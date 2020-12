Je pense qu'il est également bon de filmer différentes techniques de ride. Si vous avez déjà capturé beaucoup de virages ou de sentiers techniques et raides, variez un peu en ajoutant par exemple des sauts. Plus la vidéo est variée, plus le résultat sera de qualité. Et ça vous permet également de montrer toutes vos compétences techniques. Si vous tournez l’ensemble sur un même spot, c’est encore mieux. Il est possible de faire preuve de créativité dans une zone restreinte. Vous n’avez pas à parcourir des kilomètres pour créer une vidéo intéressante.