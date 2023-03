Pour comprendre la domination de Ford-Cosworth pendant plus d'une décennie, il faut revenir en 1965. Cette année-là, Colin Chapman, brillant ingénieur et fondateur de l'écurie Lotus, fait appel à Keith Duckworth et Mike Costin, deux anciens collaborateurs ayant quitté l'écurie en 1958 pour fonder Cosworth, une entreprise spécialisée dans la conception et la préparation d'unités de puissance. Le projet ? Concevoir un moteur sur-mesure pour la Lotus 49, une monoplace qui sera pilotée par le duo Graham Hill et Jim Clark. Pour financer l'opération, Colin Chapman s'appuie sur son partenaire historique, Ford, qui signe un chèque de 100 000 livres et assure la production. « Trente ans plus tard, les vétérans de Ford considèrent toujours [l'investissement de départ] comme l'affaire du siècle »

. La conception dure 9 mois, et le Ford-Cosworth DFV est testé pour la première fois lors du Grand Prix des Pays-Bas en 1967. Ce week-end là, alors qu'aucun journaliste n'a eu vent de la collaboration entre les trois structures

, Graham Hill s'adjuge la pole et Jim Clark, qui a « découvert la monoplace en arrivant à Zandvoort », remporte le Grand Prix avec près de 30 secondes d'avance sur son dauphin. L'année suivante, Lotus s'adjuge le titre mondial pilote et constructeur. C'est le début d'un règne qui durera presque 15 ans.