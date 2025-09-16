Les postes au foot US expliqués : attaque, défense et special teams

Apparu à la fin du XIXe siècle, le football américain a beaucoup évolué avec le temps. Les règles et les stratégies ont changé, transformant au passage la manière de jouer, jusqu’à celle que l’on connaît aujourd’hui. En 2025, les passes sont bien plus fréquentes, les kicks excessivement plus lointains, et les contacts moins violents pour assurer la sécurité des joueurs. Au-delà des règles et nouvelles tendances de coaching, l’un des aspects essentiels de ce sport réside dans les postes, chacun ayant un rôle et des responsabilités bien spécifiques sur le terrain. Comprendre ces postes est la clé pour apprécier pleinement ce sport ultra spectaculaire.

En NFL, les roster comportent pas moins de 53 joueurs. À l' université, niveau où évolue actuellement Arch Manning (oui, c’est le neveu des légendes Eli et Peyton Manning ), cela oscille entre 30 et 60. Les joueurs se répartissent entre attaque, défense et équipes spéciales. Chaque groupe travaille ensemble soit pour avancer avec le ballon, stopper l’adversaire, ou réussir à avoir une meilleure position sur le terrain. Que vous soyez un quarterback comme Arch Manning ou un wide receiver comme Jeremiah Smith , chaque poste pèse dans le résultat d’un match.

01 Les spécial teams

La plupart des gens connaissent l’attaque et la défense, mais il ne faut surtout pas négliger l’impact des special teams. Elles interviennent lors des phases de coup de pied : dégagements (punts), coups d’envoi (kickoffs), tentatives de field goals (équivalent d’une transformation ou pénalité au rugby) et d’extra points. Leur impact peut être décisif. De nombreux matchs se jouent à quelques points, et un field goal réussi (rapportant 3 points) peut rapidement faire la différence. Pas convaincu ? Posez la question aux fans des Buffalo Bills, qui ont vu leur équipe échouer 4 fois d’affilée au Super Bowl, ce qu’ils en pensent.

Postes des équipes spéciales :

Kicker : met le ballon en jeu et tire les field goals et extra points.

Punter : dégage le ballon en quatrième down (lorsqu’un drive s’arrête).

Long Snapper : effectue des snaps rapides et précis pour les dégagements et coups de pied. C’est celui qui passe la balle en arrière avant de bloquer son adversaire direct pour protéger le coup de pied.

Holder : attrape et maintient le ballon en place pour le kicker.

Blocker : protège le kicker ou le punter contre les défenseurs adverses.

Return Specialist : réceptionne les kickoffs ou punts et tente de gagner du terrain balle en main.

Gunner : sprinte pour plaquer le return specialist sur les dégagements et coups d’envoi.

Types de spécial teams :

Kickoff Team : engage le ballon et se précipite pour plaquer le retourneur.

Punt Team : intervient quand l’attaque échoue à convertir, vise à renvoyer l’adversaire loin dans son camp par un coup de pied bien placé.

Return Team : réceptionne et retourne les coups de pied, pour offrir une bonne position de départ à l’attaque.

Tout ça semble compliqué ? Voici certains des kick return les plus impressionnants pour voir concrètement en quoi cela consiste. Évidemment, dans cette vidéo, la kickoff team n’est pas forcément à son avantage.

Même s’ils sont moins souvent sur le terrain que les joueurs offensifs ou défensifs, ces postes peuvent faire basculer un match.

02 L’attaque (Offense)

L’attaque a pour mission de remonter le terrain pour marquer un touchdown (équivalent d’un essai) ou un field goal. Une formation offensive compte 11 joueurs, chacun contribuant aux actions de course ou de passe. Les postes clés sont : quarterback, running backs, wide receivers, tight ends et offensive linemen. Communication, timing et exécution sont essentiels.

Arch Manning s'entraîne avant le début de la saison © Justen Williams/Red Bull Content Pool

Postes offensifs :

Quarterback (QB) : organise l’attaque, annonce les actions et stratégies, envoie les passes ou transmet le ballon au running back. C’est LE joueur le plus important, celui qui prend toutes les décisions.

Running Back (RB) : court avec le ballon après une transmission et peut aussi recevoir des passes.

Fullback (FB) : joueur puissant, utilisé surtout pour bloquer ou lorsqu’il faut gagner 1 ou 2 yards près de la endzone.

Wide Receiver (WR) : court des routes pour se démarquer et recevoir les passes du quarterback.

Slot Receiver : receveur placé entre le wide receiver et la ligne de touche. Spécialisé dans les tracés courts et rapides.

Tight End (TE) : joueurs hybrides entre bloqueur et receveur, polyvalent en course comme en passe. Ils sont grands, costauds, mais aussi rapides.

Center (C) : engage le ballon et bloque les défenseurs.

Offensive Guards (LG/RG) : placés de part et d’autre du center, ils sont chargés de bloquer les adversaires sur chaque action.

Offensive Tackles (LT/RT) : protègent le quarterback contre les pass rushers et ouvrent des brèches dans la ligne défensive pour les courses.

Jeremiah Smith en plein drill à Ohio State © Nick Brown

03 La défense (Defense)

La défense doit empêcher l’adversaire de gagner du terrain ou de marquer. Elle utilise différentes formations selon la situation : stopper les courses, couvrir les passes, ou provoquer une perte de balle. Comme l’attaque, elle compte 11 joueurs, répartis entre ligne défensive, linebackers et secondary (l’arrière-garde).

Defensive line :

Defensive Tackle (DT) : placé au centre, doit stopper les courses et mettre la pression sur le quarterback.

Nose Tackle (NT) (en défense 3-4) : aligné face au centre, occupe plusieurs bloqueurs pour libérer les linebackers.

Defensive End (DE) : placé sur les côtés, attaque le quarterback et contient les courses extérieures.

Linebackers :

Middle Linebacker (MLB) : analyse les formations adverses, stoppe les courses, couvre les passes courtes, c’est le “quarterback” de la défense.

Outside Linebacker (OLB) : placé à l’extérieur des DE, peut blitzer (apporter le surnombre pour tacler le quaterback), défendre des tentatives de passes ou contenir les courses extérieures.

Secondary (défensive backs) :

Cornerback (CB) : court avec les receveurs et défend les passes.

Free Safety (FS) : placé en profondeur, protège contre les longues passes et sert de dernier rempart.

Strong Safety (SS) : plus proche de la ligne, aide contre la course et défend généralement les tight ends ou les running backs.

04 Pourquoi comprendre les postes est essentiel

Connaître les postes au football américain permet de mieux comprendre chaque action et le cheminement de pensée décisions des coachs et joueurs.

Jeremiah Smith à l'échauffement © Maggie Zerbe/Red Bull Content Pool Arch Manning s'étire © Justen Williams/Red Bull Content Pool

Ce n’est pas seulement savoir où les joueurs se placent, mais comprendre comment chacun contribue à la dynamique de l’équipe. Du quarterback au punter, chaque rôle demande technique, discipline et esprit de groupe.

Que vous soyez novice ou passionné, comprendre ces postes vous offre une vision plus claire du football US (et une appréciation encore plus forte pour ce sport unique). Bon, on n’en est pas encore à plonger dans toutes les formations offensives et défensives utilisées par les coachs depuis la création du sport, mais c’est un bon point de départ.