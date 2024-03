Lorsque les New York Red Bulls ont affronté le Austin FC en juillet 2022, peu d'analystes s'attendaient à ce que les Bulls battent Austin sur leur terrain. Avec plusieurs joueurs encore adolescents, comme Serge Ngoma , 17 ans, qui a marqué le premier but du match, les Red Bulls ont choqué l'équipe locale en remportant une victoire de 4 à 3. Le milieu de terrain des Red Bulls, Dru Yearwood, a déclaré : "Personne n'est allé au Q2 [stade] et ne leur a mis la pression comme ça. Personne ne s'est attaqué à eux comme nous l'avons fait. C'est cette mentalité sans peur que nous avons."

Cette jeune équipe, qui a pour moyenne d'âge 22 ans, a excellé dans ce qui pourrait être l'un des sports les plus anciens de la planète. Le football professionnel existe en Angleterre depuis les années 1800, mais certains disent que le jeu a été créé il y a 2000 ans par les Aztèques qui utilisaient un ballon en caoutchouc. D'autres affirment qu'une version du jeu a été jouée en Chine dès le troisième siècle avant Jésus-Christ.

Red Bull Salzbourg vs SK Rapid Wien © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Il faut s'y faire, nous ne saurons jamais quand, ni sur quel continent, le football a été inventé. Mais nous pouvons retracer son évolution, des ballons de base au rugby, jusqu'à s'imposer comme le sport le plus populaire de la planète.

L'histoire du football

Au cours du 12e siècle, on jouait à ce que l'on pourrait appeler l'ancêtre du football dans les prairies d'Angleterre. Cette première version s'appelait le "Folkball" et, bien qu'il ne ressemble guère au sport moderne, puisqu'il consistait à frapper le ballon du poing et à tacler violemment l'équipe adverse mettant l'accent sur les coups de pied. Mais le jeu a vite été jugé beaucoup trop violent.

Après plusieurs siècles d'interdiction de la part du gouvernement britannique, le football a été rétabli dans les années 1800 en tant que sport d'hiver avec des règles beaucoup plus sûres. Le jeu se jouait alors entre des écoles publiques anglaises comme Eton, Winchester et Charterhouse. Un seul problème : chaque école avait ses propres règles. Alors que certaines autorisaient le port limité du ballon à la main, comme au rugby, d'autres n'autorisaient pas les joueurs à le toucher, le tout rendant les compétitions entre les écoles compliquées.

Cela à durer jusqu'en 1848, date à laquelle les règles de Cambridge ont été adoptées. Ces règles constituaient le premier ensemble de lois largement acceptées en matière de football, mais elles ne précisaient toujours pas si le ballon pouvait être manipulé.

En 1863, la première association de football (FA) a été créée à Londres pour normaliser toutes les règles relatives au football. C'est alors que le football et le rugby sont devenus deux sports distincts, et qu'il est devenu interdit de toucher le ballon avec les mains.

La révolution industrielle a changé le paysage du football. En plus des écoliers, les ouvriers d'usine se sont mis à pratiquer ce sport et ont créé des équipes centrées autour du travail. Le foot est devenu un loisir social, pratiqué souvent entre collègues après de longues journées.

Avec l'introduction des chemins de fer, les équipes pouvaient désormais se rendre les unes chez les autres pour s'affronter. C'est ainsi que les premières versions des ligues de football ont été inventées. C'est à cette même époque que les équipes ont commencé à payer les meilleurs sportifs pour qu'ils rejoignent leur club et à vendre des billets pour les matchs des joueurs vedettes. Tous ces développements ont marqué la transition du football, en faisant d'un jeu amateur un véritable sport professionnel.

Pendant ce temps, Sheffield devient le siège du premier club de football amateur. Désireuse de rester active pendant les mois d'hiver, l'équipe de cricket de Sheffield organisait des "kickabouts" (petit match) de football amicaux. Les membres ont fini par créer une équipe officielle de football, et c'est ainsi que le plus ancien club, le Sheffield FC, a été créé en 1857. Ils ont inventé leurs propres règles, mais cela a créer de nombreuses tensions avec les clubs rivaux. Sheffield a finalement cédé, et a commencé à respecter les règles de la FA.

