Les manœuvres de surf qu’un débutant peut tenter

Le canard (ou duck dive ) consiste à plonger sous les vagues cassées pour arriver plus rapidement à passer la barre. Pour y parvenir, il vous suffit d’appuyer avec ses mains sur le haut de la planche et de l’enfoncer sous l’eau. Plus la planche est légère et avec un faible indice de flottaison, plus le canard va être facile à réaliser.

