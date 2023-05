L’histoire du FISE en 5 dates clés

Nous sommes près de dix ans après la toute première édition du FISE. L’événement s’est progressivement imposé comme une référence dans le monde des sports extrêmes. Et qui dit référence, dit toujours plus de monde. En 2002, le FISE passe la barre des 1000 riders et des 200 000 spectateurs (répartis sur cinq jours)... Des chiffres impressionnants qui poussent les organisateurs à délocaliser une première fois le festival, devenu trop gros pour la petite commune de Palavas-les-Flots. Dès 2003, l’événement se déroule donc sur l’aire de Grammont, près du Zénith de la Ville. Il faudra attendre 2007 pour voir, enfin, le festival s’établir sur les bords du Lez. “The rest is history”, comme diraient les anglais.