Le football devient de plus en plus populaire dans toute l'Angleterre et les principaux clubs commencent à s'affronter. La ligue anglaise de football est finalement créée en 1888. À cette époque, le football commence également à gagner en popularité en Irlande, en Écosse et au Pays de Galles. Cette engouement prend sens en 1890 lorsque les quatre pays du Royaume-Uni ont montés leurs propres ligues nationales pour s'affronter.

02 Le jeu international

Bebeto lors de la Coupe du monde 1994 © Mark Leech

Pendant longtemps, le football a été un sport essentiellement britannique, mais il s'est progressivement étendu à l'Europe centrale et au-delà. En 1889, des pays comme le Danemark et les Pays-Bas ont été les premiers, en dehors du Royaume-Uni, à créer leurs propres associations de football. Ils sont rapidement suivis par la Nouvelle-Zélande en 1891, l'Argentine en 1893 et la Belgique en 1895.

La popularité internationale du football a conduit à la création de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) en 1904. Ce groupe a établi des règles pour les matchs internationaux et les associations de foot afin que les équipes de différents pays puissent s'affronter équitablement. Bien que l'association ait été créée en France, les autres membres fondateurs comprenaient la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les Pays-Bas et la Suède. Actuellement, la Fédération compte 209 pays dans son association et est connue comme l'une des organisations sportives les plus importantes au monde.

Au début des années 1900, la plus importante compétition internationale était le tournoi olympique de football, qui faisait partie des Jeux olympiques d'été. Le football masculin a été pratiqué à presque tous les Jeux olympiques d'été depuis 1900. Tandis que le football féminin a mis beaucoup plus de temps à s'ajouter au programme, faisant ses débuts aux Jeux d'Atlanta en 1996. Aujourd'hui, la compétition internationale de football la plus importante est la Coupe du monde de la FIFA, qui a débuté en 1930 et se tient tous les quatre ans. En termes de participation, le nombre d'équipes jouant la Coupe du monde est passé de 13 nations en 1930 à 32 en 2022 .

03 Asie, Afrique et MLS

21 équipes ont fait leur entrée dans la FIFA en 1966, dont des équipes d'Asie et d'Afrique. De nouvelles associations ont été créées pour assurer l'inclusion et la standardisation à l'échelle internationale. Désormais, les régions du monde ont été divisées en six confédérations. Il s'agit de la Confédération africaine de football (CAF), de la Confédération asiatique de football (AFC), de l'Union des associations européennes de football (UEFA), de la Confédération des associations de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF), de la Confédération océanienne de football (OFC) et de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

En 1994, les États-Unis ont accueilli la Coupe du monde, ce qui a déclenché l'engouement pour le football en Amérique du Nord. À cette époque, la fédération U.S. Soccer s'est également engagé à développer une ligue professionnelle de football de division 1 : la Major League Soccer. Aujourd'hui, la MLS est une ligue de football très réputée qui a accueilli de nombreuses stars internationales comme David Beckham et Thierry Henry .

Les New York Red Bulls © Getty Im

Le football est aujourd'hui l'un des sports les plus regardés au monde.

La MLS gagne également en popularité, avec une moyenne de 2 millions de foyers qui suivent chaque match. Plusieurs évolutions ont contribué à stimuler la popularité de la ligue, notamment la création de stades spécifiques au football et la "règle du joueur désigné" (qui permet aux clubs de football de signer jusqu'à trois joueurs qui seraient en dehors de leur plafond salarial afin d'en faire venir plus). Ces efforts sont manifestement payants, puisque la MLS est devenue la quatrième ligue sportive la plus populaire aux États-Unis, dépassant la Ligue nationale de hockey.

Conclusion

Dans l'ensemble, le football est imprégné d'histoires et de traditions, ses racines remontant à des communautés anciennes. Bien que le sport se soit transformé au fil des âges, il reste pertinent à chaque époque. Non seulement il rassemble les gens dans des stades pleins à craquer comme la Red Bull Arena à Harrison, dans le New Jersey, mais il constitue également un divertissement télévisuel très intéressant !