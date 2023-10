Valorant : comment Fnatic gère sa préparation au Red Bull Home Ground

En novembre, huit des meilleures équipes Valorant au monde vont se retrouver à Tokyo. C’est dans l’arène historique Ryogoku Kokugikan, habituellement réservée aux compétitions de sumotori, qu’elles s’affronteront à l’occasion du Red Bull Home Gound .

Sortant d’une année pleine, Fnatic est une des équipes les plus attendues. On a pu discuter avec Colin ‘CoJo’ Johnson, son directeur, pour en savoir plus sur l’état d’esprit des joueurs à l’approche de l’évènement.

01 Du repos

« On avait vraiment besoin de faire une pause, donc l’équipe était en vacances. Emir ‘Alfajer’ Beder s’est acheté un chien, Jake ‘Boaster’ Howlett est allé voir TWICE à Londres, et Timofy ‘Chronicle’ Khromov profite de la PS2 toute neuve qu’on lui a acheté pour son anniversaire à Los Angeles. »

Entre la K-pop et les jeux rétros, les joueurs n’ont pas oublié de rester affûtés sur le FPS de Riot. Rien que cette année, Fnatic a remporté deux tournois majeurs, le VCT 2023: Masters Tokyo et le VCT 2023: LOCK//IN São Paulo.

Leo et Alfajer main dans la main © Lee Aiksoon/Riot Games

« On est une des meilleures équipes au monde » affirme CoJo. « On a des joueurs de classe mondiale à chaque poste et un des meilleurs leaders avec Boaster. Mécaniques, utilitaires, créativité, on a tout chez Fnatic. Et nos adversaires ne peuvent jamais se relâcher, on a juste à dire : “3-11”. »

3-11 fait référence à une remontée incroyable de l’équipe face à LOUD lors du VCT LOCK//IN Brazil. C’était si inattendu que Boaster en a fait un récap sur sa chaîne YouTube .

« Remporter des tournois vous permet d'engranger de la confiance - c’est ce qui s’est passé à Tokyo après le LOCK//IN. En plus, les équipes ont parfois peur de nous donc elles ne jouent pas forcément à leur meilleur niveau, c’est ce qui arrive quand on est considéré comme le numéro un. »

02 No sleep 'til Tokyo

Hyper confiants et impatients de prouver leur valeur après avoir été éliminés en demi-finale des Valorant Champions 2023, l’équipe trépigne à l’idée de retourner en Asie.

« Le Japon, c’est notre endroit préféré pour jouer, on est très excités à l’idée de revenir. C’est comme une deuxième maison pour nous. Les fans sont super sympas et on le ressent. Il faudra garder un œil sur Boaster, comme il aime haranguer le public japonais ».

Boaster possède une grosse personnalité, le joueur de 28 ans est connu pour ses entrées originales.

« Les chorégraphies de TWICE ont un bon winrate en général (rires), alors autant continuer à les faire » plaisante CoJo. « La plupart du temps, ses entrées ne sont pas préparées, c’est juste une idée qui lui vient sur le moment ».

Boaster, leader de l'équipe Fnatic Valorant © Lee Aiksoon/Riot Games

03 Training day

Au camp de Fnatic, on ne fait pas que plaisanter, l’équipe et le staff ont mis en place un gros régime d'entraînement.

« En général, le staff et le l’IGL (In Game Leader, le leader de l’équipe, Boaster), préparent la journée en avance. On fait ensuite nos scrims (les matchs d'entraînement) avant nos séances de vidéo. Certains jours, on a aussi des activités de groupe ou notre coach en performance qui vient pour nous aider sur l’aspect mental du jeu ».

Installé en plein cœur de Londres, le centre d'entraînement de Fnatic est ce qui se fait de mieux, avec notamment une salle de gym complète. L’ancien coach sportif Marcus Askildsen a mis en place des sessions matinales avec les joueurs ainsi qu’un programme nutritionnel.

C’est CoJo qui est chargé de la cohésion d’équipe. Il organise des activités comme des parties de Donjon & Dragons et des entraînements, c’est primordial pour créer et maintenir un sentiment de camaraderie. Certains membres de l’équipe se sont aussi mis à la méditation pour rester concentrés.

Concernant l’aspect mental, les joueurs de Fnatic font confiance à leur leader, Boaster, pour les pousser dans la bonne direction. Après une terrible défaite aux Valorant Champions 2021, en quarts de finale, le joueur de 28 ans avait réussi à les remettre sur les bons rails à coups d’encouragements et de chorégraphies de K-pop. En interviews, les joueurs ont admis s’être peut-être parfois mis trop de pression pour certains tournois.

Les fans de Fnatic espèrent que toutes ces sessions porteront leurs fruits sur la scène de Tokyo, du 3 au 5 novembre.

Le Red Bull Home Ground pourra être suivi en direct sur Twitch et YouTube.