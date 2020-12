Vous avez déjà emmené votre club préféré au sommet dans les 4 dernières éditions de FM et vous cherchez un nouveau défi à relever ? Qu'il s'agisse de développer des jeunes, de bâtir une nouvelle dynastie ou de relancer des vieilles gloires, on a des idées à vous soumettre pour donner un peu de piquant à votre année sur Football Manager 2021 .

Red Bull Bragantino

Bragatino, ou la promesse d'un beau voyage © SEGA

Les nouveaux venus brésiliens de Bragantino n'ont qu'un tout petit titre en division 2 en vitrine et une légende à écrire. Alors emparez-vous du stylo le plus proche pour le faire vous même. Après tout, le modèle Red Bull a fait ses preuves, et les wonderkids locaux n'attendent que vous pour briller. Foncez donc sur la Série A brasileira, puis sur la Copa Libertadores, et enfin vers la gloire internationale.

Inter Miami

L'Inter Miami, le club de préféré de ceux qui veulent gagner vite et bien © SEGA

La MLS est un monde à part, avec ses propres règles. Mais on vous conseille de vous plonger dedans avec la plus glamour des franchises locales : l'Inter Miami de David Beckham.

Mais ce n'est pas tout, puisque Becks y est assisté par les anciens juventini Gonzalo Higuaín, Matías Pellegrini et Rodolfo Pizarro. Ajoutez l'immense Blaise Matuidi et le jeune Julián Carranza à tout ça, et vous obtenez l'équipe parfaite pour vivre le rêve américain.

Barrow

Embarquez vers les sommets britanniques avec Barrow © SEGA

Le style du Barça circa 2020/2011 a fait beaucoup d'émules au fil des ans, mais personne ne s'attendait à ce que ses derniers fidèles se trouvent au coeur du comté de Cumbria, en Angleterre.

Surnommée "Barrowcelona", l'équipe locale vient d'accéder à la D4 pour la première fois en 48 ans grâce à son tiki-taka intensif. Alors devenez le nouveau Guardiola, prenez Barrow en main, et grimpez les échelons du football anglais pour ne vous arrêter qu'au dernier étage. Celui des patrons. On n'en attend pas moins de vous.

AZ Alkmaar

AZ Alkmaar a fini juste derrière l'Ajax la saison dernière © SEGA

Vous le savez : l'Ajax Amsterdam est le meilleur club formateur des Pays Bas. Mais attention, parce que l'AZ Alkmaar n'est pas loin derrière. D'ailleurs, le petit club du nord a littéralement fini deuxième du championnat derrière le Goliath batave la saison passée.

Armée de jeunes pépites comme Calvin Stengs et Myron Boadu, l'AZ prévoit de faire des dégâts dans les années qui viennent, et de mettre à mal des institutions comme le PSV ou Feyenoord. Avant peut-être de faire parler d'elle en C1. Et qui sera à sa tête ? Vous, bien sûr.

Macarthur FC

Le Macarthur FC : une team top-tier en 2021 ? © SEGA

Et pourquoi ne pas tenter une aventure australienne ? Le Macarthur FC, subtil mélange de vétérans expérimentés comme Adam Federici et de jeunes talents comme Denis Genreau, affiche un effectif intéressant, et vous n'aurez qu'à combler les 6 spots vacants pour pouvoir participer à la D1 en 2021. Si vous avez envie de changer d'air et d'apporter la bonne parole dans un autre hémisphère, n'hésitez plus.

Bodø/Glimt

Bodø/Glimt, le club idéal pour une épopée scandinave © SEGA

Bodø vient de remporter son tout premier championnat de Norvège grâce à des mini-stars comme Jens Petter Hauge et Håkon Evjen et un centre de formation unique en Scandinavie. À vous de prendre la main, donc, pour lui faire découvrir l'Europe.

Sachez-juste que les compétitions nationales se jouent de juin à décembre, ce qui veut dire que vos campagnes continentales s'étaleront sur deux saisons si vous sortez des poules. C'est un gros challenge, mais tout le monde sait que les plus grandes légendes s'écrivent dans le sang, la sueur et les larmes.

Schalke

Schalke n'attend plus que vous © SEGA

Des jeunes talents, des coachs aux méthodes innovantes et un niveau technique toujours aussi fou : la Bundesliga est de plus en plus intéressante. Surtout pour les ambitieux qui veulent sortir de l'ombre des deux géants locaux, Dortmund et Munich.

Schalke, qui ne sort pas d'une grosse saison, a d'ailleurs besoin d'un second souffle. Et c'est vous qui lui apporterez, histoire de redorer le blason d'un club qui a très envie de retrouver la joie des joutes européennes. Alors foncez.

Milan

Milan, le meilleur club de la liste © SEGA

Si Milan n'est plus le monstre d'antan, les rossoneri sont pourtant en tête de la Série A. Et ce avec une équipe dont la moyenne d'âge ne dépasse pas 24 ans (malgré les 76 bougies de Zlatan).

Mais quoi qu'il arrive à la fin de l'exercice 2020/2021, les experts de Milanello auront forcément besoin de votre patte pour regagner un certain lustre européen et empêcher la Juve de prendre sa revanche dans la botte. Alors andiamo.

FC Edmonton

Le FC Edmonton, un challenge à part © SEGA