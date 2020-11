C’est une bonne situation ça, fils de pilote ?

Mais au début de la décennie, Keke Rosberg se met volontairement en retrait. Conscient, sans doute, d'être une présence envahissante et que son fils, qui tient tête à son coéquipier Schumacher, est capable d'assurer la relève. « Je me suis retrouvé sur le devant de la scène bien plus que je ne méritais de l'être, uniquement pour faire des commentaires à son sujet,

. « J'ai dit que je ne pouvais pas continuer ainsi. J'ai catégoriquement tout arrêté et je suis devenu un ermite ». Entre 2010 et 2016, il décline toutes les demandes d'interviews, se contente d'un SMS d'encouragement et regarde les courses à la télévision, cigare et bière à la main.