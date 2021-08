Bike Check : focus sur le VTT Specialized Demo de Finn Iles

Avec plus d'un mois entre les étapes de la Coupe du monde de descente aux Gets et à Maribor, le rider du team Specialized Gravity Republic Finn Iles a eu le temps de rentrer au Canada pour s’aligner sur le championnat national de la discipline. Au bout de cette compétition : une victoire et le maillot de champion du Canada qu’il avait déjà revêtu pour la première fois en 2019.

Alors que la Coupe du Monde de Maribor se déroulera ce week-end , Iles courra donc avec le maillot à la feuille d'érable sur son vélo de descente Specialized Demo, qui a été personnalisé à son goût avec plusieurs équipements.

Iles a déjà remporté à deux reprises le titre national de descente © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Ce Specialized Demo 2021 est équipé de suspensions Ohlins, d'un groupe SRAM X01 DH, de freins Magura, d'un guidon Renthal et de roues DT Swiss.

Peinture étoilée pour le vélo de descente 2021 du Canadien © Bartek Woliński/@wolisphoto

Iles et son coéquipier Loïc Bruni ont aidé à développer ce modèle à leur style de pilotage. "Mon mécanicien Kevin Joly et moi avons beaucoup travaillé pour adapter le Demo à ma façon de rouler, tout comme Loïc" explique Iles. "Nous avons fait énormément de tests et d’études poussés sur la cinématique du vélo au cours des dernières années. Ces changements ont été fait pour s’adapter à mon style de pilotage mais ont ensuite été transposés au vélo qui a été commercialisé auprès du grand public."

Le feedback d'Iles sur les performances de son vélo et le développement du prototype au niveau de la fourche avant fait partie intégrante du développement qu’il effectue cette année encore avec son bike.

Des prototypes personnalisés

Sur ce Demo, l’amortisseur est placé encore plus bas que l’ancienne version pour créer un centre de gravité plus abaissé et stable pour le pilote. Iles et Bruni ont testé quelques prototypes cette année afin de personnaliser encore plus leurs machines.

"Personnaliser le vélo est vraiment ce qui nous a pris le plus de temps cette année avec mon mécanicien Kevin. Mais nous en sommes très satisfaits. Ce sont des réglages un peu différents de ceux qu’utilise Loïc car je préfère personnellement un vélo dynamique qui me permet de me déplacer plus facilement. C’est important de pouvoir bouger comme on le souhaite sur le vélo."

Le Specialized Demo est équipé de suspensions Ohlins © Bartek Woliński/@wolisphoto L'amortisseur arrière est inspiré de ceux du motocross © Bartek Woliński/@wolisphoto

Les pièces du prototype sont cachées dans la suspension avant. C’est ce qui fait l’efficacité de la fourche Ohlins DH38.

"La suspension est une combinaison de ce que je ressens et de la façon dont Kevin lit les données de télémétrie", explique Iles. "Finalement, nous sommes arrivés à un point où les cartouches de la fourche et de l'amortisseur que j’utilise correspondent à une sensation que j'aime et à des données qui fonctionnent bien avec ce que Kevin voit sur ses écrans."

La fourche Ohlins DH38 équipée de composants internes secrets © Bartek Woliński/@wolisphoto

L'art du sur-mesure

En ce qui concerne les composants spécifiques à Iles, on retrouve des leviers HC3 imprimés en 3D pour les freins Magura MT7. Concernant l’angle d’attaque du levier, il a été réglé en fonction des habitudes acquises par le pilote au fil de sa carrière. Le cockpit Renthal est équipé d'une potence de 50 mm et d'un guidon coupé à 780 mm.

Les leviers HC3 de Magura, créés avec une imprimante 3D © Bartek Woliński/@wolisphoto Le guidon Renthal Fatbar est coupé pour être à la taille parfaite © Bartek Woliński/@wolisphoto

La voie du mulet

Iles utilise des roues DT Swiss EX471 en configuration "mulet", ce qui signifie qu'il a opté pour une roue de 29 pouces à l'avant et une plus petite de 27,5 pouces à l'arrière. Cette configuration permet une position de conduite basse et des mouvements plus faciles sur le vélo. Mais elle ne convient pas à tout le monde et le Demo peut facilement passer d'une roue de 27,5 pouces à une roue de 29 pouces à l'arrière. Pour ses pneus, Iles a un réglage de base de 26 et 28psi à l'avant et à l'arrière, mais cela change en fonction de la piste.

Iles opte pour une roue de 29 pouces à l'avant et de 27,5 à l'arrière © Bartek Woliński/@wolisphoto

Collecte de données

L'équipe Specialized Gravity est réputée pour sa compétence dans l’acquisition des données. Il y a peu de teams dans le paddock qui travaillent autant que le team Specialized dans ce domaine. Les systèmes de télémétrie leur permettent d'enregistrer les mouvements du vélo pendant qu’ils roulent afin d'obtenir des réglages parfaits.

"Pour les entrainements, les pilotent roulent sur un vélo spécial qui nous permet d’enregistrer toutes ces données. C’est à Finn et à moi ensuite de traduire toutes ces données en réglages pour que le vélo soit le plus efficace possible" explique le mécanicien du Canadien.

Regardez Finn Iles dévaler les sentiers détrempés sur son Demo Specialized sur l'île de Vancouver :

Finn Iles

Spécifications du Specialized Demo de Finn Iles

Cadre : Specialized Demo (avec réglage spécifique pour la course sur la partie arrière du vélo)

Fourche : Ohlins DH38 (prototype)

Suspension arrière : Amortisseur hélicoïdal Ohlins TTX22m

Boite de pédalier : SRAM Dub

Chaîne : SRAM X01 DH

Pédalier : plateau eThirteen avec manivelles SRAM X01

Cassette : SRAM X01 DH

Dérailleur arrière : SRAM X01 DH

Manettes de vitesse : SRAM X01 DH

Roues : DT Swiss EX471 avec moyeux DT Swiss 240

Freins : Magura MT7 avec disques de 203mm (leviers HC3 personnalisés imprimés en 3D)

Selle : Specialized Phenom

Tige de selle : Truvativ Descendant

Pédales : Crankbrothers Mallet

Guidon : Renthal Fatbar, aluminium, 780 mm, hauteur 30 mm

Garde-boue : Mudhugger Evoinkage in the rear end)

Pas de doute, c’est bien le bike de Finn © Bartek Woliński/@wolisphoto

La transmission est assurée par le groupe SRAM X01 DH © Bartek Woliński/@wolisphoto Le plateau est un eThirteen © Bartek Woliński/@wolisphoto

Freins Magura MT7 avec des disques de 203mm © Bartek Woliński/@wolisphoto

Selle Specialized Phenom pour un confort et un ressenti optimal © Bartek Woliński/@wolisphoto L'autocollant Pit Stop est un clin d'œil au bike shop du mécano Kevin Joly © Bartek Woliński/@wolisphoto

Manettes SRAM X01 pour les changements de vitesse © Bartek Woliński/@wolisphoto