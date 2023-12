Positions et numéros au football : le guide complet

On vous l’accorde, de prime abord, ça peut sembler un peu complexe, mais le langage footballistique n’est finalement pas bien sorcier. Au football , chaque équipe compte 11 joueurs. Ça, vous le savez sûrement déjà. Et dans le jargon du ballon rond, il est courant de désigner certains postes par les numéros que portent les joueurs. Car généralement, chaque numéro est associé à une position et à un rôle sur le terrain.

Évidemment, certains sont aussi attachés à des numéros et les choisissent pour rendre hommage à leur athlète préféré. Avec Trent Alexander Arnold , on risque par exemple de voir quelques numéros 66 sur les pelouses dans les années à venir. Mais mis à part cette exception, numéro et poste vont de paire. Alors pour être sûr que vous êtes au point sur ceux-ci, on fait le point, position par position.

Alexander-Arnold vs Haaland © Markus Berger/Red Bull Content Pool

01 1 – Gardien de but

Le gardien des New York Red Bulls sort une belle parade © Getty Images

Le gardien de but est peut-être la position la plus importante sur le terrain tout simplement parce qu’il est le dernier rempart de son équipe. Un portier doit être intelligent, avoir de bons réflexes et prendre rapidement de bonnes décisions. Son principal objectif est d'empêcher l'adversaire de marquer, mais il sert aussi parfois de premier relais pour l'attaque.

02 2 & 3 – Les latéraux

Les latéraux peuvent amener le surnombre aux avant-postes © Getty Images

Les arrières droit et gauche sont connus comme les latéraux . Ce sont souvent des joueurs rapides et avec une bonne endurance. Leur rôle est de défendre contre les ailiers. Ils sont vifs et physiques. Ils participent aussi parfois à l'attaque. Dans le cas de Trent Alexander Arnold, c’est d’ailleurs sa spécialité.

03 4 & 5 – Libéro et Défenseur central

Simakan était excellent en tant que défenseur central droit © RB Leipzig

Bienvenue dans le clan des défenseurs centraux . Ce sont les joueurs clés d’un système défensif, au plus près du gardien. Ils protègent l’axe du terrain et empêchent les adversaires d'y accéder. Ils sont chargés d'intercepter les passes, de tacler les attaquants, de bloquer les tirs, de voler le ballon dans des situations de un contre un et bien plus encore. Ils n'ont pas toujours un grand rôle en attaque (sauf parfois sur les coups de pied arrêtés), mais les défenseurs centraux jouent un rôle clé dans la conservation du ballon. Ils ne doivent surtout pas perdre la balle car sinon, l’adversaire se retrouve immédiatement en situation de but de un contre un face au gardien.

Exemple : Mohamed Simakan, Castello Lukeba

04 6 – Milieu défensif

Ils sont intelligents, physiques et ont du coffre. Ils ralentissent les montées de balle de l’adversaire, récupèrent les ballons et tentent d’empêcher les attaquants adverses de progresser dans l'axe du terrain. En attaque, les milieux défensifs sont souvent aussi de fins passeurs. Ils marquent rarement, mais participent activement à la construction du jeu. Les milieux défensifs utilisent souvent la passe en profondeur. Ils sont capables de prendre des décisions rapidement, de faire preuve de créativité s’ils voient une ouverture ou de passer en retrait et sur les côtés si le jeu est fermé.

Exemple : Xaver Schlager

05 7 - Ailiers

Dani Olmo © Cathrin Mueller/Pool/AFP via Getty Images

En général, une équipe est composée de deux ailiers qui se positionnent le long des lignes de touche. Ils sont là pour élargir le jeu, créer des espaces et provoquer des situations dangereuses grâce à leur capacité de débordement. Les ailiers sont des joueurs polyvalents. Ce sont de bons passeurs et d’excellents centreurs. Ils sont forts balle au pied et excellent dans le dribble. Ils sont aussi souvent très rapides et en tant qu’attaquants, ils doivent savoir se montrer décisifs devant le but.

Exemple : Dani Olmo (qui peut également jouer numéro 10)

06 8 – Milieu de terrain central

Emil Forsberg du RB Leipzig © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Le numéro 8 est le lien entre la défense et l'attaque. Il a des responsabilités majeures en attaque comme en défense. En attaque, il contrôle l'offensive par moment. Il dicte souvent la vitesse et le rythme du jeu. Il amène également le ballon depuis l'arrière. Il est endurant, rapide, excellent à la passe. Il maîtrise la tactique sur le bout des doigts, possède une bonne conduite de balle et un excellent dribble. En défense, le numéro 8 doit se montrer polyvalent et s’adapter à la formation défensive de leur équipe. Il n’hésite par exemple pas à reculer pour protéger le but et soutenir la défense si nécessaire.

Exemple : Emil Forsberg

07 9 – Avant-centre

Loïs Openda en action © motivio

Il est le finisseur de l’équipe. L’ avant-centre excelle dans ses frappes, c’est un tueur qui a une obsession : marquer, marquer, marquer. Il a souvent peu de responsabilités défensives. Il doit avoir une bonne capacité de dribble, mais surtout, il doit avoir le sens du but.

Exemple : Loïs Openda

08 10 – Milieu de terrain offensif

Le numéro 10 est surtout un joueur offensif. Positionné entre les attaquants et le reste du milieu de terrain, c’est un excellent dribbleur qui se retrouve souvent dans des situations de un contre un. Il doit avoir une bonne vision de jeu, d'excellentes capacités de passe et d’analyse. Le milieu de terrain offensif dribble ou tente la passe décisive. On l’appelle souvent le meneur de jeu. Sa position est clé car il gère l’attaque au cœur du camp adverse.

Exemple : Xavi Simons

Conclusion

Du gardien à l'attaquant, chaque joueur a un rôle à jouer pour le succès de son équipe. Certains doivent créer des différences sur le front de l’attaque, d’autres colmater les brèches derrière pour garder leur cage inviolée. Cette synérgie, ce travail collectif, c’est ce qui permet parfois à de petites équipes de l’emporter face à des ogres aux budgets illimités, et participe à faire du foot un sport si magique.