie d’en voir encore plus. Le genre de programme TV qui devrait être remboursé par la sécu. Disponible sur Apple TV+, le show s’est fait un sérieux nom dans le monde du petit écran, même si elle n’a pas l’audience qu’elle mérite, sa plateforme (et son contenu très quali) ne touchant que les clients de la marque à la pomme. Quant au côté football pur, avouons-le sans détour, la série est rarement crédible mais pas au point de bouder son plaisir.