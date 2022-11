Ben Ferguson, le snowboarder qui chassait le temps

Un film de snowboard de cette ampleur nécessite en effet une équipe composée de cadreurs, de monteurs et de photographes d'élite. C'est pourquoi on retrouve dans celle de Fleeting Time des "Hall of Famers" tels que Justin Eeles, directeur de production et Rafe Robinson, responsable des prises de vue aériennes, mais aussi Malachi Gerard, Anthony Vitale, Sean Aaron, Tim Manning, Caleb Ely et Zach Nigro, qui ont participé à la prise de vue.

