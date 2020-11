Le matos

L’autre avantage, c’est qu’on n’a plus besoin de stabilisateurs. Aujourd’hui, les GoPro sont suffisamment stables pour qu’on ne soit plus obligé de s’en encombrer. Généralement, je les fixe donc sur mon casque, sur mon bonnet ou je la cale au bout d’une perche que je mets dans mon sac à dos, ou je la garde dans la main, ce qui permet à la caméra d’être au-dessus de toi. Parfois, la GoPro aplatit ou rend la pente plus raide. Ce que je fais pour éviter ça, c’est que je me mets en mode MAX ou en Superview.